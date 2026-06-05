Điều Lona Kiều Loan quyết giấu kín suốt nhiều năm

Lona Kiều Loan từ lâu đã lựa chọn cách giữ kín đời sống riêng tư.

Sở hữu bảng thành tích không hề vừa: Á hậu, ca sĩ, rapper và hiện đang theo học ngành Y, Lona Kiều Loan luôn được xem là một trong những mỹ nhân đa năng của showbiz Việt. Thế nhưng, nghịch lý là những gì khiến công chúng nhắc đến cô nhiều nhất trong thời gian qua lại không phải thành tích hay dự án cá nhân mà là các câu chuyện xoay quanh đời tư.

Lona Kiều Loan từ lâu đã lựa chọn cách giữ kín đời sống riêng tư. Á hậu hiếm khi chia sẻ về chuyện yêu đương hay các mối quan hệ cá nhân trên mạng xã hội. Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, Lona Kiều Loan từng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về việc công khai đời tư. Theo người đẹp, cô muốn giữ ranh giới rõ ràng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Vì vậy, những gì cô chia sẻ trước công chúng chủ yếu xoay quanh các dự án nghệ thuật, học tập hoặc công việc.

Lona Kiều Loan cho biết bản thân không có thói quen đưa chuyện tình cảm lên mạng xã hội. Cô quan niệm rằng mỗi người đều cần có một khoảng không riêng để bảo vệ những giá trị cá nhân, thay vì phơi bày mọi thứ trước sự chú ý của dư luận: "Tôi sẽ đăng tải những điều liên quan đến công việc chứ không đưa quá nhiều những gì riêng tư lên mạng xã hội dù là chuyện vui, hạnh phúc hay buồn. Như thế tôi sẽ có cảm giác mình vẫn còn điều riêng tư để giấu lại.

Chứ đôi khi niềm vui của mình là cả nước vui nhưng đến cái buồn không mấy ai quan tâm đến, lúc đó mình cảm thấy tủi hờn với sự cay nghiệt của showbiz rồi ngộ nhận đó là điều khó nhất. Tôi là nghệ sĩ chân chính, làm việc hết mình vì đam mê".

Lona Kiều Loan từ lâu đã lựa chọn cách giữ kín đời sống riêng tư. Ảnh: FBNV

Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, Lona Kiều Loan từng cho biết muốn giữ ranh giới rõ ràng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Ảnh: FBNV

Vào tối 3/6, nghi vấn tình cảm giữa Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái một lần nữa trở thành chủ đề được bàn tán sau tiệc Thanks Party của Hương Giang. Tại sự kiện, nam bác sĩ công khai đem bó hoa tặng cho Á hậu. Người đẹp gen Z còn gây xôn xao khi để lộ bức hình nền được cho là ảnh gia đình 3 người.

Chưa dừng lại ở đó, cả hai còn bị bắt gặp xuất hiện tại cùng một khu chung cư sau khi sự kiện kết thúc. Dù hiện cả hai vẫn chưa lên tiếng nhưng những chi tiết này tiếp tục khiến nghi vấn hẹn hò giữa Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái trở thành đề tài được bàn tán rôm rả.

Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái chiếm sóng tại bữa tiệc của Hương Giang. Ảnh: Đi soi sao đi

Cả hai còn bị bắt gặp xuất hiện tại cùng một khu chung cư sau khi sự kiện kết thúc. Ảnh: Đi soi sao đi

Những năm gần đây, Lona Kiều Loan có nhiều thay đổi đáng chú ý trong cuộc sống lẫn định hướng cá nhân. Nếu trước đây thường xuyên xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí, nàng Á hậu hiện dành phần lớn thời gian cho việc học tập và theo đuổi ngành Y. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc xoay quanh việc học, công việc hoặc cuộc sống thường ngày, hiếm khi nhắc đến chuyện đời tư.

Tháng 9/2024, mạng xã hội từng xôn xao trước nghi vấn người đẹp sinh năm 2000 đã bí mật sinh con đầu lòng với một bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng. Trước đó, cô liên tục bị đặt nghi vấn mang thai khi bất ngờ hạn chế tham gia các hoạt động giải trí, gần như ở ẩn và ít cập nhật hình ảnh cá nhân như trước.

Người đẹp hiện đang tập trung vào học tập và theo đuổi ngành Y. Ảnh: FBNV

Ở tuổi 25, Lona Kiều Loan đang là một trong những mỹ nhân có cuộc sống đáng ngưỡng mộ của Vbiz. Người đẹp thường xuất hiện với hàng hiệu đắt đỏ, tận hưởng cuộc sống trong căn penthouse sang trọng và sở hữu phong cách sống hiện đại. Tuy nhiên, trước những tranh luận xoay quanh việc người nổi tiếng khoe đồ hiệu, nàng Á hậu từng có chia sẻ thẳng thắn. Cô cho biết việc sở hữu những món đồ xa xỉ đơn giản là sở thích cá nhân và phần lớn phục vụ cho tính chất công việc, thay vì chạy theo xu hướng hay dùng chúng như một cách để gây chú ý.

"Vì nó là sở thích riêng nên chị không có gì bình luận nhiều, không chỉ riêng người nổi tiếng mà là bất kỳ ai có khả năng sở hữu. Chị sở hữu và cho nó xuất hiện phần nhiều để phù hợp với tính chất công việc. Chứ chị không chạy theo KPI hay trend gì đâu", Lona Kiều Loan từng bày tỏ.