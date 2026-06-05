21,3 triệu người xem "Công chúa Kpop" ngúng nguẩy, công khai thái độ với nhân viên sân bay

Những ồn ào này càng lúc càng khiến tên tuổi Jang Won Young xấu đi trong mắt công chúng.

Cái tên Jang Won Young luôn có sức hút cực lớn, song cũng đi kèm vô số tranh cãi. Mới đây nhất, đoạn clip "công chúa Kpop" làm thủ tục ở sân bay đã làm bùng nổ mạng xã hội, thu hút đến hơn 21 triệu lượt xem trên X và vô số bình luận.

Cụ thể trong đoạn clip, khi nhân viên yêu cầu Jang Won Young tháo khẩu trang ra để kiểm tra gương mặt, nữ idol chỉ hơi hạ xuống. Việc cô không hợp tác khiến nhân viên mất nhiều thời gian hơn mới cho Jang Won Young qua. Sau đó, "công chúa Kpop" giật lại hộ chiếu bằng 1 tay, khoanh tay bước đi ngúng nguẩy với thái độ bực dọc. Điều này hoàn toàn tương phản với thái độ của thành viên IVE khác đi phía sau. Cô hợp tác với nhân viên khiến công việc kiểm tra trôi chảy thuận lợi, nhận lại hộ chiếu bằng 2 tay, còn cúi đầu lễ phép chào trước khi bước đi.

Cận cảnh màn thái độ của Jang Won Young với nhân viên sân bay. Clip: X

Jang Won Young không tháo khẩu trang cho nhân viên kiểm tra. Ảnh: X

Điều này khiến nhân viên phải kiểm tra lại. Ảnh: X

Jang Won Young giật lại hộ chiếu bằng 1 tay rồi ngúng nguẩy tức giận bước đi. Ảnh: X

Thành viên IVE đi phía sau có thái độ vô cùng lễ phép. Ảnh: X

Đã có đến hàng chục ngàn bình luận chỉ trích Jang Won Young từ khắp nơi đến thế giới. Dân mạng đều cho rằng việc tháo khẩu trang để nhân viên sân bay kiểm tra gương mặt không hề khó, và Jang Won Young đã có thái độ vô cùng tồi tệ.

"Đó là Jang Won Young”, “Thôi nào, làm ơn cứ để họ thấy mặt đi. Những người đó có làm gì sai chứ? Họ chỉ đang làm công việc của mình thôi. Cô thuộc chủng tộc khác hay sao vậy?”, “Cô ta đâu nhất thiết phải quá lịch sự với những người đang kiểm tra, nhưng cô ta là người nổi tiếng và công việc là xuất hiện trước công chúng. Chẳng phải cư xử như người đứng sau thì tốt hơn sao? Khoanh tay rồi giật mạnh lại bằng một tay, kiểu như ‘vù’, như vậy là bất lịch sự và thiếu lễ phép, phải không? Đó có phải là Jang Wonyoung không?”, "Cởi khẩu trang ra đi", “Tôi thích Jang Won Young, nhưng thỉnh thoảng sao cô ấy lại cư xử như vậy…?”, “Vậy là cô ta nháy mắt và mỉm cười trên sân khấu với kiểu tính cách như vậy sao? Hừm”, "Đúng là một kẻ thô lỗ"... netizen không ngừng chỉ trích.

Jang Won Young bị chỉ trích kịch liệt. Ảnh: X

Đây không phải lần đầu tiên "công chúa Kpop" vướng phốt thái độ. Trong thời gian qua, cô liên tiếp bị bóc trần những hành vi mất lịch sự với fan, khao khát center, khác với hình tượng "chuyên nghiệp, tinh tế, EQ cao" mà nữ idol này xây dựng. Sự việc này lại 1 lần nữa khiến hình ảnh của Jang Won Young xấu đi trong mắt công chúng.

Thời gian gần đây, Jang Won Young liên tục bị bóc phốt khát khao center...

... thô lỗ với fan...

... có thái độ hời hợt trong fancall. Ảnh: X

Jang Won Young sinh năm 2004, được biết đến rộng rãi với tư cách là cựu thành viên của nhóm nhạc dự án IZ*ONE và hiện là thành viên của nhóm nhạc nữ IVE. Năm 2018, Jang Won Young đại diện cho Starship Entertainment tham gia chương trình sống còn Produce 48. Với chiều cao nổi bật và tài năng trình diễn, cô đã giành được vị trí số 1 trong đêm chung kết và ra mắt với vai trò center của IZ*ONE.

Sau khi IZ*ONE tan rã vào năm 2021, Jang Won Young trở về Starship Entertainment và tiếp tục ra mắt với nhóm nhạc nữ IVE. Cô tiếp tục đảm nhận vị trí center và nhanh chóng trở thành một trong những "it-girl" (cô gái nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn) của thế hệ thần tượng thứ 4.

Ngoài các hoạt động nhóm, Jang Won Young còn rất thành công với vai trò cá nhân. Cô từng làm MC cho chương trình âm nhạc Music Bank và là đại sứ cho nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm danh tiếng như Miu Miu và Innisfree. Cô cũng tham gia viết lời cho một số ca khúc của IVE. Jang Won Young được mệnh danh là "công chúa Kpop" do có vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu kỳ tựa công chúa.

Jang Won Young được mệnh danh là công chúa Kpop. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo