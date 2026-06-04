Vai trò mới của Hương Giang sau khi đạt Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026

Hương Giang tiếp tục khẳng định sức hút và tầm ảnh hưởng của mình với vai trò mới đầy bất ngờ.

Sau hành trình rực rỡ tại Miss Grand International All Stars 2026, Hương Giang tiếp tục trở thành cái tên được nhắc đến trong cộng đồng sắc đẹp khi chính thức đảm nhận vai trò giám khảo của Miss Grand Vietnam 2026.

Thông tin này vừa được ban tổ chức Miss Grand Vietnam công bố trên fanpage chính thức vào chiều 4/6. Theo đó, người đẹp sẽ đồng hành cùng cuộc thi với tư cách thành viên ban giám khảo, trực tiếp tham gia đánh giá và lựa chọn những gương mặt nổi bật nhất cho mùa giải năm nay.

Việc Hương Giang xuất hiện trên hàng ghế "cầm cân nảy mực" nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Bởi lẽ chỉ ít ngày trước, cô vừa hoàn thành hành trình tại Miss Grand International All Stars 2026 và mang về thành tích Á hậu 2 cho Việt Nam. Đây cũng được xem là một trong những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp sắc đẹp của nàng hậu sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Theo ban tổ chức Miss Grand Vietnam, Hương Giang sẽ đồng hành cùng cuộc thi trên cương vị giám khảo, tham gia đánh giá và tìm kiếm những gương mặt tiềm năng cho hành trình chinh phục các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Ảnh: FBNV

Trong bài đăng công bố, ban tổ chức đánh giá Hương Giang là người sở hữu kinh nghiệm chinh chiến quốc tế, tư duy sắc đẹp hiện đại cùng nhiều năm hoạt động nổi bật trong lĩnh vực giải trí, truyền thông. Chính vì vậy, cô được kỳ vọng sẽ góp phần tìm ra những ứng viên sáng giá cho chiếc vương miện Miss Grand Vietnam 2026.

Không chỉ có lợi thế về kinh nghiệm thi đấu, Hương Giang còn là một trong những người đẹp sở hữu sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Mỗi động thái của cô thời gian qua đều nhận được sự chú ý từ người hâm mộ, đặc biệt là sau màn thể hiện nổi bật tại đấu trường All Stars.

Cô được kỳ vọng sẽ góp phần tìm ra những ứng viên sáng giá cho chiếc vương miện Miss Grand Vietnam 2026. Ảnh: FBNV

Những ngày qua, hành trình của Hương Giang tại Miss Grand International All Stars liên tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Từ các phần thi quan trọng, kết quả chung cuộc cho đến những tranh luận hậu chung kết đều thu hút lượng tương tác lớn.

Chiều 3/6, Hương Giang chính thức trở về Việt Nam trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay sau đó, nàng hậu tham gia buổi homecoming, giao lưu và gửi lời cảm ơn đến khán giả đã luôn đồng hành, ủng hộ cô trong suốt hành trình chinh chiến quốc tế.