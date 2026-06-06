Rầm rộ bằng chứng minh oan cho "Công chúa Kpop" trong vụ vô lễ tại sân bay?

Fan cho rằng Jang Won Young đang bị ghét bỏ chỉ bởi những cử chỉ thường ngày.

"Công chúa Kpop" Jang Won Young đang là tâm điểm tranh cãi trên X. Đoạn clip cô vô lễ với nhân viên sân bay đang hút đến 49,2 triệu lượt xem cùng vô số bình luận. Cụ thể trong đoạn clip, khi nhân viên yêu cầu Jang Won Young tháo khẩu trang ra để kiểm tra gương mặt, nữ idol chỉ hơi hạ xuống. Việc cô không hợp tác khiến nhân viên mất nhiều thời gian hơn mới cho Jang Won Young qua. Sau đó, "công chúa Kpop" giật lại hộ chiếu bằng 1 tay, khoanh tay bước đi ngúng nguẩy với thái độ bực dọc. Điều này hoàn toàn tương phản với thái độ của thành viên IVE khác đi phía sau. Cô hợp tác với nhân viên khiến công việc kiểm tra trôi chảy thuận lợi, nhận lại hộ chiếu bằng 2 tay, còn cúi đầu lễ phép chào trước khi bước đi.

Jang Won Young vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Tuy nhiên, người hâm mộ đã tìm ra bằng chứng cho thấy Jang Won Young đã đưa hộ chiếu bằng 2 tay và cư xử rất lịch sự. Khi nhân viên trả lại hộ chiếu bằng 1 tay, Jang Won Young mới nhận lại bằng 1 tay. Nữ idol cũng có thói quen khoanh tay, nên đây không phải dấu hiệu cho thấy cô mắc "bệnh ngôi sao". Fan cho rằng Jang Won Young đang bị ghét bỏ chỉ bởi những cử chỉ thường ngày.

Đoạn clip thu hút gần 50 triệu lượt xem, bóc trần thái độ của Jang Won Young ở sân bay. Clip: X

Jang Won Young bị chỉ trích vì thiếu hợp tác, nhận lại hộ chiếu bằng 1 tay, khoanh tay ngúng nguẩy bước đi. Ảnh: X

Điều này càng tương phản với thành viên IVE khác đi phía sau. Ảnh: X

Fan tìm ra bằng chứng Jang Won Young đưa hộ chiếu cho nhân viên bằng cả 2 tay. Ảnh: X

Khoanh tay là thói quen của cô, không phải biểu hiện của "bệnh ngôi sao". Ảnh: X

Đây không phải lần đầu tiên "công chúa Kpop" vướng phốt thái độ. Trong thời gian qua, cô liên tiếp bị bóc trần những hành vi mất lịch sự với fan, khao khát center, khác với hình tượng "chuyên nghiệp, tinh tế, EQ cao" mà nữ idol này xây dựng. Sự việc này lại 1 lần nữa khiến hình ảnh của Jang Won Young xấu đi trong mắt công chúng.

Jang Won Young sinh năm 2004, được biết đến rộng rãi với tư cách là cựu thành viên của nhóm nhạc dự án IZ*ONE và hiện là thành viên của nhóm nhạc nữ IVE. Năm 2018, Jang Won Young đại diện cho Starship Entertainment tham gia chương trình sống còn Produce 48. Với chiều cao nổi bật và tài năng trình diễn, cô đã giành được vị trí số 1 trong đêm chung kết và ra mắt với vai trò center của IZ*ONE.

Ảnh: Koreaboo

Jang Won Young xinh đẹp, nổi tiếng nhưng vướng nhiều tranh cãi. Ảnh: Koreaboo

Sau khi IZ*ONE tan rã vào năm 2021, Jang Won Young trở về Starship Entertainment và tiếp tục ra mắt với nhóm nhạc nữ IVE. Cô tiếp tục đảm nhận vị trí center và nhanh chóng trở thành một trong những "it-girl" (cô gái nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn) của thế hệ thần tượng thứ 4.

Ngoài các hoạt động nhóm, Jang Won Young còn rất thành công với vai trò cá nhân. Cô từng làm MC cho chương trình âm nhạc Music Bank và là đại sứ cho nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm danh tiếng như Miu Miu và Innisfree. Cô cũng tham gia viết lời cho một số ca khúc của IVE. Jang Won Young được mệnh danh là "công chúa Kpop" do có vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu kỳ tựa công chúa.

Ảnh: Koreaboo