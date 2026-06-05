Cuối cùng Kendall Jenner cũng chịu "trao danh phận" bạn trai cho chàng thơ Hollywood

Có thể thấy rằng cặp sao hàng đầu Hollywood đang hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu.

Kendall Jenner và Jacob Elordi đang là cặp đôi nhận được sự chú ý của dư luận toàn cầu. Đầu tháng 6, cả hai bị bắt gặp đi du lịch Nhật Bản và gây bão với hành động đến quán ăn địa phương nào là chụp ảnh với chủ quán đó. Từ chuyến nghỉ mát tình tứ ở đảo Kauai, Hawaii (Mỹ) đến khoảnh khắc sánh đôi cùng nhau Nhật Bản, đây có thể nói là bằng chứng hẹn hò không thể chối cãi của Kendall Jenner và Jacob Elordi. Dù vậy, siêu mẫu đình đám và chàng thơ sinh năm 1997 vẫn giữ im lặng và không đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về tin đồn tình cảm.

Đến ngày 4/6, Kendall Jenner cũng chính thức "trao danh phận" bạn trai cho Jacob Elordi. Cặp đôi bị bắt gặp diện đồ tone sur tone, nắm tay nhau tình cảm khi đi tham quan tại Tokyo (Nhật Bản). Khoảnh khắc Kendall Jenner đi trước, nắm tay Jacob Elordi đi phía sau được cho là hành động ngầm công khai tình cảm của cả hai mà không cần lên tiếng xác nhận.

Kendall Jenner và Jacob Elordi nắm tay nhau tình tứ trên đường phố Tokyo (Nhật Bản)

Cái nắm tay được cho là hành động ngầm công khai tình cảm của cặp sao hàng đầu Hollywood. Ảnh: X.

Kendall Jenner và Jacob Elordi đang có chuyến du lịch lãng mạn ở Nhật Bản. Ảnh: X.

Chuyện tình của Kendall Jenner và Jacob Elordi chớm nở vào đầu năm 2026 sau khi họ nhiều lần gặp gỡ nhau tại Coachella và một số sự kiện lớn khác. Vì là bạn thân lâu năm nên Kendall Jenner rất thận trọng trong chuyện tình với Jacob Elordi. Tuy nhiên, dưới sự thúc đẩy của vợ chồng Justin Bieber và em gái Kylie Jenner, Kendall Jenner đã cho Jacob Elordi cơ hội. Theo tờ Page Six, chuyến đi Hawaii vào tháng 4 vừa qua "đã thay đổi mọi thứ", giúp hai người gần gũi hơn và khiến Kendall bất ngờ vì mức độ nghiêm túc của mối quan hệ. Cặp đôi hiện hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu.

Chuyến đi Hawaii vào tháng 4 vừa qua giúp mối quan hệ của Kendall Jenner và Jacob Elordi sang trang mới. Ảnh: Daily Mail.

Cặp đôi được vợ chồng Justin Bieber và Kylie Jenner se duyên. Ảnh: Vogue.

Kendall Jenner và Jacob Elordi được ví như "phiên bản nam-nữ của nhau" nhờ chiều cao vượt trội, vẻ ngoài sắc sảo và phong cách tối giản. Nhiều người nhận xét họ trông cực kỳ hợp gu, từ gu thời trang đến lối sống kín tiếng.

Kendall Jenner sinh năm 1995, là cô em áp út nhà Kardashian-Jenner. Cô là siêu mẫu quốc tế, gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ. Kendall Jenner nổi tiếng với lối sống tối giản, yêu thích du lịch và ít drama hơn hẳn so với các chị em. Sau nhiều mối tình ngắn ngủy với Bad Bunny, Devin Booker... Kendall Jenner dường như đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc hơn.

Jacob Elordi sinh năm 1997 tại Australia. Anh nổi lên nhờ vai Nate trong series đình đám Euphoria . Jacob Elordi cao 1m96, sở hữu vẻ ngoài “chàng thơ” cuốn hút. Năm nay, tên tuổi anh bùng nổ với siêu phẩm Đồi Gió Hú . Trước Kendall Jenner, anh từng hẹn hò với Olivia Jade và một số tên tuổi khác như Zendaya, Kaia Gerber.

Kendall Jenner - Jacob Elordi từ bạn bè thành người yêu. Ảnh: Getty Images.

Nguồn: X