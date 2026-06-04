Lisa (BLACKPINK) lộ diện sau tin bị đá, khoe khéo 1 điều chứng minh "chị đây sống khỏe chả cần dựa vào ai"

“Nhất cử nhất động” từ Lisa (BLACKPINK) và CEO Frédéric Arnault trong thời gian này đã liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng.

Cách đây 2 ngày, truyền thông xứ Trung gây sốc khi đăng tải loạt bằng chứng cho thấy Lisa (BLACKPINK) và “thái tử LVMH” Frédéric Arnault đã chính thức chia tay. Tới sáng 4/6, tờ Koreaboo cho hay em út BLACKPINK vừa lần đầu lộ diện giữa nghi vấn đã “đường ai nấy đi” với thiếu gia nhà tỷ phú giàu nhất nhì thế giới. Trên trang cá nhân, nữ idol sinh năm 1997 đăng lên hình ảnh rạng rỡ, cho thấy cô đang ở trạng thái tâm lý rất tốt, không hề để lộ bất kỳ dấu hiệu buồn bã nào sau tin tức đổ vỡ với bạn trai tài phiệt.

Đặc biệt, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào hình ảnh Lisa cầm lái siêu xe Ferrari Roma vi vu trên đường phố Seoul và tận hưởng bầu không khí thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng trong showbiz. Được biết, chiếc Ferrari Roma tại thị trường Hàn Quốc được bán với giá từ 380-400 triệu won (6,5- 6,9 tỷ đồng).

Thông qua hình ảnh cầm lái siêu xe, Lisa đã “flex” khéo léo sự giàu có và lối sống sang chảnh của bản thân. Trên hết, 1 số khán giả còn nhận định nữ idol sinh năm 1997 muốn chứng minh bản thân có tiềm lực tài chính vững vàng, qua đó ngầm bác bỏ tin đồn “dựa hơi” thiếu gia Frédéric Arnault từng râm ran trên mạng trước đó: “Lisa vẫn có thể sống khỏe mà chẳng cần dựa vào thiếu gia kia”, “Lisa có nền tảng tài chính hùng hậu như vậy mà, hoàn toàn có thể tự do tài chính, sống tốt và làm những gì mà cô ấy muốn mà chẳng cần dựa dẫm vào ai hết nhé” ,...

Lisa lộ diện với thái độ vui vẻ sau tin chia tay bạn trai nhà tỷ phú. Ảnh: IGNV

Đặc biệt, hình ảnh em út BLACKPINK lái siêu xe gần 7 tỷ vi vu quanh thành phố Seoul để tận hưởng cuộc sống đã chiếm trọn spotlight. Ảnh: IGNV

Lisa còn rất nhiều siêu xe có giá từ hàng tỷ cho đến hàng chục tỷ đồng trong bộ sưu tập xế hộp của mình. Ảnh: X

Trước đó, Lisa từng dính tiếng “dựa hơi” Frédéric Arnault để có suất biểu diễn tại Oscar 2025. Theo thông lệ, nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu Oscar thường là người thể hiện các ca khúc được đề cử ở hạng mục Nhạc phim xuất sắc nhất. Vậy nên, việc Lisa được mời biểu diễn dù không có đề cử nào bị xem là phá vỡ truyền thống lâu năm của Viện Hàn lâm. Cũng từ đây, tin đồn Frédéric Arnault “mua” suất diễn cho Lisa đã xuất hiện rần rần trên nhiều diễn đàn trực tuyến.

Theo thời gian, Lisa từng bước dùng thành tích của bản thân để dập tắt nghi vấn phải “dựa hơi” Frédéric Arnault 1 cách chặt chẽ, đơn cử như việc cô vẫn được đường đường chính chính tới trình diễn ở World Cup 2026 sau khi đã dính tin chia tay quý tử nhà tỷ phú giàu nhất nhì thế giới.

Lisa từng dính tiếng “dựa hơi” thiếu gia nhà tài phiệt. Ảnh: Naver

Trước đó, tờ Sohu bất ngờ đăng tải loạt bằng chứng cho thấy Lisa đã chia tay CEO Frédéric Arnault. Cụ thể, kể từ đầu tháng 4, Frédéric Arnault đã không còn thả tim hay nhấn like bất kỳ bài đăng nào của Lisa trên mạng xã hội. Chưa hết, khi tham dự 1 sự kiện gần đây, Frédéric Arnault được trông thấy đồng hành cùng 1 người phụ nữ lạ mặt. Hơn 1 năm qua, thiếu gia tài phiệt và Lisa cũng không còn xuất hiện bên nhau. Khi Lisa sang Pháp tham dự Paris Fashion Week vào tháng 10/2025, cả 2 cũng chẳng có cuộc gặp gỡ nào. Thậm chí khi đó Lisa còn tham dự buổi after party của thương hiệu thuộc quyền sở hữu của nhà bạn trai, nhưng Frédéric Arnault lại không hề xuất hiện bên cô mà lại đi dự tiệc tối của show Dior.

Thêm 1 phát hiện khác củng cố cho nghi vấn Lisa và Frédéric Arnault đã chấm dứt chuyện yêu đương, đó chính là không biết từ bao giờ mà anh trai của thiếu gia này cũng đã hủy theo dõi em út BLACKPINK trên MXH.

Theo nhiều khán giả, thiếu gia Frédéric Arnault và gia đình anh đang ngầm tỏ thái độ đoạn tuyệt, cắt đứt mối quan hệ và xóa sổ Lisa ra khỏi “name” của đế chế thượng lưu. Đáng chú ý, từ đầu tới giờ, phía Frédéric luôn chủ động “ra đòn”, để lộ dấu hiệu cho thấy anh đã chia tay Lisa. Từ đây, không ít netizen nhận định rằng chính Frédéric Arnault là người chủ động “đá” mỹ nhân Kpop, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình kéo dài 3 năm ngắn ngủi.

Frédéric Arnault đã không còn nhấn like các bài đăng của Lisa từ đầu tháng 4 tới nay. Ảnh: X

Anh trai của Frédéric Arnault cũng đã hủy theo dõi Lisa trên MXH. Ảnh: Sina

Theo tờ Sohu tìm hiểu được, Frédéric Arnault chưa từng có ý định kết hôn với Lisa. Nguyên nhân nữ idol sinh năm 1997 khó trở thành con dâu hào môn không chỉ nằm ở xuất thân không môn đăng hộ đối hay trải nghiệm cá nhân, mà còn vì cô không đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe mà các gia đình tài phiệt mong muốn như vướng quá nhiều thị phi, không đủ kín tiếng, rào cản về sắc tộc và vòng tròn quan hệ quá hạn hẹp của Lisa trong giới thượng lưu. Danh tiếng của Lisa có thể giúp Frédéric Arnault được chú ý, nhưng không mang lại giá trị cho toàn bộ gia tộc của bạn trai. Chưa kể, nữ ca sĩ còn thường xuyên vướng tranh cãi trong quá trình hoạt động nghệ thuật nên cô bị xem là yếu tố rủi ro cho việc kinh doanh của gia đình tài phiệt.

Mối quan hệ giữa Lisa và Frédéric Arnault liên tục trở thành chủ đề nóng gây xôn xao cộng đồng mạng trong thời gian gần đây. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo