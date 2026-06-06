Bí mật chấn động của Han Ga In lộ tẩy, hóa ra ăn đứt Song Hye Kyo - Kim Tae Hee

Han Ga In đã làm gì mà khiến Song Hye Kyo - Kim Tae Hee bị réo gọi thế này?

Trong thời gian vừa qua, trên các diễn đàn trực tuyến, khán giả xứ kim chi bỗng xôn xao bàn tán về vấn đề chiều cao của Han Ga In. Trong đó, không ít netizen đồn đoán rằng thông số chính xác của mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời có thể không phải là con số 1m68 như cô khai trong hồ sơ cá nhân.

Tới nay, Han Ga In vừa đăng video mới lên YouTube trong sáng 5/6 và chính thức làm rõ về những nghi vấn xung quanh chiều cao của mình. Trước ống kính, nữ diễn viên sinh năm 1982 tỏ ra ngạc nhiên: “Rốt cuộc tại sao mọi người cứ bàn tán về chiều cao của tôi thế nhỉ?”. Liền sau đó, mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời đã tiến hành đo đạc chiều cao trực tiếp trước sự chứng kiến của khán giả. Kết quả cho thấy nữ diễn viên cao 168,7cm và được làm tròn thành 1m69. Như vậy, chẳng những Han Ga In không khai khống chiều cao lên mà thậm chí còn khai tụt đi 1cm để thành con số 1m68 như trong profile. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng hồi mới vào nghề, Han Ga In đã khai đúng con số chiều cao của mình nhưng sau đó cô lại cao thêm 1cm và chưa kịp sửa đổi số liệu trong hồ sơ cá nhân.

Han Ga In tự tin đo chiều cao trực tiếp ngay giữa buổi ghi hình và kết quả cho thấy nữ diễn viên cao 168,7cm. Ảnh: Naver

Hành động sẵn sàng kiểm tra chiều cao trực tiếp của “tường thành nhan sắc Kbiz” Han Ga In đã ngay lập tức trở thành chủ đề nóng gây bàn tán trên mạng xã hội. Thậm chí, 2 “tường thành nhan sắc” khác gồm Song Hye Kyo - Kim Tae Hee cũng bị réo gọi. Và nguyên nhân xuất phát từ việc Song Hye Kyo - Kim Tae Hee đã khai khống chiều cao, mỗi người được cho là đã cộng thêm tầm 5cm trong hồ sơ cá nhân so với con số thực tế. 1 số khán giả còn nhận xét, riêng về khoản chiều cao, Han Ga In có thể tự tin ăn đứt Song Hye Kyo và Kim Tae Hee.

Han Ga In được cho là ăn đứt Song Hye Kyo - Kim Tae Hee ở khoản chiều cao. Ảnh: X

Còn nhớ cả Song Hye Kyo lẫn Kim Tae Hee đều từng gây tranh cãi dữ dội xoay quanh chiều cao thực sự của họ. Ban đầu, Kim Tae Hee sử dụng con số chiều cao 1m65 trong hồ sơ cá nhân. Nhưng theo thời gian con số này đã được hạ xuống còn 1m63. Tuy nhiên, nhiều khán giả lại cho rằng đây vẫn chưa phải chiều cao thật của cô, bởi lẽ xuất hiện nhiều hình ảnh bằng chứng cho thấy Kim Tae Hee thậm chí còn cao chưa tới 1m6.

“Thánh soi” dùng hình ảnh thước đo phân tích rạch ròi cho thấy Kim Tae Hee chỉ cao chưa tới 1m60. Ảnh: Naver

Trong hình ảnh khác, Kim Tae Hee đứng cao hơn 1 bậc cầu thang so với Choi Ji Woo mới có thể cao ngang bằng người đồng nghiệp. Do Choi Ji Woo cao 1m74 và 1 bậc thang này cao khoảng 15cm nên dễ dàng suy ra được Kim Tae Hee cao dưới 1m60. Ảnh: Nate

Về phần Song Hye Kyo, cũng có nhiều bằng chứng cho thấy nữ diễn viên chỉ cao trong khoảng trên dưới 1m55 dù khai thành 1m61 trong hồ sơ cá nhân.

Trong 1 sự kiện, khi đứng cạnh nữ nghệ sĩ Song Eun Yi (1m54), Song Hye Kyo chỉ cao hơn 1 chút. Dựa vào chi tiết này, nhiều khán giả nhận định Song Hye Kyo chỉ cao khoảng 1m55. Ảnh: Naver

Dù con số chiều cao khai trong hồ sơ cá nhân của Song Hye Kyo - Kim Tae Hee có phần phóng đại so với thực tế nhưng không ai có thể phủ nhận được sức hút to lớn của 2 ngôi sao này. Sức hút mạnh mẽ đó đến từ nhan sắc làm rung động lòng người, khí chất nổi bật cùng phong cách thanh lịch. Có thể nói, 2 nữ diễn viên chính là minh chứng sống động cho câu “Dù bạn không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn”.

Song Hye Kyo và Kim Tae Hee vẫn là những mỹ nhân "vạn người mê" dù cao chưa tới 1m6. Ảnh: X

Nguồn: Xportsnews