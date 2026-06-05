Hương Giang: "Nếu là một thể loại nhạc, tôi sẽ là Vinahouse nonstop cực mạnh, vì tôi không chấp nhận đứng yên, tôi muốn thế giới biết đến mình"

Từng mất gần 6 tháng để tự hỏi liệu mình có cần thêm một chiếc vương miện hay không, Hương Giang giờ đây nhìn lại hành trình Miss Grand International All Stars như một canh bạc lớn của sự nghiệp và cũng là cột mốc mở ra những tham vọng mới.

"Tôi tham vọng phải làm nổ tung thế giới này".

Hương Giang bật cười khi nói về giấc mơ trở thành người chuyển giới đầu tiên đăng quang một cuộc thi sắc đẹp lớn dành cho tất cả phụ nữ. Đó là một câu nói táo bạo, nhưng cũng phần nào phản ánh con người của cô sau nhiều năm hoạt động: luôn muốn đi xa hơn những giới hạn từng được đặt ra.

Sau gần 14 năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn là một trong số ít nghệ sĩ liên tục đặt mình vào những thử thách mới, dù phía trước là sự tung hô hay tranh cãi.

Từ Vietnam Idol, Miss International Queen, Miss Universe cho đến Miss Grand All Stars, hành trình của Hương Giang chưa bao giờ là một đường thẳng. Đó là chuỗi những lần bước ra khỏi vùng an toàn, những cuộc đánh cược với chính bản thân và những nỗ lực không ngừng để chứng minh giá trị của một người chuyển giới trên những sân khấu lớn nhất.

Sau danh hiệu Á hậu 2 Miss Grand International All Stars, Hương Giang lần đầu trải lòng về những tháng ngày đấu tranh trước khi quyết định trở lại đấu trường nhan sắc, áp lực của một cuộc thi mà cô gọi là canh bạc lớn nhất sự nghiệp, cùng tham vọng vẫn còn nguyên sau tất cả những gì đã đạt được.

Hương Giang trải lòng sau "canh bạc" ở Miss Grand International All Stars

Khi Miss Grand All Stars công bố tổ chức, rất nhiều người gần như mặc định Hương Giang sẽ tham gia. Nhưng thực tế, Hương Giang là một trong những người xác nhận khá muộn. Đó là một chiến lược truyền thông hay Hương Giang thực sự lưỡng lự?

Việc Giang công bố muộn không phải vì một chiến lược truyền thông nào cả. Đó là khoảng thời gian tôi phải đấu tranh rất nhiều với chính mình. Tôi sợ thất bại thêm một lần nữa, sợ sự kỳ vọng của mọi người, sợ không biết còn bao nhiêu người sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ mình. Thậm chí có lúc tôi tự hỏi liệu bản thân có đang quá cố chấp với giấc mơ này hay không. Điều tôi cần làm là đi tìm câu trả lời cho chính mình, chứ không phải cho truyền thông hay bất kỳ ai khác. Phải sau Tết, tôi mới bắt đầu ngồi xuống và suy nghĩ một cách nghiêm túc.

Tất nhiên trước đó mình đã nộp hồ sơ, gửi ảnh nên MGI mới công bố như vậy nhưng điều đó không có nghĩa Giang đã chắc chắn 100% sẽ tham gia. Bởi vì trong chính mình vẫn còn lăn tăn nhiều thứ quá. Tuy vậy, trong suốt khoảng thời gian đó, tôi vẫn chuẩn bị với sự nghiêm túc cao nhất. Bởi Giang hiểu rằng nếu đã quay trở lại một đấu trường quốc tế thì không thể xem đó là một cuộc dạo chơi.

Vậy lý do then chốt khiến Hương Giang đưa ra quyết định cuối cùng là gì?

Tôi nghĩ có nhiều điều trong chính bản thân mình đã trả lời cho câu hỏi liệu tôi có nhất thiết phải đi thi nữa hay không. Đầu tiên là cái tôi của mình. Tôi là một người khá cứng đầu và thật lòng không chấp nhận việc hành trình của mình sẽ dừng lại ở kết quả của Miss Universe. Dù mọi người có thể có những góc nhìn khác nhau về kết quả ở cuộc thi, nhưng điều tôi không muốn nhất là nhiều năm sau, khi nhắc đến Hương Giang, người ta chỉ nhớ rằng tôi đã thất bại ở Miss Universe. Với vai trò là một người đào tạo nhiều thế hệ kế tiếp, tôi cảm thấy kết quả ở Miss Universe không phải là một dấu mốc thuận lợi cho hành trình của mình. Cái tôi của tôi cũng không cho phép bản thân dừng lại ở đó.

Lý do thứ hai là tôi không muốn phụ lòng những người đã yêu thương và đặt niềm tin vào mình. Nếu tôi dừng lại ở Miss Universe, điều đó phần nào sẽ củng cố một định kiến rằng dù tiêu chí các cuộc thi có được mở rộng đến đâu, người chuyển giới vẫn không thể cạnh tranh sòng phẳng trên một đấu trường sắc đẹp dành cho tất cả phụ nữ. Tôi không chấp nhận điều đó. Tôi luôn tin mình là một trong những người chuyển giới có đủ kinh nghiệm, bản lĩnh và cơ hội để chứng minh điều ngược lại. Nếu ngay cả tôi cũng không tiếp tục bước tới, chẳng khác nào tôi đang đồng ý với định kiến đó. Và khi nghĩ đến điều đó, gần như không còn lý do nào đủ lớn để giữ tôi lại.

Có khi nào Hương Giang nghĩ mình có quá nhiều thứ để mất, tại sao phải đánh đổi thêm một lần nữa?

Khi đã đưa ra quyết định tôi đã không nghĩ đến việc được và mất nữa rồi. Nhưng mọi người nói đúng, đây là một canh bạc rất lớn trong sự nghiệp của tôi. Tất nhiên, dù kết quả thế nào thì Hương Giang vẫn là Hương Giang, những danh hiệu, thành tựu và những điều tôi đã làm được sẽ không đi đâu được cả. Nhưng tôi hiểu rằng nếu thất bại thêm một lần nữa, mình sẽ còn gì để biện minh được cả. Khi đó, rất có thể mọi người sẽ cho rằng giới hạn của tôi chỉ đến vậy, hoặc Hương Giang của năm 2018 giờ đã khác, đã già rồi và không thể hơn được nữa. Tôi hiểu mình có thể mất rất nhiều và tôi cũng rất sợ điều đó. Chính vì thế, áp lực của lần trở lại này lớn hơn rất nhiều so với những gì mọi người nhìn thấy. Nhưng đồng thời, đây cũng là một cơ hội rất lớn. Tôi muốn chứng minh rằng mình quay trở lại không phải để thử sức, mà để chiến thắng chính những giới hạn của bản thân.

Chính những dang dở từ Miss Universe nên nhiều người nhận xét Hương Giang đã chơi tất tay cho Miss Grand All Stars nhỉ?

Sau cuộc thi, trong một buổi trò chuyện với papa Nawat và ekip, mọi người có chia sẻ rằng Giang là người đã tạo ra một tiêu chuẩn mới cho MGI All Stars. Theo cách papa Nawat nhìn nhận, nhiều thí sinh đến với mùa giải đầu tiên vẫn mang tư duy của một cuộc thi sắc đẹp truyền thống. Trong khi đó, All Stars là một sân chơi khác, họ đi tìm kiếm một ngôi sao trên nền tảng là cuộc thi Hoa hậu. Vì vậy, người hiểu được một ngôi sao cần làm gì cũng là người hiểu rất rõ tiêu chí của cuộc thi này.

Papa Nawat có nhắc đến những sự đầu tư của Giang, từ việc mang những chú bướm từ Việt Nam sang cho phần trình diễn hay tôi có rất nhiều ý tưởng về skill. Papa Nawat nói rằng ở những mùa giải sau, ban tổ chức sẽ khuyến khích thí sinh đầu tư theo hướng đó. Bởi chính những điều đó mới khiến cho cuộc thi trở nên hấp dẫn.

Bản thân Giang cũng thấy đúng khi mọi người nhận xét tôi chơi tất tay cho cuộc thi. Nhưng, sự đầu tư là một phần, quan trọng hơn là phải hiểu rằng một ngôi sao luôn cần tạo ra lý do để công chúng nhớ đến mình mỗi khi xuất hiện. Đó cũng chính là công thức mà Giang áp dụng trong suốt hành trình tại Miss Grand All Stars. May mắn là những gì Giang làm không chỉ được khán giả hay ban tổ chức ghi nhận, như ông Osmel cũng nhớ đến những bộ tóc giả của Hương Giang - tôi xem đó là thành công của mình.

Đâu là sự đầu tư lớn nhất mà Hương Giang dành cho Miss Grand, không chỉ tiền mà cả những điều khác?

Nếu nói tôi không tốn nhiều tiền để thi MGI All Stars thì không biết mọi người có tin không. Từ trang phục, trang sức hay vote, tất cả mọi thứ Hương Giang được mọi người hỗ trợ. Thật sự tôi không tốn nhiều tiền. Những nhà thiết kế, những thương hiệu hay các cộng sự không đơn thuần là hỗ trợ, mà họ đang đặt một khoản đầu tư vào Hương Giang. Khi mọi người đặt niềm tin vào tôi, điều họ mong muốn được nhìn thấy là một Hương Giang tự tin, bản lĩnh và tỏa sáng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa hành trình đi thi của tôi đơn giản. Bởi để có được sự đồng hành ấy, Hương Giang đã dành 14 năm làm nghề để gầy dựng uy tín, các mối quan hệ và niềm tin với mọi người. Vì thế tôi phải vững vàng trong hành trình này để không phụ lòng mọi người.

Một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất là lượng vote khổng lồ dành cho Hương Giang. Giang cảm thấy thế nào khi nghe ý kiến cho rằng mình vào sâu nhờ vote?

Về câu chuyện vote, trước hết đây là một phần trong công thức chấm điểm đã được ban tổ chức công bố ngay từ đầu với tỷ lệ rất rõ ràng là 70% từ ban giám khảo và 30% từ bình chọn. Bản thân Giang cũng chưa bao giờ cảm thấy thiếu tự tin về thực lực của mình. Từ đầu đến cuối cuộc thi, điểm số của tôi luôn nằm trong nhóm an toàn. Có thể không phải người có điểm cao nhất, nhưng cũng chưa bao giờ ở nhóm thấp. Những phần thể hiện của Giang trên sân khấu đều đã được khán giả nhìn thấy rất rõ.

Tuy nhiên, khi nói về vote, nhiều người thường quy đổi nó thành câu chuyện tiền bạc. Nhưng nếu quy đổi vote thành sức ảnh hưởng và sự ủng hộ, thì chúng ta sẽ thấy tính hợp lý trong đó. Như tôi chia sẻ, MGI All Stars tìm kiếm một ngôi sao, và không có ngôi sao nào có thể tỏa sáng nếu thiếu đi sự support của những thương hiệu và khán giả. Một ngôi sao có giá trị không chỉ ở khả năng trình diễn mà còn ở việc họ tạo ra được giá trị thương mại. Điều đó thể hiện qua việc nhãn hàng sẵn sàng đồng hành, khán giả sẵn sàng mua sản phẩm, mua vé xem biểu diễn, tham gia fan meeting hay ủng hộ những dự án mà họ thực hiện.

Vì vậy, câu chuyện vote không nằm ở việc có bao nhiêu tiền được bỏ ra, đó cũng không phải là tiền của tôi, mà là tiền của nhãn hàng đầu tư vào, và họ tin sự đầu tư vào Hương Giang sẽ nhận lại được những giá trị tương xứng về truyền thông và Hương Giang có thể trả lại cho họ quyền lợi như kỳ vọng. Chuyện vote thể hiện cho việc ai đang là ngôi sao trong cuộc thi này.

Việt Nam đã chiến thắng ở các hạng mục bình chọn từ rất sớm, chứ không phải chỉ đến đêm Chung kết mới xuất hiện lợi thế này. Với Giang, 30% điểm vote không phản ánh tiền bạc mà phản ánh sức ảnh hưởng và giá trị thương mại của một ngôi sao. Những ai không hiểu được bản chất của việc này, họ sẽ không bao giờ chiến thắng ở Miss Grand All Stars mùa tiếp theo. Nếu họ nghĩ muốn chiến thắng phải mang ngần ấy tiền đi thì chắc chắn họ đã sai vì tôi không tốn đồng nào cho việc đó. Nhưng bù lại, tôi phải tạo ra giá trị thương mại để nhãn hàng sẵn sàng bỏ tiền ra để đầu tư cho mình.

Nếu như sự ủng hộ của nhãn hàng minh chứng cho độ hot của ngôi sao, và Hương Giang lại là người nhận số vote nhiều nhất, vậy thì yếu tố gì khiến Hương Giang không chạm tay đến chiếc vương miện?

Một cuộc thi sắc đẹp, có rất nhiều lý do khiến một người không chạm tới vương miện. Đôi khi, ở khoảnh khắc đó, sâu thẳm bên trong, chính mình cũng phải tự hỏi liệu bản thân đã thực sự khao khát điều đó 100% hay chưa. Với Giang, khi bước vào Top 3, đó đã là một khoảnh khắc rất trọn vẹn. Trên sân khấu lúc ấy chỉ còn lại ba cô gái, nhưng mỗi người đều đại diện cho một câu chuyện rất đặc biệt. Một cô gái da màu với niềm đam mê và tinh thần thuộc về cuộc thi sắc đẹp. Một cô gái Latin, hình mẫu của vẻ đẹp lộng lẫy vốn luôn được yêu thích tại Miss Universe hay Miss Grand. Và còn lại là một cô gái chuyển giới, chỉ riêng khoảnh khắc đó thôi đã là một dấu mốc rất ý nghĩa rồi.

Tất nhiên, ai đi thi cũng mong muốn giành được vương miện. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình đã đủ đầy hơn rất nhiều so với lúc bắt đầu hành trình. Thực tế, số tiền vote từ nhãn hàng lúc đó đã sử dụng hết sạch rồi và tôi không muốn bỏ thêm nữa. Lúc đó, tôi chỉ chờ điểm số của giám khảo vì cách nhìn của họ chính là sự lựa chọn của cuộc thi giữa 3 vẻ đẹp, ai là người phù hợp hơn trong thời điểm đó thôi. Tôi hiểu điều đó và không muốn cố chấp để làm điều gì đó hơn nữa. Sức ảnh hưởng của mình với nhãn hàng đã đến mức rồi, nếu vote thêm nữa thì đó lại là tiền của mình, mà làm như vậy giống như mình đi mua chiếc vương miện. Quan điểm của Giang rất rõ ràng: nhãn hàng ủng hộ đến đâu thì mình đón nhận đến đó, khán giả bình chọn đến đâu thì mình biết ơn đến đó, giám khảo chấm như thế nào thì mình tôn trọng như vậy. Kết quả cuối cùng được tạo nên từ tất cả những yếu tố đó, và Giang hài lòng với kết quả mình nhận được.

Chính vì thế, đến bây giờ Giang không có bất kỳ điều gì hối tiếc. Nhiều người hỏi vì sao không cố thêm một chút nữa, nhưng với Giang, ở thời điểm đó mọi thứ đã phản ánh đúng thực tế rồi. Vote là thật, điểm số là thật, và công thức 70 - 30 cũng là thật. Kết quả cuối cùng chính là đáp án phù hợp nhất với hành trình của Giang ở thời điểm này.

Sau cuộc thi xuất hiện rất nhiều tranh cãi về điểm số, về giám khảo, về kết quả. Hương Giang đã theo dõi những thông tin đó đến mức nào?

Không có cuộc thi sắc đẹp nào kết thúc mà không có tranh cãi. Bởi mỗi quốc gia đều mang đến một đại diện với vẻ đẹp, câu chuyện và hành trình riêng nhưng cuối cùng chỉ có một chiếc vương miện, một Hoa hậu và hai Á hậu. Ai cũng yêu quý thí sinh của nước mình, ai đến đây cũng có nỗ lực riêng. Đặc biệt, đây lại là mùa All Stars, nơi quy tụ những thí sinh đã có thành tích và danh hiệu từ trước. Nhiều người từng chinh chiến ở các đấu trường lớn như Miss Universe, Miss Grand và nhiều cuộc thi thuộc hệ thống Big 6. Mình đánh đổi thì người khác cũng đánh đổi, nên khi không đạt được kết quả mong muốn, chắc chắn ai cũng sẽ có sự hụt hẫng riêng. Chưa kể, đây cũng là một format hoàn toàn mới nên khó tránh khỏi những lỗi trong quá trình tổ chức.

Còn về chuyện giám khảo thì mỗi người mỗi ý. Có người buồn về giám khảo này, người thì buồn giám khảo khác, ai cho điểm cao chắc chắn được quý và ngược lại. Với Giang, là một người chứng kiến quá nhiều khoảnh khắc lịch sử, tôi thấy những tranh cãi này là điều quá bình thường, và so với Miss Universe năm ngoái chưa là gì.

Có ý kiến cho rằng Miss Grand ngày càng giống một chương trình giải trí thực tế, nơi drama trở thành yếu tố tạo sức hút không kém kết quả cuộc thi. Đôi khi những ồn ào đó cũng sẽ ảnh hưởng đến Hương Giang, đến danh hiệu mà Giang có được ở cuộc thi này?

Có hai ý để trả lời câu hỏi này. Thứ nhất, tranh cãi về cuộc thi chắc chắn luôn có, miễn là trong mức độ vừa phải và không gian lận về điểm số để thay đổi kết quả thì tôi nghĩ điều đó không làm thay đổi giá trị cuộc thi cả. Vì ngay từ cách xây dựng format, người ta đâu muốn định vị nó là cuộc thi nhan sắc truyền thống đâu. MGI All Stars thiên về giải trí rất nhiều, và nhìn vào con số hơn 1 triệu người xem trực tiếp và 12 triệu lượt xem cho đêm chung kết, nó đã phá vỡ rất nhiều những kỷ lục của các cuộc thi nhan sắc trong thời gian gần đây.

Nhiều người nói những cuộc thi nhan sắc đang nguội dần, nhưng MGI All Stars xuất hiện và trở thành một điểm sáng. Vì vậy, yếu tố giải trí ở đây là sự tính toán của ban tổ chức, họ đưa vào để tạo ra sự đổi mới, ấn tượng và thu hút hơn với khán giả. Cá nhân Giang khá bất ngờ nhưng cũng rất thích cách đổi mới này. Nó giúp cuộc thi tiệm cận công chúng hơn, tạo ra nhiều cái để xem và những người tham gia phải thay đổi tư duy về một cuộc thi nhan sắc.

Thứ 2, tôi không nghĩ bất kỳ tranh cãi nào có thể lấn át được giá trị thật sự mà một người tạo ra. Với Giang, dù là MGI All Stars, Miss Universe hay bất kỳ cuộc thi nào, đó chỉ là một nền tảng. Điều quan trọng là mình sử dụng nền tảng đã có sẵn sức ảnh hưởng để tự tạo ra giá trị của bản thân, chứ nền tảng đó không quyết định được giá trị của mình. Khi bạn thực sự tự tin vào giá trị của mình thì nền tảng nào cũng được, và nó càng nổi tiếng càng giúp bạn thể hiện giá trị. Giang từng trải qua điều đó với Miss International Queen. Đó đâu phải là một cuộc thi thuộc hệ thống Big 6, nhưng sau khi đăng quang, Giang vẫn có thể làm ra rất nhiều thứ. Với tôi, nền tảng nào cũng được, chỉ cần cho tôi cơ hội để gia tăng sức ảnh hưởng thì giá trị của mình sẽ được thể hiện ngay sau đó. Chính vì vậy, Giang chưa bao giờ quá lo lắng rằng những tranh cãi xoay quanh một cuộc thi sẽ ảnh hưởng đến danh hiệu hay giá trị của mình. Bởi vì giá trị của Hương Giang sẽ quyết định danh hiệu đó như thế nào.

Hương Giang của Miss International Queen và Hương Giang của Miss Grand All Stars khác nhau thế nào?

Tôi nghĩ điểm khác biệt lớn nhất chính là kinh nghiệm. Năm 2018, Hương Giang bước vào cuộc thi với tâm thế của một ca sĩ lần đầu lấn sân sang đấu trường sắc đẹp. Khi đó mọi thứ rất vô tư, hồn nhiên, thậm chí từng bước đi trên sân khấu của Hương Giang rất tung tăng. Đến Miss Universe, mình đã có nhiều thứ để mất và lo,vì khi mình biết nhiều thứ nên lúc đi thi lại nghĩ nhiều quá. Còn ở MGI All Stars, tôi lại có tâm thế lại khác vì lần này mất là mất thật. Bởi ở Miss Universe, không có gì cũng không sao vì mình đã đạt được mục tiêu là cô gái chuyển giới châu Á đầu tiên bước trên sân khấu Miss Universe rồi. Nhưng MGI All Stars là cuộc đánh cược kiểu khác. Và chính lúc đó, kinh nghiệm chính là điều để trả lời cho tất cả. Kinh nghiệm từ những thành công, những thất bại trước đây, từ Miss Universe cho đến nhiều năm làm nghề đã giúp Giang bước vào cuộc thi với tâm thế vững vàng hơn.

Đó là sự khác nhau của Hương Giang ở từng cột mốc. Còn điểm chung đó là Hương Giang sẽ không bao giờ dừng lại. Nếu là một thể loại nhạc thì tôi nghĩ chắc chắn mình là Vinahouse nonstop cực mạnh. Vì tôi là người không chấp nhận đứng yên, một phần vì cá tính, một phần là vì tôi cảm thấy mình còn rất nhiều nhiệm vụ phải làm.

Tôi cũng là một người tham vọng. Nhưng tham vọng ở đây không phải là những giới hạn trong phạm vi cá nhân hay cộng đồng của mình, mà là khát vọng vươn ra thế giới. Tôi muốn thế giới biết đến mình, biết đến câu chuyện của một người luôn cố gắng vươn lên và không ngừng chứng minh giá trị của bản thân cũng như cộng đồng của mình. Và phải thừa nhận rằng MGI All Stars đã giúp Giang làm được điều đó. Với sức ảnh hưởng, lượng khán giả theo dõi và sự quan tâm mà cuộc thi tạo ra, Giang có cơ hội đưa thông điệp của mình đi xa.

Sau danh hiệu Á hậu 2 Miss Grand All Stars, đâu là đỉnh núi tiếp theo mà Hương Giang muốn chinh phục?

Trước mắt, tôi sẽ quay trở lại với công việc và hoàn thành những cam kết cùng các nhãn hàng, đối tác đã đồng hành trong suốt hành trình tại Miss Grand All Stars. Khi một thương hiệu quyết định đầu tư vào mình, điều Giang cần làm là tập trung và chuyên nghiệp để mang lại những giá trị tương xứng, cả về truyền thông lẫn hiệu quả thương mại.

Kế hoạch tiếp theo thì có chăng là một sản phẩm âm nhạc. Có điều này khá buồn cười, đó là các năm Hương Giang đều có kế hoạch với âm nhạc, và công tâm thì mình cũng có chỗ đứng và sự đón nhận từ một tệp khán giả. Nhưng đúng là tôi chưa thực sự đầu tư nhất ở lĩnh vực này. Bên cạnh đó mình cũng sẽ quay lại với vai trò sản xuất một chương trình. Và cuối tháng này sẽ có fan meeting mà tôi chuẩn bị nhiều điều ấn tượng để cảm ơn mọi người.

Còn về những tham vọng xa hơn hay một “đỉnh núi” cụ thể tiếp theo, thật lòng mà nói, ở thời điểm này Giang chưa thể trả lời được. Nếu ngay lúc này, hỏi tôi có muốn đi thi nữa không thì câu trả lời là chưa, vì còn sợ lắm. Nhưng nếu hỏi tôi có tham vọng trở thành Hoa hậu đầu tiên là người chuyển giới hay không thì câu trả lời là có. Tôi tham vọng phải làm nổ tung cái thế giới này cơ. Bởi nếu một ngày điều ấy trở thành hiện thực, nó sẽ thay đổi thế giới này, mọi người sẽ tin một người chuyển giới hoàn toàn có thể làm được. Tham vọng ấy vẫn còn nguyên, nhưng chắc chắn không phải trong tương lai gần. Nếu có một ngọn núi mới xuất hiện trong hành trình của Giang, có lẽ nó sẽ đến vào thời điểm không ai ngờ tới, kể cả chính Giang. Có thể là lúc mọi người nghĩ rằng Hương Giang đã có đủ mọi thứ, hoặc đang ở giai đoạn bình yên nhất.

Điều duy nhất Giang chắc chắn là nếu tiếp tục chinh phục một đỉnh núi nào đó trong tương lai, nó sẽ phải gắn với một thông điệp mà Giang muốn gửi ra thế giới. Còn đó sẽ là một cuộc thi sắc đẹp hay một con đường hoàn toàn khác, tôi nghĩ thời gian sẽ trả lời. Ngay lúc này, bản thân Giang cũng chưa có đáp án cho câu hỏi đó.

Còn với điện ảnh thì sao, Hương Giang có đặt tham vọng vào lĩnh vực mà rất nhiều người xem cho rằng đó mới là thước đo khắt khe nhất của một người hoạt động giải trí?

Điện ảnh là một lĩnh vực mà Giang rất quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh phim Việt đang có sự bùng nổ mạnh mẽ trong những năm gần đây. Nói thật Giang không phải là người đam mê với diễn xuất, tất nhiên mình vẫn làm được nhưng để dành trọn một vài tháng dành cho một bộ phim thì đòi hỏi sự tập trung cao nhất, thì điều này tôi cảm thấy các bạn diễn viên đang làm tốt hơn mình rất nhiều.

Dù vậy, nếu hỏi có thích đóng phim không thì câu trả lời vẫn là có. Đặc biệt, Giang rất thích những vai diễn liên quan đến lực lượng công an hay bộ đội hay những hình tượng như nữ đặc công. Tôi biết bản thân mình không phải là người quá phù hợp nhưng tôi thực sự ấn tượng với những hình tượng rất đẹp và rất ngầu. Những dự án như Mưa Đỏ hay Tử chiến trên không đều để lại cho Giang nhiều ấn tượng. Nếu một ngày được hóa thân vào những nhân vật gắn với lịch sử, đó chắc chắn sẽ là niềm tự hào rất lớn đối với Giang. Trong tương lai gần, nếu có một kịch bản đủ đặc biệt, đủ thuyết phục để khiến Giang cảm thấy mình nhất định phải tham gia, thì biết đâu mọi người sẽ nhìn thấy Hương Giang trên màn ảnh rộng.

Hương Giang đã chinh phục rất nhiều mục tiêu trong sự nghiệp. Vậy trong những kế hoạch tương lai, gia đình có phải là một cột mốc quan trọng không?

Mọi người cũng biết tôi là người rất hiếm khi chia sẻ về đời sống tình cảm và gần như chưa bao giờ chủ động công khai hay nói quá nhiều về những kế hoạch riêng tư của mình. Thực tế, có lẽ cũng đã rất lâu rồi mọi người mới thấy Giang ngồi trả lời phỏng vấn. Nếu không có hành trình này, chắc cũng rất lâu nữa Giang mới xuất hiện và chia sẻ nhiều đến vậy.

Hương Giang hiện tại chỉ muốn chứng minh bản thân bằng các sản phẩm. Ngày trước tôi đã nói quá nhiều rồi, nên bây giờ thỉnh thoảng vẫn có nơi đào lại những chia sẻ cũ, và có cả những câu không phải mình nói. 5 năm nay tôi đã không biết đạo lý là gì, tôi cũng không chia sẻ nhiều về cuộc sống cá nhân cả. Cho nên ở thời điểm hiện tại, Giang vẫn muốn giữ cho chuyện tình cảm là một góc riêng tư. Khi nào có điều gì thật sự phù hợp để chia sẻ. Còn bây giờ, Giang vẫn ưu tiên tập trung cho công việc và những kế hoạch của mình hơn.

Câu hỏi cuối cùng để khép lại buổi phỏng vấn ngày hôm nay: Nếu đang đứng trước mặt Hương Giang vào thời điểm Vietnam Idol thì sẽ nói câu gì?

Nếu được nhắn gửi điều gì tới Hương Giang của những ngày đầu tiên, có lẽ tôi sẽ nói: “Yên tâm đi, tương lai cũng ok, đừng run quá làm gì”.

Nhìn lại con đường đã qua, Giang thấy mình đi lên từ chính sự run rẩy, ngây thơ. Mọi người có thể thấy, ngày xưa Giang đã mặc áo cam, nhảy cỡ đó và không hề biết ngại luôn. Thử hỏi ai bình thường mà đứng lên rồi đá chân nhảy nhót hát “pa pa pa” trên sân khấu trực tiếp VTV. Bây giờ mỗi khi nhìn lại những khoảnh khắc trên truyền hình của mình ngày xưa rất buồn cười, vì làm sao có thể ngờ nghệch đến thế được. Nhưng đúng là phải đi lên từ những điều đó thì mới có Hương Giang của hôm nay và được mọi người yêu quý. Nhìn tôi lanh lợi như vậy nhưng thực chất lại rất đơn giản, miễn làm điều gì hay và vui mà không có hại đến ai thì Giang sẽ rất tự tin để làm. Bây giờ đã bớt đi rồi nhưng lại dính vào những khoảnh khắc lịch sử, nói chung câu chuyện của Hương Giang phải gắn liền với điều gì đó viral, và mình đã quen điều đó rồi.

Cảm ơn Hương Giang. Chúc Giang sẽ có thêm chinh phục thêm cột mốc mới và có nhiều may mắn!

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