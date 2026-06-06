Tức sôi máu với kết quả của Trang Pháp tại show Tỷ Tỷ: Đại diện Việt Nam nguy cơ về nước sớm sau Công diễn 4

Trang Pháp đang xếp vị trí 23/27 Chị Đẹp trên bảng xếp hạng cá nhân ở show Trung Quốc.

"Chị mình đấy, hát hay, rap đỉnh, nhảy đẹp nhưng luôn nhận điểm thấp", đó là tình cảnh của Trang Pháp ở show Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng). Vào tối 5/6, đại diện Việt Nam và các đồng đội Lý Tâm Khiết, Từ Mộng Khiết, Hà Tuyên Lâm đã bước vào vòng thi đầu tiên tại Công diễn 4. Với tiết mục DNA, 4 nữ nghệ sĩ đã "đốt cháy" sân khấu Đạp Gió. Màn trình diễn của đội Trang Pháp được đánh giá xuất sắc nhất đêm thi, thậm chí lên thẳng top 1 hotsearch Weibo với từ khóa "team DNA quá đỉnh rồi". Trong đó, phần rap solo của Trang Pháp vào top 30 tìm kiếm hot nhất bảng giải trí Weibo và top 45 bảng chung hotsearch của MXH Weibo.

Có màn thể hiện ấn tượng, được khán giả tán thưởng là vậy, nhưng đội Trang Pháp chỉ nhận về vỏn vẹn 838 điểm. Với kết quả này, team Trang Pháp đứng áp chót trên BXH. "Đội sổ" ở vòng thi đầu tiên thuộc Công diễn 4 là team Đường Nghệ Hân với chỉ 831 điểm. Thành tích thi đấu thấp đến khó tin của đội Trang Pháp gây sốc cho khán giả từ Trung sang Việt. Trên MXH, netizen cho biết họ tức sôi máu, bất bình chỉ trích nhà sản xuất "xử ép" đội Trang Pháp, Lý Tâm Khiết, Từ Mộng Khiết, Hà Tuyên Lâm 1 cách trắng trợn. Cư dân mạng đặt câu hỏi về tính minh bạch của hệ thống vote trực tiếp tại trường quay. Một số người còn cho biết sẽ "thoát fan", tẩy chay vì cảm thấy chương trình đang thiên vị quá đà cho các Chị Đẹp hát dở nhưng danh tiếng cao, làm lu mờ sự cố gắng của nghệ sĩ khác.

Tiết mục đỉnh đến mức lên thẳng top 1 hotsearch của đội Trang Pháp. Nguồn: Weibo.



Được khán giả khắp nơi đánh giá cao, nhưng kết quả team đại diện Việt Nam đạt được tại show Tỷ Tỷ lại như "sét đánh ngang tai". Đội Trang Pháp chỉ nhận được 838 điểm, xếp áp chót trên BXH. Ảnh: Weibo.

Hiện, Trang Pháp đối mặt với bất lợi lớn. Nếu thành tích thi đấu của đội cô không cải thiện và vào nhóm an toàn trong 2 vòng thi tiếp theo ở Công diễn 4, đại diện Việt Nam đứng trước nguy cơ phải dừng chân sớm và xách vali về nước.

Trên bảng xếp hạng cá nhân, Trang Pháp đang đứng thứ 23 trên tổng số 27 Chị Đẹp. Có chiến thắng thuyết phục tại Công diễn 3, nhưng thành tích cá nhân của đại diện Việt Nam chẳng những không được cải thiện mà còn rớt hạng. Trước đó, sau Công diễn 1 và 2, Trang Pháp đứng vị trí 22 trên BXH. Tính từ đầu chương trình đến nay, nữ ca sĩ sinh năm 1989 vẫn ngụp lặn ngoài top 20.

Do đó, ở Công diễn 4 này, nếu cả đội vào vòng nguy hiểm, Trang Pháp và đồng đội Hà Tuyên Lâm (xếp hạng 25) nhiều khả năng sẽ bị loại. Họ hiện là 2 nghệ sĩ có thứ hạng cá nhân thấp nhất trong nhóm.

Trang Pháp đang đứng thứ 23...

... còn Hà Tuyên Lâm xếp thứ 25 trên bảng xếp hạng cá nhân. Nếu đội của họ vào vòng nguy hiểm tại Công diễn 3, cả hai nhiều khả năng sẽ phải dừng bước sớm. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Weibo