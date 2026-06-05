135.000 lượt thích ảnh bikini của Song Hye Kyo

Loạt hình ảnh thư giãn bên bể bơi vừa được Song Hye Kyo đăng lên Instagram cá nhân đang thu hút hàng trăm nghìn lượt thích chỉ sau vài giờ, một lần nữa chứng minh sức hút không tuổi của mỹ nhân sinh năm 1981 này.

Trên tài khoản @kyo1122 với hàng chục triệu người theo dõi, Song Hye Kyo vừa cập nhật một bộ ảnh dài 14 tấm ghi lại khoảnh khắc cô đang tận hưởng kỳ nghỉ bên hồ bơi giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mát.

Trong bộ ảnh, Song Hye Kyo diện bikini tông hồng nhạt kết hợp chiếc mũ rơm vành rộng đặc trưng phong cách mùa hè, tạo nên tổng thể vừa gợi cảm vừa nhẹ nhàng, duyên dáng.

Cô nằm thư giãn trên phao bơi tông xanh rêu pastel, đeo kính râm bản to, để làn da trắng ngần và vóc dáng thanh mảnh tự nhiên hiện ra trước ống kính.

Một tấm khác ghi lại hình ảnh cô ngồi bên thành bể, diện váy hai dây kẻ caro màu xanh denim, đầu đội mũ rơm, quay lưng về phía máy ảnh theo lối chụp bán thân đầy nghệ thuật.

Bài đăng nhanh chóng vượt 135.000 lượt thích. Nhiều người không giấu được sự ngỡ ngàng khi Song Hye Kyo ở tuổi 44 vẫn sở hữu làn da căng mịn, vóc dáng thon thả và thần thái tự tin đến vậy.

Đây không phải lần đầu tiên Song Hye Kyo gây sốt với ảnh diện đồ bơi. Hồi tháng 11/2024, cô từng làm cộng đồng mạng dậy sóng khi đăng tải loạt hình nghỉ dưỡng tại Thái Lan, diện bikini kẻ sọc đỏ trắng ôm vóc dáng, khiến fan nhận xét cô trẻ trung không kém gì thời đóng “Trái tim mùa thu” hơn hai mươi năm trước.

Hiện Song Hye Kyo đang là đại sứ toàn cầu của thương hiệu trang sức Chaumet và đang tham gia sản xuất bộ phim truyền hình Netflix mang tên “Tantara” (tạm dịch: Chậm mà mãnh liệt), dự kiến phát sóng trong thời gian tới, với bạn diễn là tài tử Gong Yoo.

Đây được xem là dự án phim truyền hình được trông đợi nhất của cô kể từ “The Glory” năm 2022.