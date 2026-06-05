Ầm ĩ tin cặp đôi chị em đẹp nhất showbiz chia tay trong hỗn loạn, đàng trai vừa lên sân khấu òa khóc không ai dỗ nổi

Mối quan hệ giữa 1 nữ diễn viên hạng A và “hồng hài nhi” cùng ngành đã trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội mới đây.

Chiều 4/6, tờ Mydaily đưa tin, nữ diễn viên đình đám Han Ji Min và bạn trai kém 10 tuổi - nam ca sĩ Choi Jung Hoon (thành viên ban nhạc JANNABI) vừa bất ngờ dính nghi vấn đã chia tay nhau sau 2 năm mặn nồng. Tin đồn đổ vỡ bùng lên dữ dội xuất phát từ clip Choi Jung Hoon bật khóc nức nở ngay trên sân khấu trong 1 lễ hội ở trường đại học mới đây. Thậm chí, khán giả có mặt ở địa điểm biểu diễn đã ra sức dỗ dành, an ủi nam ca sĩ điển trai song nước mắt của anh vẫn cứ không ngừng tuôn rơi.

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng đồng loạt đặt ra nghi vấn Choi Jung Hoon đã toang với ngọc nữ Han Ji Min sau khi xem xong hình ảnh gây xôn xao của nam ca sĩ sinh năm 1992. Thậm chí, 1 số khán giả còn nhận định, rất có thể cặp đôi chị em đẹp nhất nhì Kbiz chia tay không êm đẹp nên đàng trai mới bùng nổ cảm xúc 1 cách đáng lo ngại ngay giữa tiết mục trình diễn của mình.

Hình ảnh Choi Jung Hoon òa khóc ngay trên sân khấu tới mức không ai dỗ nổi bỗng được lan truyền với tốc độ chóng mặt, làm dấy lên nghi vấn anh đã chia tay đàn chị Han Ji Min hơn 10 tuổi. Ảnh: Naver

Ngay giữa tâm bão đồn đoán từ công chúng, đoạn clip đầy đủ ghi lại trọn vẹn màn xuất hiện của Choi Jung Hoon trên sân khấu vào ngày hôm đó đã được công bố qua bài báo do tờ Mydaily đăng tải. Trong video, nam ngôi sao họ Choi tay cầm micro khóc nức nở tới độ mũi đỏ ửng cả lên. Bên dưới, khán giả đã đồng thanh hô lớn “Đừng khóc mà” để an ủi nam ca sĩ 9X, có người còn hét lớn “Em thực sự rất yêu anh”. Khi chứng kiến những hình ảnh này, Choi Jung Hoon đã tỏ ra khá ngượng ngùng, anh ra dấu “Suỵt” để khán giả giữ trật tự. Sau đó, nam ca sĩ chia sẻ: “Đây cũng là lần đầu tiên tôi bị mất giọng như thế này, vì vậy tôi đã khá hoảng hốt. Nhưng thật may khi còn có mọi người sẵn lòng hát thật to cùng tôi. Tôi nghĩ lần sau mình sẽ không bị bối rối như vậy nữa đâu”.

Phải tới khi đoạn clip đầy đủ được công bố, netizen mới vỡ lẽ hóa ra Choi Jung Hoon xúc động rơi nước mắt do quá cảm động trước tình cảm của khán giả. Cụ thể, khi thấy Choi Jung Hoon bị mất giọng, đám đông người hâm mộ phía dưới đã cùng hòa giọng hát theo ca khúc của nam ca sĩ.

Nói tóm lại, việc Choi Jung Hoon òa khóc mới đây không liên quan tới Han Ji Min và càng không thể dựa vào hành động này để đi tới kết luận rằng nam ca sĩ đã chia tay đàn chị minh tinh.

Thì ra Choi Jung Hoon bật khóc vì chứng kiến tình cảm mà khán giả dành cho mình chứ không phải do chia tay Han Ji Min. Ảnh: Nate

Còn nhớ hồi tháng 8/2024, Han Ji Min - Choi Sung Hoon xác nhận hẹn hò, nhận được vô vàn lời chúc mừng từ người hâm mộ khắp châu Á. Theo nguồn tin, cặp đôi quen biết nhau từ chương trình The Seasons - Choi Jung Hoon’s Night Garden. Khi ấy, Han Ji Min - Choi Jung Hoon đã có màn song ca ấn tượng, khiến khán giả không khỏi thích thú. Han Ji Min từng tiết lộ mình là người hâm mộ Choi Jung Hoon, còn nhiệt tình tới concert của nam ca sĩ để ủng hộ tinh thần cho đối phương. Trong khi đó, nam ca sĩ họ Choi đã bày tỏ niềm hạnh phúc trước sự mến mộ đàn chị dành cho mình.

Hồi năm 2024, Dispatch cũng nhanh chóng công bố hình ảnh được chụp trong buổi hẹn hò lãng mạn của 2 nghệ sĩ. Trước ống kính, họ dựa sát rạt vào nhau đầy tình cảm trong bầu không khí hạnh phúc.

2 nghệ sĩ tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc hồi năm 2024. Trước ống kính, họ dựa sát rạt vào nhau đầy tình tứ. Ảnh: Dispatch

Mối tình của Han Ji Min - Choi Jung Hoon nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng. Ảnh: Naver

Han Ji Min sinh năm 1982, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi còn đang học cấp 3. Sau khi ra mắt không lâu, người đẹp nhanh chóng được công chúng xứ kim chi biết đến rộng rãi nhờ 2 bộ phim Nàng Dae Jang Geum và All In. Kể từ đó đến nay, cô không ngừng khẳng định tên tuổi với vai nữ chính trong loạt tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Hoàng tử gác mái (2012), Hyde Jekyll, Me (2015)... Trước khi yêu Choi Jung Hoon, Han Ji Min từng vướng nghi vấn hẹn hò nhiều tài tử đình đám Hàn Quốc như So Ji Sub, Jung Woo Sung, Gong Yoo... nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận.

Trong khi đó, Choi Jung Hoon sinh năm 1992, ra mắt với vai trò giọng ca chính của ban nhạc JANNABI khi vừa tròn 20 tuổi. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ, JANNABI đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả yêu nhạc xứ kim chi qua loạt bản hit như Summer, For Lovers Who Hesitate, A Thought on an Autumn Night...

Han Ji Min trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ thành công của nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách. Ảnh: Nate

Choi Jung Hoon gặt hái được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trên mặt trận âm nhạc tại xứ sở kim chi. Ảnh: Naver

Nguồn: Mydaily

