Hương Giang chính thức lên tiếng vụ fan chi gần 100 triệu đồng để vote nhưng vẫn bị ngó lơ, không mời dự tiệc

Người hâm mộ Hương Giang gửi thêm tin nhắn bày tỏ sự chạnh lòng vì cho rằng những người ủng hộ cá nhân không được ghi nhận như các doanh nghiệp tài trợ.

Mới đây, một bài đăng trên Threads liên quan đến Á hậu Hương Giang đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo chia sẻ của một tài khoản tự nhận là người hâm mộ, cô đã chi khoảng 98 triệu đồng để ủng hộ Hương Giang tại hạng mục World's Choice Awards trong khuôn khổ Miss Grand International All Stars 2026.

Người này cho biết đã thực hiện khoảng 3.500 lượt bình chọn. Sau cuộc thi, cô chủ động nhắn tin đến fanpage công ty quản lý của Hương Giang nhưng chưa nhận được phản hồi. Sau đó, người hâm mộ tiếp tục gửi thêm tin nhắn bày tỏ sự chạnh lòng vì cho rằng những người ủng hộ cá nhân không được ghi nhận như các doanh nghiệp tài trợ.

Theo bài đăng, ngay sau tin nhắn thứ hai, phía công ty quản lý đã gửi lời cảm ơn. Bên cạnh đó, người hâm mộ này cũng bày tỏ mong muốn được tham dự buổi tiệc cảm ơn (Thank You Party/Homecoming) của Hương Giang khi cô trở về nước.

Một fan cho biết đã chi gần 100 triệu để vote cho Hương Giang nhưng lại bị ngó lỡ ở bữa tiệc tri ân.

Câu chuyện nhanh chóng tạo nên nhiều luồng tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng ê-kíp của Hương Giang có thể đang bận rộn với lịch trình hậu cuộc thi nên việc phản hồi chậm là điều dễ hiểu. Nhiều ý kiến cũng nhận định việc bỏ ra số tiền lớn để bình chọn là quyết định cá nhân, không đồng nghĩa với việc sẽ nhận được những đặc quyền riêng.

Ở chiều ngược lại, không ít người bày tỏ sự đồng cảm với người hâm mộ này. Họ cho rằng việc bỏ ra gần 100 triệu đồng để ủng hộ thần tượng là khoản tiền không nhỏ nên mong muốn được ghi nhận cũng là tâm lý dễ hiểu.

Ngoài ra, một số cư dân mạng phân tích rằng các buổi Homecoming hay Thank You Party thường có số lượng khách mời giới hạn, chủ yếu dành cho đối tác, nhà tài trợ, đơn vị truyền thông hoặc những người đồng hành trực tiếp cùng cuộc thi. Vì vậy, việc không nhận được lời mời tham dự không đồng nghĩa với việc sự ủng hộ của người hâm mộ không được trân trọng.

Nhiều khán giả cho rằng Homecoming hay Thank You Party thường có số lượng khách mời giới hạn, chủ yếu dành cho đối tác, nhà tài trợ, đơn vị truyền thông hoặc những người đồng hành trực tiếp cùng cuộc thi, do đó khó có thể trách được Hương Giang. (Ảnh: FBNV)

Đến trưa 4/6, Hương Giang có chia sẻ mới trên trang cá nhân liên quan đến tranh cãi này. Cụ thể, cô chia sẻ: "Buổi Thanks Party dù không thể mời đầy đủ tất cả mọi người đã dành tình cảm cho Hương Giang, Giang rất hy vọng Fan Meeting sắp tới có thể gặp mặt mọi người, và Giang sẽ chuẩn bị rất nhiều phần quà để có thể trực tiếp trao tận tay, để cảm ơn tình cảm mọi người đã ủng hộ cho Giang trong cuộc thi vừa qua".

Hương Giang cho biết tiệc cảm ơn không thể mời hết khách mời nhưng cô sẽ bù đắp vào Fan Meeting sắp tới

Câu chuyện được nhắc đến trong bối cảnh Hương Giang vừa khép lại hành trình tại Miss Grand International All Stars 2026 với thành tích Á hậu 2. Tại đêm chung kết diễn ra ở Thái Lan hôm 30/5, đại diện Việt Nam còn giành giải thưởng World's Choice Award nhờ lượng bình chọn từ khán giả và lọt vào Top 3 chung cuộc cùng đại diện Colombia và Ghana.

Chiều 3/6, Hương Giang đã chính thức trở về Việt Nam trong sự chào đón của đông đảo người hâm mộ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, nàng hậu tham gia hoạt động homecoming để giao lưu và gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đồng hành cùng mình trong suốt hành trình thi đấu quốc tế.

Giữa thời điểm không khí ăn mừng thành tích của Hương Giang vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, một bài đăng trên Threads của người hâm mộ từng chi gần 100 triệu đồng để bình chọn cho cô bất ngờ gây tranh cãi trên mạng xã hội.