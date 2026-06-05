Mỹ nhân duy nhất được bác sĩ Chiêm Quốc Thái công khai yêu

Đây cũng là lần hiếm hoi mà bác sĩ Chiêm Quốc Thái chia sẻ chuyện tình cảm trên mạng xã hội.

Trong những ngày qua, cái tên bác sĩ Chiêm Quốc Thái một lần nữa trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán khi xuất hiện những hình ảnh về cùng chung cư với Á hậu Lona Kiều Loan. Trước đó, nam bác sĩ cũng từng nhiều lần bị réo tên bên cạnh các mỹ nhân nổi tiếng của Vbiz. Tuy nhiên, nếu nhìn lại "hồ sơ tình ái" nhiều năm qua, Angela Phương Trinh vẫn là người đẹp đặc biệt nhất. Bởi cô là mỹ nhân duy nhất từng được bác sĩ Chiêm Quốc Thái công khai xác nhận chuyện tình cảm.

Chuyện tình chấn động showbiz Việt

Năm 2015, showbiz Việt bất ngờ trước thông tin Angela Phương Trinh hẹn hò bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái. Thời điểm công khai mối quan hệ với Angela Phương Trinh, bác sĩ Chiêm Quốc Thái từng gây chú ý khi đăng tải một tâm thư dài trên trang cá nhân. Kèm theo hình ảnh chụp chung cùng nữ diễn viên, nam bác sĩ xác nhận cả hai đã có thời gian tìm hiểu và yêu nhau trước khi quyết định công khai với công chúng.

Trong bài viết, bác sĩ Chiêm Quốc Thái tiết lộ lần đầu gặp Angela Phương Trinh, anh đã có thiện cảm đặc biệt với cô. Sau một thời gian tìm hiểu, tình cảm giữa cả hai ngày càng sâu đậm. Nam bác sĩ cho biết khi yêu nhau, cả hai từng lựa chọn giữ kín chuyện tình cảm để tránh những áp lực không cần thiết từ dư luận.

Đáng chú ý, trong dòng trạng thái này, bác sĩ Chiêm Quốc Thái dành nhiều lời khen cho Angela Phương Trinh. Anh cho rằng nữ diễn viên đã thay đổi theo hướng tích cực hơn, đồng thời khẳng định bản thân luôn tôn trọng những nỗ lực của cô trong việc xây dựng hình ảnh mới trước công chúng.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái đăng ảnh cùng Angela Phương Trinh kèm dòng trạng thái ngọt ngào

Những hình ảnh tình tứ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Angela Phương Trinh từng khiến cõi mạng xôn xao

Tuy nhiên ở thời điểm mối quan hệ được công khai, Angela Phương Trinh lựa chọn giữ im lặng và không đưa ra phản hồi chính thức trước những đồn đoán từ dư luận. Cho đến khi những khoảnh khắc tình tứ giữa cả hai ngày càng nhiều thì nữ diễn viên mới có câu trả lời.

Angela Phương Trinh lên tiếng xác nhận cả hai từng có giai đoạn yêu đương. Cô cũng cho biết chiếc xe hơi trị giá khoảng 6 tỷ đồng mà mình sở hữu khi đó có sự hỗ trợ tài chính từ bạn trai cũ. Sau những chia sẻ từ hai phía trên truyền thông, câu chuyện tình cảm của họ tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Nói về lý do chia tay, Angela Phương Trinh cho biết cô và bác sĩ Chiêm Quốc Thái có nhiều khác biệt trong quan điểm sống cũng như định hướng tương lai. Nữ diễn viên chia sẻ thời điểm đó cô vẫn muốn tập trung cho các hoạt động nghệ thuật, trong khi đối phương đã có những dự định lâu dài hơn cho mối quan hệ. Chính những khác biệt này khiến cả hai đi đến quyết định khép lại chuyện tình cảm sau một thời gian gắn bó.

Angela Phương Trinh thừa nhận từng có thời gian yêu đương với bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Tuy nhiên vì khác định hướng tương lai nên cả hai chia tay

Cuộc sống hiện tại của Angela Phương Trinh

Dù từng trải qua không ít ồn ào và trở thành tâm điểm bàn luận của dư luận, chuyện tình giữa Angela Phương Trinh và bác sĩ Chiêm Quốc Thái vẫn được xem là một trong những mối quan hệ nhận được nhiều sự chú ý nhất của showbiz Việt giai đoạn đó.

Sau mối tình với Angela Phương Trinh, bác sĩ Chiêm Quốc Thái thường xuyên bị gọi tên trong các tin đồn tình cảm với nhiều người đẹp, trong đó có Ngọc Loan và Lona Kiều Loan. Dù liên tục bị soi những hint đáng ngờ nhưng bác sĩ Chiêm Quốc Thái và những người đẹp liên quan đều giữ im lặng.

Về Angela Phương Trinh, cô cũng trải qua giai đoạn nhiều biến động trong sự nghiệp. Tên tuổi của "bà mẹ nhí" vì thế cũng có thời điểm "lên xuống" thất thường, trước khi nữ diễn viên dần kín tiếng hơn trong các hoạt động giải trí. Cho đến thời gian gần đây, Angela Phương Trinh lại khiến công chúng bất ngờ với một hình ảnh hoàn toàn mới. Nữ diễn viên cắt tóc ngắn, chuyển sang phong cách thời trang mạnh mẽ, thường xuyên diện hoodie, đồ thể thao hoặc những set đồ mang hơi hướng unisex. Không chỉ vậy, cô còn chăm chỉ tập gym và khoe body săn chắc với cơ bụng rõ nét, khác hẳn vẻ mềm mại trước đây.

Hình ảnh nam tính của Angela Phương Trinh thời gian gần đây

Sự thay đổi mạnh mẽ này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Một số khán giả cho rằng việc làm mới hình ảnh là lựa chọn cá nhân và miễn bản thân cảm thấy thoải mái thì điều đó hoàn toàn bình thường. Ngược lại, không ít người lại bày tỏ sự tiếc nuối khi nhớ về hình ảnh ngọt ngào, quyến rũ từng làm nên thương hiệu của Angela Phương Trinh.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng phong cách mới của nữ diễn viên có thể là cách để thu hút sự chú ý trở lại sau thời gian dài khá kín tiếng. Dù vậy, Angela Phương Trinh hiện vẫn duy trì lối sống và hình ảnh cá nhân theo cách riêng, bất chấp những tranh luận trái chiều từ công chúng.

Angela Phương Trinh hiện tại tập trung cho công việc bán hàng, thường xuất hiện trên các phiên livestream chốt đơn

Ảnh: Tổng hợp