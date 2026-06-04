Danh hài đình đám từng xác định về hẳn Việt Nam, không trở lại Mỹ: Là mẹ đơn thân, làm nhiều nghề

Ở tuổi 50, danh hài đình đám từng xác định về hẳn Việt Nam, không trở lại Mỹ nhưng thay đổi phút chót vì 1 câu nói đang có cuộc sống ổn định về vật chất nhưng vẫn là mẹ đơn thân.

Nhắc đến nữ danh hài đình đám của làng giải trí Việt, Thúy Nga là cái tên quen thuộc với đông đảo khán giả. Sở hữu lối diễn hài hước, duyên dáng nhưng không kém phần đanh đá, cô từng là “bảo chứng phòng vé” của nhiều sân khấu kịch miền Nam suốt những năm 2000.

Danh hài Thúy Nga làm nhiều nghề mưu sinh ở Mỹ.

Thúy Nga sinh năm 1976 sau khi tốt nghiệp Trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, cô nhanh chóng ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn hài. Đặc biệt, tiểu phẩm “Bà già bán khoai lang nướng” trong chương trình Gala Cười đã đưa tên tuổi nữ nghệ sĩ lên đỉnh cao, trở thành hình ảnh gắn liền với cô suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực hài kịch, năm 2012, Thúy Nga còn khiến nhiều người bất ngờ khi giành danh hiệu á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Phu nhân thế giới người Việt tổ chức ở Mỹ.

Trái ngược với tiếng cười mang đến cho khán giả, cuộc sống riêng của nữ nghệ sĩ lại trải qua không ít biến cố. Sau đổ vỡ hôn nhân, Thúy Nga lựa chọn làm mẹ đơn thân, một mình chăm sóc con gái Nguyệt Cát.

Khi sang Mỹ định cư, nữ danh hài từng đối diện nhiều khó khăn vì thay đổi môi trường sống, áp lực tài chính và cảm giác cô đơn nơi đất khách. Có thời điểm, cô rơi vào trạng thái trầm cảm kéo dài. Để có điều kiện nuôi con, Thúy Nga không ngại gác hào quang nghệ sĩ để bươn chải đủ nghề, từ đi diễn, làm YouTube đến livestream bán hàng online.

Mới đây, trong một clip trò chuyện cùng ca sĩ Quang Lê đăng tải trên mạng xã hội, Thúy Nga bất ngờ tiết lộ từng có ý định rời Mỹ để trở về Việt Nam sinh sống lâu dài.

Nữ danh hài làm mẹ đơn thân nhiều năm qua.

Nữ nghệ sĩ kể: “Thời Covid, tôi từ Việt Nam bay qua Mỹ để đi show, làm một số việc. Trong đầu tôi đã xác định về hẳn Việt Nam làm việc, sinh sống luôn, không trở lại Mỹ nữa. Con tôi lúc đó đang ở Việt Nam và tôi xác định sẵn sẽ cho con học hành ở Việt Nam luôn, bản thân tôi cũng sẽ ở Việt Nam luôn".

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 bùng phát khiến nước Mỹ đóng cửa biên giới, các chuyến bay quốc tế bị gián đoạn. Hai mẹ con Thúy Nga phải sống xa nhau gần một năm trời – quãng thời gian mà nữ nghệ sĩ thừa nhận vô cùng khủng hoảng và lo lắng.

Đến khi tình hình ổn định hơn, cô và con gái mới được gặp nhau. Theo lời nữ nghệ sĩ, lúc đó con gái đã nói với cô 1 câu khiến dự định trở về Việt Nam bị thay đổi.

"Nó bảo tôi "mẹ ơi cho con ở lại Mỹ đi học đi". Tới lúc đó tôi mới xác định hẳn sẽ sống lâu dài ở Mỹ để con tôi đi học tại đây", Thúy Nga kể.

Ở lại Mỹ ngoài việc làm nhiều nghề để mưu sinh, Thúy Nga còn nhiệt tình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và những nghệ sĩ khác.