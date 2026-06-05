"Vua bãi rác" mở quán nhậu, lấy vợ diễn viên kém 12 tuổi, sinh 4 con, sống hạnh phúc 30 năm

Nam NSƯT này hiện sống bình dị bên vợ kém 12 tuổi, cùng gia đình kinh doanh quán nhậu suốt nhiều năm qua.

Nhắc đến Võ Hoài Nam, nhiều khán giả vẫn nhớ ngay hình ảnh Trọng “vua bãi rác” trong bộ phim truyền hình kinh điển Vua bãi rác. Với lối diễn chân thật, gai góc nhưng đầy chiều sâu, nam nghệ sĩ từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt những năm 1990-2000.

Sau ánh hào quang nghệ thuật, Võ Hoài Nam còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân kéo dài gần 30 năm bên bà xã kém 12 tuổi cùng cuộc sống bình dị, đầm ấm bên gia đình.

NSƯT Võ Hoài Nam

Từ "vua bãi rác" của màn ảnh Việt đến gương mặt gạo cội được yêu mến

NSƯT Võ Hoài Nam sinh năm 1965 tại Hà Nội. Anh từng theo học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình phong trần cùng lối diễn xuất đầy bản năng. Trong thời kỳ phim truyền hình phía Bắc phát triển mạnh, Võ Hoài Nam là một trong những gương mặt nổi bật nhất.

Tên tuổi của anh gắn liền với hàng loạt tác phẩm như Cảnh sát hình sự, Vua bãi rác, Người đàn bà mộng du, Chuyện phố phường… Trong đó, vai Trọng trong Vua bãi rác được xem là cột mốc lớn của sự nghiệp. Hình ảnh người đàn ông sống giữa bãi rác nhưng giàu tình cảm, nhiều nội tâm đã giúp Võ Hoài Nam ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

Võ Hoài Nam thời trẻ

Sau thành công vang dội của bộ phim, khán giả gọi anh bằng biệt danh “vua bãi rác”. Đây cũng là vai diễn mang về cho nam nghệ sĩ giải Diễn viên trẻ xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương năm 2000.

Không sở hữu vẻ ngoài hào nhoáng kiểu tài tử điện ảnh, Võ Hoài Nam lại chinh phục người xem bằng nét bụi bặm rất riêng. Anh thường được giao những vai giang hồ, lao động nghèo hay người đàn ông từng trải, gai góc nhưng giàu cảm xúc.

Khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, Võ Hoài Nam bất ngờ vắng bóng khỏi màn ảnh suốt nhiều năm. Sự "ở ẩn" của nam nghệ sĩ từng khiến không ít khán giả tò mò. Sau này, anh chia sẻ mình chủ động rời xa nghệ thuật một thời gian để tập trung chăm lo cho gia đình và công việc kinh doanh.

Nhiều năm không đóng phim nhưng tên tuổi Võ Hoài Nam chưa bao giờ bị lãng quên. Đến năm 2021, anh tái xuất màn ảnh với vai ông Sinh trong bộ phim Hương vị tình thân . Vai diễn người cha lam lũ, giàu yêu thương đã giúp nam nghệ sĩ lấy lại tình cảm mạnh mẽ từ khán giả truyền hình.

Sau thời gian dài vắng bóng, những năm gần đây, nghệ sĩ Võ Hoài Nam đã tái xuất màn ảnh

Sự trở lại của Võ Hoài Nam được đánh giá là một trong những điểm sáng của phim Việt thời gian gần đây. Lối diễn tiết chế, giàu cảm xúc của anh qua các bộ phim như Hương vị tình thân, Món quà của cha, Những chặng đường bụi bặm ... nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn lẫn công chúng.

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, Võ Hoài Nam còn được nhiều đồng nghiệp nể phục bởi cách sống chân thành, giản dị. Dù là nghệ sĩ nổi tiếng, anh không quá đặt nặng vật chất hay danh tiếng mà luôn ưu tiên gia đình.

Mở quán nhậu gần 30 năm, sống bình yên bên vợ con

Bên cạnh công việc diễn xuất, Võ Hoài Nam còn cùng vợ kinh doanh quán ăn từ năm 1997. Suốt gần 30 năm qua, quán nhậu của gia đình trở thành nguồn thu nhập ổn định và gắn bó với cuộc sống thường ngày của nam nghệ sĩ.

Theo Dân trí, dù là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Võ Hoài Nam vẫn thường xuyên phụ vợ bưng bê, phục vụ khách khi quán đông. Anh quan niệm công việc nào cũng đáng trân trọng, miễn lao động chân chính để chăm lo cho gia đình.

NSƯT Võ Hoài Nam và bà xã kém 12 tuổi

Nam nghệ sĩ cho biết vợ chồng anh không thuê người giúp việc vì muốn các con hiểu được sự vất vả của cha mẹ trong việc kiếm tiền. Những lúc rảnh rỗi, các con đều ra quán phụ mẹ phục vụ khách.

Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ hơn cả là cuộc hôn nhân bền chặt của nam nghệ sĩ với bà xã Lan Anh - một diễn viên múa kém anh 12 tuổi. Hai người gắn bó với nhau gần 30 năm và có 4 người con.

Võ Hoài Nam chia sẻ tình yêu, trách nhiệm và tình nghĩa luôn song hành trong hôn nhân của anh. Càng lớn tuổi, anh càng trân trọng sự hy sinh của vợ sau nhiều năm vun vén gia đình.

Nam nghệ sĩ xúc động kể rằng bà xã đã sinh cho anh 4 người con, nhiều lần trải qua sinh mổ và luôn đặt chồng con lên trên bản thân. Với Võ Hoài Nam, những gì anh có hôm nay đều có bóng dáng sự đồng hành của vợ phía sau.

Vợ chồng nam nghệ sĩ bên 4 người con

Dù nổi tiếng, phong trần và được nhiều người yêu mến, Võ Hoài Nam cho biết anh luôn tự nhắc bản thân tránh xa những cám dỗ không phù hợp để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Theo anh, điều quan trọng nhất là biết đâu mới là giá trị thực sự của cuộc sống.

Nam nghệ sĩ tiết lộ vợ là người quản lý tài chính trong gia đình. Hai vợ chồng sống thẳng thắn, tôn trọng nhau và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay dù từng có lúc cãi vã như bao cặp đôi khác.

Sau nhiều năm bôn ba, Võ Hoài Nam hiện có cuộc sống khá bình yên. Anh không xem mình là người giàu có, chỉ cần gia đình khỏe mạnh, đủ đầy và luôn muốn trở về nhà sau mỗi chuyến đi.

Một số hình ảnh đời thường của nghệ sĩ Võ Hoài Nam

Khi không đóng phim, nam nghệ sĩ thích nghe nhạc, đi dạo chợ đồ cũ vào sáng sớm và sưu tầm giày, túi da second-hand. Anh xem đó là thú vui giản dị giúp bản thân thư giãn sau nhiều năm làm nghề.