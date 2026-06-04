Tổ ấm của Kiều Loan và Ngọc Loan: Người ở biệt thự sân vườn, người sống ở chung cư cao cấp

Kiều Loan và Ngọc Loan là 2 mỹ nhân đình đám, từng tham gia các cuộc thi về người mẫu, hoa hậu và có điểm chung là sở hữu cơ ngơi gây choáng.

Cùng mang tên Loan, đều sở hữu nhan sắc nổi bật và từng là những gương mặt được chú ý của Vbiz, Ngọc Loan và Lona Kiều Loan nhiều lần được cư dân mạng đặt lên bàn cân so sánh. Một người gây ấn tượng bởi cuộc sống kín tiếng nhưng chuẩn "phú bà" sau khi rời xa showbiz, người còn lại là nàng Á hậu gen Z hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực từ sắc đẹp đến âm nhạc. Không chỉ thu hút bởi sự nghiệp hay đời tư, cơ ngơi hiện tại của cả hai cũng là chủ đề khiến dân tình không khỏi tò mò.

Ngọc Loan và Kiều Loan thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh

Cơ ngơi của Ngọc Loan

Ngọc Loan hiện sinh sống trong một căn biệt thự sân vườn rộng rãi, mang phong cách tân cổ điển sang trọng. Qua những hình ảnh được chia sẻ, cơ ngơi của người đẹp gây ấn tượng bởi mặt tiền bề thế với gam màu trắng kem chủ đạo.

Khu vực phòng khách và phòng ăn được thiết kế theo phong cách sang trọng, sử dụng nhiều chất liệu đá tự nhiên, pha lê và nội thất tông màu kem - vàng đồng. Những bộ bàn ghế, đèn chùm, trần nhà trang trí cầu kỳ cùng các chi tiết mạ kim loại góp phần tạo nên sang trọng. Đây cũng là không gian thường xuyên xuất hiện trong những dịp lễ, Tết hay các buổi tiệc gia đình của người đẹp.

Toàn cảnh biệt thự sân vườn mà Ngọc Loan sinh sống

Cô thường tổ chức buổi tiệc sang trọng trong cơ ngơi

Hệ cửa kính cỡ lớn được sử dụng ở nhiều khu vực giúp ngôi nhà luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên và mở ra tầm nhìn hướng thẳng ra khu vườn xanh mát bên ngoài. Những hàng cây, tiểu cảnh, thác nước và mảng xanh bao quanh tạo nên cảm giác riêng tư nhưng vẫn rất gần gũi với thiên nhiên.

Điểm nhấn đặc biệt của căn biệt thự là sở thích trang trí hoa tươi của Ngọc Loan. Không chỉ sở hữu kiến trúc bề thế, biệt thự của Ngọc Loan còn mang đậm dấu ấn cá nhân với sự kết hợp giữa nét sang trọng, nữ tính và tinh thần yêu thiên nhiên. Nhìn tổng thể, cơ ngơi này gợi cảm giác của một dinh thự nghỉ dưỡng hơn là một ngôi nhà thông thường, cho thấy cuộc sống khá viên mãn và sung túc của người đẹp.

Cô chăm chút cho tổ ấm của mình

Tổ ấm của Kiều Loan

Lona Kiều Loan từng sinh sống tại một căn penthouse view hướng thẳng tòa nhà Landmark 81. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, nàng hậu được cho đã chuyển nhà sang khu chung cư sang trọng. Trên trang cá nhân, Kiều Loan thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh bên trong cơ ngơi mới. Theo vài nguồn tin, nhà mới của Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019 có giá lên tới vài tỷ đồng.

Căn hộ của người đẹp mang phong cách hiện đại với tông màu trung tính chủ đạo, kết hợp giữa sắc trắng, nâu gỗ và những chi tiết đá vân mây tạo cảm giác vừa ấm cúng vừa cao cấp. Khu vực phòng khách gây ấn tượng với trần cao, hệ thống đèn thiết kế tối giản và bộ sofa da cỡ lớn. Không gian được bài trí gọn gàng nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng nhờ những món nội thất được lựa chọn đồng bộ. Từ góc phòng khách, người đẹp thường xuyên khoe những bó hoa tươi cỡ lớn được trưng bày khắp nhà, cho thấy sự chăm chút trong việc tạo dựng không gian sống.

Cơ ngơi mới của Kiều Loan được nàng hậu chia sẻ trên trang cá nhân

Không gian tổ ấm lấy màu trắng, be làm chủ đạo. Được bày trí nội thất sang xịn

Bên cạnh đó, căn hộ còn sở hữu hệ cửa kính lớn kéo dài từ sàn đến trần, mở ra tầm nhìn thoáng đãng hướng ra sông và toàn cảnh thành phố. Đây cũng là góc yêu thích của Lona Kiều Loan khi thường xuyên chụp ảnh, thư giãn hoặc ngắm hoàng hôn. Ban công được bố trí nhiều cây xanh và hoa tươi, mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên dù nằm ở vị trí cao tầng.

Không chỉ gây chú ý bởi diện tích rộng rãi, tổ ấm của Lona còn mang đậm dấu ấn cá nhân. Người đẹp có sở thích cắm hoa, trang trí nhà cửa nên nhiều góc trong căn hộ luôn xuất hiện những bình hoa hay các tiểu cảnh nhỏ được sắp đặt tỉ mỉ. Chính những chi tiết này giúp không gian sống của nàng Á hậu vừa mang vẻ hiện đại, thời thượng nhưng vẫn giữ được cảm giác mềm mại, ấm áp.

View từ ban công ngắm trọn vẹn thành phố

Kiều Loan thỉnh thoảng cắm hoa, trang trí cho tổ ấm của mình

Nhiều nguồn tin cho biết cơ ngơi mới của Kiều Loan có giá vài tỷ đồng

Ảnh: Tổng hợp