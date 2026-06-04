Bị nói lợi dụng Touliver để chiêu trò PR, Tóc Tiên đưa ra câu trả lời không ai ngờ tới

Tóc Tiên đã lên tiếng cầu xin khi bị nhắc chuyện với Touliver.

Sau khi ca khúc Em ra mắt cùng với chia sẻ của Binz về khoảng thời gian Touliver ngồi lặng trước ngọn hải đăng ở Phan Rang và mang nhiều tâm sự trong lòng, mạng xã hội đã "đào" lại nhiều chi tiết về cuộc hôn nhân đổ vỡ của Touliver và Tóc Tiên. Đến mới đây, Tóc Tiên cũng thông báo sắp cho ra mắt một ca khúc mới có tựa đề như lời hồi đá p Người còn thương em không?

Tóc Tiên chuẩn bị ra sản phẩm mới sau nửa năm ly hôn

Giữa lúc dư luận vẫn không ngừng bàn tán, Tóc Tiên bất ngờ vướng vào tranh cãi khi một số cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ đang tận dụng những câu chuyện liên quan đến Touliver để thu hút sự chú ý và quảng bá cho các hoạt động cá nhân. Mới đây, dưới một bài đăng của Tóc Tiên, một tài khoản mạng xã hội để lại bình luận: "Tự dưng thấy không còn mến Tóc Tiên khi thấy mấy lời gần đây, có cảm nhận như cũng muốn nhân cơ hội của Em - Binz mà PR, thấy thương Tour và cảm phục cách sống, cách im lặng đàn ông của Tour, mong Tour sẽ sớm tìm được hạnh phúc bình an".

Trước nhận xét này, Tóc Tiên đã trực tiếp phản hồi. Thay vì tranh cãi hay giải thích dài dòng, nữ ca sĩ chỉ cầu xin 1 điều duy nhất mà không ai ngờ tới là: "Em thương thì làm ơn ghi đúng tên ảnh giùm chị. Cảm ơn em! Thương...". Câu trả lời ngắn gọn nhưng lập tức gây chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng thay vì tập trung vào những lời suy diễn xoay quanh cuộc hôn nhân cũ, Tóc Tiên chỉ quan tâm đến việc gọi đúng tên của Touliver. Động thái này vừa hài hướng và cũng thể hiện cách ứng xử văn minh, tránh kéo dài tranh cãi không cần thiết.

Câu trả lời hài hước của Tóc Tiên khi bị mỉa mai lợi dụng người cũ để PR

Kể từ khi thông báo ly hôn, cả Tóc Tiên và Touliver đều chọn cách đối diện khá kín đáo. Hai người không công khai nguyên nhân tan vỡ, không lên tiếng trách móc hay nhắc lại những mâu thuẫn trong quá khứ. Tóc Tiên vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật, chia sẻ cuộc sống thường ngày với người hâm mộ. Trong khi đó, Touliver tiếp tục theo đuổi công việc sản xuất âm nhạc và giữ phong cách im lặng quen thuộc.

Chính vì vậy, mỗi động thái nhỏ liên quan đến cặp đôi đều nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm. Tuy nhiên, qua phản hồi mới nhất, có thể thấy Tóc Tiên không muốn sa đà vào những cuộc tranh luận xoay quanh chuyện cũ, mà chỉ mong khán giả nhìn nhận sự việc theo hướng văn minh và tôn trọng các nhân vật liên quan.

Hiện tại, cả Tóc Tiên và Touliver đều đang có cuộc sống riêng sau khi khép lại cuộc hôn nhân từng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của công chúng. Dù không còn đồng hành trên danh nghĩa vợ chồng, cả hai vẫn giữ sự tôn trọng dành cho nhau, ít nhất là qua cách ứng xử được thể hiện trước công chúng trong suốt thời gian qua.

Touliver không thể hiện quá nhiều cảm xúc sau thông báo ly hôn

Trong tâm thư thông báo ly hôn vào đầu tháng 1/2026, Tóc Tiên cũng cho biết cả hai đã có thời gian dài im lặng và suy nghĩ trước khi quyết định chia sẻ câu chuyện riêng tư với công chúng. Cụ thể, khi đó Tóc Tiên cho hay: "Những tháng ngày vừa qua thật sự đầy khó khăn thử thách cho cả hai. Chúng tôi biết mọi người luôn mong chờ một lời giải thích xác nhận, cũng như hiểu sự quan tâm lẫn áp lực từ dư luận. Hơn ai hết, chúng tôi tin rằng chuyện tình yêu nói chung, hôn nhân nói riêng vốn dĩ là chuyện của 2 người, và chỉ 2 người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. Chính vì thế chúng tôi đã không thể lên tiếng sớm hơn vì rất cần khoảng lặng để tự soi chiếu bản thân.

Ở thời điểm hiện tại, sau một thời gian đủ dài, một góc nhìn đủ rộng cùng những cuộc đối thoại thẳng thắn, Tiên và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định: sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè- anh em đồng nghiệp. Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh- thấu hiểu- tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Thời gian qua, nhất cử nhất động của Tóc Tiên đều dễ thành tâm điểm bàn tán

Ảnh: FBNV