Sắc vóc gợi cảm của siêu mẫu Anh Thư tuổi 44

Siêu mẫu Anh Thư đốt nóng thảm đỏ tuần lễ thời trang với chiếc váy xẻ táo bạo, khoe vóc dáng tuổi 44 khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chiều 3/6, tuần lễ thời trang quốc tế tại Việt Nam chính thức khởi động mùa thứ 21 với sự tham gia của đông đảo nhà thiết kế, người mẫu, nghệ sĩ và những gương mặt có tầm ảnh hưởng trong làng thời trang. Sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ dàn sao đình đám xuất hiện trên thảm đỏ với những màn lên đồ ấn tượng.

Trong số những khách mời thu hút nhiều sự quan tâm, siêu mẫu Anh Thư gây chú ý khi xuất hiện với thiết kế tông cam nổi bật. Bộ trang phục có đường cắt xẻ táo bạo ở phần lưng và eo giúp người đẹp khoe khéo vóc dáng săn chắc cùng vòng eo thon gọn đáng ngưỡng mộ ở tuổi 44.

Xuất hiện trước ống kính truyền thông, Anh Thư lựa chọn kiểu tóc uốn sóng nhẹ cùng lớp trang điểm tự nhiên, tôn lên những đường nét sắc sảo vốn là thương hiệu của nữ siêu mẫu. Thiết kế ôm sát cơ thể kết hợp những chi tiết draping mềm mại giúp tổng thể vừa gợi cảm vừa sang trọng, phù hợp với không khí sôi động của sự kiện.

Dù đã hoạt động nhiều năm trong làng mốt, Anh Thư vẫn giữ được phong độ ổn định cả về hình thể lẫn thần thái. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện lớn, nữ siêu mẫu đều nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài trẻ trung cùng khả năng làm chủ ống kính.

Năm nay, sự kiện đánh dấu cột mốc hơn 20 mùa đồng hành cùng sự phát triển của thời trang Việt Nam. Không chỉ là nơi trình làng các bộ sưu tập mới, chương trình còn được xem là cầu nối giữa các nhà thiết kế trong nước với thị trường quốc tế, góp phần đưa thời trang Việt tiếp cận gần hơn với xu hướng toàn cầu.

Siêu mẫu Anh Thư và bà Trang Lê - Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam.

Chia sẻ tại lễ khởi động, bà Trang Lê - Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam cho biết: "Khi bắt đầu hành trình xây dựng Vietnam International Fashion Week, chúng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi được xa đến như ngày hôm nay. Nhìn lại 20 mùa đã qua, tôi cảm thấy vô cùng tự hào bởi mỗi mùa không chỉ là một dấu mốc của chương trình mà còn là một nấc thang trong hành trình phát triển của thời trang Việt Nam". Theo bà, cột mốc mùa thứ 21 không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của chương trình mà còn phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành thời trang Việt trên hành trình hội nhập quốc tế.

Bước sang mùa mới, sự kiện tiếp tục quy tụ các nhà thiết kế kỳ cựu cùng nhiều thương hiệu trẻ triển vọng. Sự giao thoa giữa các thế hệ sáng tạo được kỳ vọng sẽ mang đến những góc nhìn mới mẻ, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp thời trang trong nước.

Với màn xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ khai mạc, Anh Thư một lần nữa chứng minh sức hút của một trong những siêu mẫu hàng đầu Việt Nam. Vóc dáng săn chắc, thần thái tự tin cùng phong cách thời trang ngày càng trẻ trung giúp cô trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất tại sự kiện năm nay.