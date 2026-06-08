Công bố CCTV Hoa hậu gen Z đình đám ngoại tình, sống chung với đàn ông có vợ con còn uy hiếp cả chính thất

Những tình tiết trong vụ ngoại tình liên quan tới Hoa hậu gen Z nổi tiếng này khiến công chúng không tin nổi vào tai mình.

Sáng 8/6, tờ Sports Kyunghyang đưa tin, cộng đồng mạng xứ Hàn đang chao đảo trước bài đăng bóc phốt 1 Hoa hậu (A) trên diễn đàn nổi tiếng Blind. Theo bài đăng này, nàng Hoa hậu bị tố ngang nhiên tham gia show hẹn hò ăn khách ngay khi đang có mối quan hệ sai trái với 1 người đàn ông đã có vợ con. Chưa hết, A còn đang là bị cáo trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại do có hành vi giật chồng, phá hoại gia đình người khác. Đáng nói, Hoa hậu A đã cố tình che giấu bí mật đời tư chấn động của mình rồi thản nhiên xuất hiện trên 1 show hẹn hò nổi tiếng, lừa dối cả người xem lẫn đội ngũ sản xuất chương trình này.

Người tố cáo bức xúc cho biết, Hoa hậu A vì mục đích thăng tiến trong sự nghiệp nên đã duy trì mối quan hệ bất chính với đàn ông có vợ. Dù đã nhiều lần nhận được yêu cầu chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng từ người vợ hợp pháp của người đàn ông nói trên nhưng A vẫn tiếp tục hành vi sai trái, thậm chí còn ngang nhiên dọn đến sống chung với gã nhân tình. Dù đã có đầy đủ bằng chứng ngoại tình không thể chối cãi nhưng nàng Hoa hậu vẫn chẳng thèm xin lỗi nạn nhân cũng như không bày tỏ bất kỳ sự hối hận nào. Ngược lại, A còn gửi tối hậu thư đề cập đến việc sẽ kiện cáo hình sự đối với chính thất và không ngần ngại gây ra tổn thương chồng chất cho người phụ nữ tội nghiệp này.

Ngoài ra, đính kèm trong bài đăng tố cáo còn có hình ảnh cắt từ camera giám sát ghi lại bằng chứng ngoại tình của nàng hậu. Ở hình ảnh gây xôn xao, người phụ nữ nghi là Hoa hậu A và 1 người đàn ông đang có những cử chỉ thân mật trong thang máy.

Truyền thông Hàn vừa công bố CCTV vụ 1 Hoa hậu nức tiếng ngoại tình với đàn ông có vợ con. Ảnh: Naver

Trong bài bóc phốt, người viết còn kịch liệt lên án chuỗi hành động gây phẫn nộ của nàng Hoa hậu A: “Với tư cách là người từng đạt giải tại 1 cuộc thi sắc đẹp, cô A đáng nhẽ ra không đơn thuần chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn về sắc đẹp mà còn phải là biểu tượng cho trí tuệ, phẩm giá và chuẩn mực đạo đức cao đẹp. Mang trên mình danh hiệu như vậy, cô A phải gánh vác trách nhiệm trong việc lan tỏa tầm ảnh hưởng tích cực đến với công chúng. Kỳ vọng của công chúng dành cho người đội vương miện như cô A là rất lớn, và cô có nghĩa vụ phải tự chứng minh thông qua hành vi của bản thân rằng mình có khả năng bảo vệ được danh hiệu cao quý đó. Thế nhưng, vụ việc vừa qua lại chứng minh 1 điều hoàn toàn ngược lại. Cô A nhận thức được rõ ràng nỗi đau mà nạn nhân đang phải gánh chịu do hành vi của mình gây ra nhưng rồi cuối cùng lại ngoảnh mặt làm ngơ vì sợ ảnh hưởng tới danh tiếng và sự nghiệp. Hành vi này thật sự không xứng đáng với sức nặng của danh hiệu mà cô ta đang mang. Cô ta đã xem thường nỗi đau của người khác, ích kỷ tư lợi, không 1 chút ăn năn hối cải sau khi gây ra chuyện lớn và vẫn có thể thản nhiên lên show hẹn hò để lừa dối khán giả. Đây là hành động vô cùng sai trái đối với 1 người của công chúng như cô ta”.

Trên các diễn đàn trực tuyến, công chúng xứ kim chi hiện đổ dồn sự chú ý về phía Hoa hậu Jung Gyu Ri và đồng loạt cho rằng cô chính là nhân vật chính trong scandal ngoại tình vì nhiều dữ kiện trùng khớp. Được biết, Jung Gyu Ri sinh năm 1998, từng đại diện cho Hàn Quốc tại cuộc thi Miss International cách đây 2 năm. Cô nhận được nhiều sự chú ý sau khi tham gia show hẹn hò ăn khách Heart Signal 5. Bên cạnh đó, nàng hậu gen Z còn tham gia diễn xuất trong 1 số MV ca nhạc của các nghệ sĩ tại Kbiz.

Jung Gyu Ri đang bị nghi chính là Hoa hậu bị bóc phốt ngoại tình trong bài đăng nói trên. Ảnh: Nate

Nguồn: Sports Kyunghyang