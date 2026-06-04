Hoa hậu Hòa bình All Stars chìm trong ồn ào

Năm ngày sau chung kết MGI All Stars, cuộc thi vẫn chìm trong ồn ào với những cáo buộc mới nghiêm trọng đến từ dàn thí sinh. Các giám khảo của cuộc thi cũng không ngần ngại đấu khẩu nhau trên mạng xã hội.

Cáo buộc nghiêm trọng

Người đẹp Italia - Faddya Halabi đưa ra cáo buộc nghiêm trọng liên quan tới ông Nawat - Chủ tịch MGI.

Người đẹp Mexico - Francia Cortés cầu cứu sau khi bị fan Việt tấn công trên mạng xã hội.

Sau khi hai thí sinh Cộng hòa Czech - Mariana Beckova và Cộng hòa Dominica - Yamilex Hernández bức xúc lên tiếng về những bất công trong hệ thống bình chọn và cách chấm điểm của giám khảo, người đẹp Italia - Faddya Halabi tiếp tục đưa ra cáo buộc nghiêm trọng liên quan tới ông Nawat - chủ tịch MGI.

Theo đó, Faddya Halabi cho biết sau bán kết MGI All Stars nhiều thí sinh cảm thấy thất vọng và muốn rút lui vì nhận thấy hệ thống chấm điểm cùng cơ chế bình chọn quá nặng nề, thiếu tính minh bạch và bất công ngay từ đầu.

Tuy nhiên, Faddya Halabi tiết lộ ông Nawat đã cố tình tịch thu, giữ hộ chiếu lẫn giấy tờ visa nhằm ngăn các thí sinh bỏ thi.

Trước những cáo buộc, ông Nawat vẫn chưa lên tiếng. Tố cáo của Faddya Halabi đã tiếp tục nối dài chuỗi drama của cuộc thi MGI All Stars, sau hàng loạt vấn đề trước đó về lỗi kỹ thuật trên website bình chọn đêm chung kết và những vấn đề xoay quanh cách chấm điểm của ban giám khảo.

Những tranh cãi trở nên nghiêm trọng hơn khi nhiều thí sinh bị liên luỵ và phải lên tiếng trên mạng xã hội. Người đẹp Mexico - Francia Cortés trở thành nạn nhân trong cuộc chiến giữa fan sắc đẹp Việt và nữ giám khảo Lupita Jones (Hoa hậu Hoàn vũ 1991 đến từ Mexico). Cô liên tục bị khán giả Việt tràn vào trang cá nhân tấn công.

Francia Cortés lên tiếng: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải viết ra điều này. Trong thời gian tham gia MGI All Stars, tôi đã chia sẻ nhiều khoảnh khắc đẹp cùng Hương Giang và luôn ngưỡng mộ, tôn trọng cô ấy sâu sắc. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy buồn khi nhận được những tin nhắn đầy thù ghét về một tình huống mà tôi không hề liên quan. Tôi chân thành yêu cầu các bạn ngừng tấn công tôi”.

Người đẹp khẳng định: “Tôi dành tình cảm và sự tôn trọng lớn cho Việt Nam, con người nơi đây và tình bạn mà tôi đã tìm thấy ở đó. Tôi rất muốn sớm được đến thăm đất nước các bạn lần nữa, nhưng tôi phải thừa nhận rằng tình huống này đã khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Làm ơn hãy ngừng quấy rối tôi thông qua các trang kinh doanh của tôi. Hãy chọn sự tử tế thay vì sự thù ghét”.

Những chia sẻ của Francia Cortés cho thấy ồn ào sau cuộc thi MGI All Stars không đơn thuần chỉ là sự tranh cãi của các fan sắc đẹp mà đã leo thang thành quấy rối, bắt nạt trên mạng xã hội, làm ảnh hưởng tới hình ảnh của khán giả Việt Nam.

Giám khảo đấu tố nhau

Ông Omar cáo buộc bà Lupita lôi kéo các giám khảo để chấm điểm cao cho người đẹp Mexico - Francia Cortés.

Những cáo buộc của các thí sinh, giám khảo khiến cuộc thi chìm trong ồn ào.

Trong số 8 giám khảo của cuộc thi MGI All Stars 2026, Hoa hậu Hoàn vũ 1991 Lupita Jones và nhà soạn nhạc Omar Harfouch là hai nhân vật vướng nhiều tranh cãi nhất. Với tính cách cứng rắn, thẳng thắn, họ đã không ngại phản ứng lại khán giả, thí sinh và thậm chí đấu tố nhau.

Lupita Jones nhận nhiều chỉ trích từ fan Việt và quốc tế khi chấm cho Hương Giang hai điểm 5 ở phần thi ứng xử. Sau khi bị fan Việt tấn công, bà Lupita Jones đã quyết định từ bỏ bản quyền Miss Charm Mexico. Bà cũng không ngần ngại chia sẻ những nội dung công kích fan Việt trên trang cá nhân.

Không chỉ dừng lại ở tranh cãi với fan Việt, bà Lupita Jones còn bị ông Omar Harfouch vạch trần việc cố tình lôi kéo các giám khảo khác để chấm điểm cao cho đại diện Mexico - Francia Cortés. Ông Omar Harfouch cho rằng bà Lupita đã cố gắng tác động đến quá trình chấm điểm tại MGI All Stars nhằm đem lại lợi thế cho đại diện Mexico.

Ông Omar cho biết bà Lupita đã tập hợp các giám khảo, bao gồm cả ông Nawat, vào một phòng riêng, yêu cầu đóng cửa và để những người khác rời khỏi khu vực trước khi bắt đầu cuộc trao đổi. Theo ông Omar, mục đích của cuộc gặp là nhằm tác động đến tâm lý ban giám khảo để họ dành sự ưu ái cho thí sinh Mexico.

“Lupita là người duy nhất nhắc đến cuộc thi Miss Universe và những gì đã xảy ra với người đẹp Mexico (Fatima Bosch) trong khi không ai khác làm vậy. Tôi có bằng chứng video. Cô ấy tập hợp chúng tôi vào một căn phòng rồi nói về vấn đề đại diện Mexico và tình hình cuộc thi Miss Universe, nói rằng cô ấy không muốn điều đó ảnh hưởng đến phiếu bầu của chúng tôi dành cho hoa hậu Mexico - Francia Cortés. Nói cách khác, cô ấy cố gắng tác động đến chúng tôi để bỏ phiếu cho Francia Cortés bằng cách dựng lên một câu chuyện không có căn cứ nhằm mục đích đạt điểm cao hơn”, ông Omar viết.

Những chia sẻ của ông Omar đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng sắc đẹp quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh tranh cãi liên quan đến sự công bằng, minh bạch của cuộc thi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong lúc căng thẳng leo thang, ông Nawat cho biết sẽ công bố lịch trình của cuộc thi MGI All Stars mùa giải tiếp theo vào ngày 6/6. Nhiều fan sắc đẹp cho rằng với những ồn ào của mùa đầu tiên, niềm tin của công chúng cho sân chơi này đã sa sút nghiêm trọng. Điều đó cũng ảnh hưởng tới việc các thí sinh cân nhắc tham gia mùa giải thứ hai.