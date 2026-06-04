Căng: Đài truyền hình lớn phát hẳn bằng chứng ngoại tình của nam ca sĩ quốc dân và nữ chủ tịch có chồng

Nam ca sĩ đình đám cũng vừa có ngay động thái nóng sau khi bị tung bằng chứng quan hệ ngoài luồng.

Sáng 4/6, tờ Xportsnews đưa tin, chương trình PD Note (đài MBC) vừa cho phát sóng loạt tin nhắn bằng chứng cho thấy nam ca sĩ quốc dân xứ Hàn MC Mong (chủ nhân bản hit Sick Enough To Die) từng ngoại tình với nữ chủ tịch Cha Ga Won - CEO công ty ONE HUNDRED và là chủ sở hữu của 3 công ty khác gồm BPM Entertainment, Million Market, INB100. Được biết, chính chú của Cha Ga Won đã công bố những đoạn tin nhắn gây xôn xao. Và theo lời chú Cha Ga Won, đích thân MC Mong đã chụp lại những tin nhắn này rồi gửi cho ông.

Trong tin nhắn gây sốc, nhân vật nghi là MC Mong không ngần ngại thú nhận mối quan hệ sai trái của mình với nữ chủ tịch họ Cha - người đã có chồng: “Tôi đã hẹn hò với Ga Won. 3 năm trước, cô ấy đã chủ động đề nghị hẹn hò với tôi và sau khi suy nghĩ, tôi đã đồng ý. Mặc dù là người phụ nữ đã có gia đình nhưng Ga Won có nói rằng mình đang rục rịch ly hôn. Tôi rất biết ơn vì cô ấy đã dốc sức chăm sóc và bảo vệ tôi”.

Chưa dừng lại ở đó, MC Mong còn được cho là đã xác nhận việc mình từng đánh bạc: “Tôi đã đánh bạc như 1 người đàn ông thực thụ, tôi đánh bạc cùng với Ga Won, và cô ấy cũng chính là người đã trả khoản nợ cờ bạc cho tôi”.

Theo lời chú Cha Ga Won, MC Mong đã đích thân đến gặp ông và đưa ra những lời lẽ mang tính đe dọa. MC Mong còn được cho là đã tuyên bố rằng mình đang trong mối quan hệ hẹn hò yêu đương với Cha Ga Won và dọa sẽ công khai chuyện này với truyền thông.

Chương trình PD Note vừa công bố bằng chứng ngoại tình của MC Mong và Cha Ga Won. Ảnh: Naver

Ngay sau khi chương trình PD Note lên sóng, MC Mong đã có động thái đáp trả mạnh mẽ. Chủ nhân bản hit Sick Enough To Die vừa khẳng định mình không ngoại tình với nữ chủ tịch họ Cha: “Tôi đến Las Vegas cùng với CEO, Phó giám đốc điều hành của công ty và toàn bộ nhân viên. Nếu đó là 1 chuyến đi chơi theo kiểu hưởng tuần trăng mật, tại sao lại đi cùng tất cả nhân viên mà không phải chỉ có 2 người chúng tôi (MC Mong và Cha Ga Won)? Đáng lẽ chương trình PD Note phải xác minh tính xác thực của những tin nhắn KakaoTalk đó, ít nhất là với tôi chứ”.

Đồng thời, MC Mong còn tố ngược chú của Cha Ga Won: “Đây thực chất là chiêu trò của người chú nhằm chiếm đoạt cổ phần của cháu gái mình”.

MC Mong cho biết thêm, những đoạn tin nhắn do PD Note công bố thực ra đã bị chỉnh sửa, dàn dựng. Những đoạn tin nhắn này ban đầu vốn nằm trong tay của chú Cha Ga Won và 1 đơn vị truyền thông song họ sau đó đã cung cấp lại chúng cho chương trình PD Note.

Chưa hết, MC Mong còn tuyên bố mình có trong tay lệnh cấm của tòa án. Trong lệnh cấm này, tòa án kết luận rằng, những tin nhắn KakaoTalk nói trên là sản phẩm đã được thao túng, ngụy tạo. Ngoài ra, tòa án cũng yêu cầu đơn vị truyền thông từng đăng tải những đoạn tin nhắn giả mạo về MC Mong phải ngừng đăng bài dựa trên tài liệu này.

Sau khi chương trình PD Note lên sóng, có nguồn tin cho hay MC Mong đã “nổi trận lôi đình” và đang lên kế hoạch khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại trị giá 100 tỷ won (1722 tỷ đồng).

MC Mong phản ứng cực gắt trước tin ngoại tình Cha Ga Won. Ảnh: Nate

Đây không phải lần đầu MC Mong dính cáo buộc có mối quan hệ sai trái với nữ chủ tịch Cha Ga Won. Còn nhớ hồi tháng 12 năm ngoái, dư luận Hàn Quốc từng xôn xao khi trang tin The Fact bất ngờ bóc phốt MC Mong ngoại tình với nữ chủ tịch họ Cha.

Theo nguồn tin, trong thời gian yêu đương, nữ CEO nhiều lần tặng MC Mong tiền bạc và quà tặng đắt đỏ, tổng cộng khoảng 12 tỷ won tiền mặt (217 tỷ đồng) và 10 tỷ won quà tặng (180 tỷ đồng). Có nguồn tin cho biết Cha Ga Won từng trả nợ giúp cho MC Mong với số tiền vượt quá 10 tỷ won (hơn 180 tỷ đồng). Sang năm 2023, cả 2 tuyên bố đầu tư chung vào ONE HUNDRED.Mối quan hệ vụng trộm này kéo dài tới tháng 5/2025 thì tan vỡ do cãi vã. Trong tin nhắn truyền thông tung ra, vào tháng 4/2025, Cha Ga Won đã bàn bạc với MC Mong về chuyện muốn có con chung. Tuy nhiên, MC Mong từ chối và tỏ ra lạnh nhạt với người tình. Dù vậy, Cha Ga Won vẫn nằng nặc đòi có con và bày tỏ ý định tới bệnh viện tiêm kích trứng.

Do không thuyết phục được MC Mong sau nhiều lần tranh cãi, tới sáng 13/5/2025, Cha Ga Won tuyên bố chia tay. Sau khi dứt tình, nữ đại gia đình chỉ hoạt động của MC Mong tại công ty giải trí ONE HUNDRED và khởi kiện người tình ra tòa để đòi lại số tiền 12 tỷ won (217 tỷ đồng).

Thế nhưng cả MC Mong lẫn Cha Ga Won đều mạnh mẽ phủ nhận cáo buộc ngoại tình nhắm vào họ.

MC Mong từng dính cáo buộc quan hệ ngoài luồng với Cha Ga Won hồi năm ngoái song đã mạnh mẽ lên tiếng bác bỏ. Ảnh: X

MC Mong ra mắt vào năm 1998 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc hiphop People Crew. Anh trở nên nổi tiếng khắp châu Á với vai trò nghệ sĩ solo và từng đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong nhiều chương trình tạp kỹ ăn khách. Tên tuổi của nam nghệ sĩ gắn liền với loạt bản hit “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc, trong đó không thể không nhắc tới siêu hit quốc dân Sick Enough To Die.

Nguồn: Koreaboo