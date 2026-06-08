Top 100 sao Hoa ngữ đẹp nhất: Dàn mỹ nam, mỹ nữ nổi bật của Cbiz

Dưới đây là danh sách 100 sao Hoa ngữ đẹp và nổi tiếng nhất Cbiz hiện nay như Tiêu Chiến, Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng nhiều gương mặt đình đám của Cbiz.

Làng giải trí Hoa ngữ từ lâu được xem là một trong những "cái nôi nhan sắc" của châu Á với sự xuất hiện của hàng loạt mỹ nam, mỹ nữ đình đám. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, nhiều ngôi sao còn ghi dấu ấn bằng tài năng diễn xuất, âm nhạc và sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong giới giải trí.

Dưới đây là 100 sao Hoa ngữ được đánh giá cao về nhan sắc và độ nổi tiếng trong những năm gần dây

Top 10 mỹ nữ Hoa ngữ đẹp nhất

1. Lưu Diệc Phi (1987)

Lưu Diệc Phi được mệnh danh là "Thần tiên tỷ tỷ" của màn ảnh Hoa ngữ. Sở hữu vẻ đẹp thanh thoát, khí chất sang trọng và gương mặt gần như không tuổi, cô nổi tiếng qua các bộ phim "Thiên Long Bát Bộ", "Thần Điêu Đại Hiệp", "Mộng Hoa Lục" và "Đi Đến Nơi Có Gió".

2. Địch Lệ Nhiệt Ba (1992)

Mỹ nhân Tân Cương luôn nằm trong nhóm nữ nghệ sĩ đẹp nhất Trung Quốc. Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng với đôi mắt sâu, sống mũi cao và vóc dáng nổi bật. Các tác phẩm nổi tiếng của cô gồm "Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa", "Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh" và "An Lạc Truyện".

Địch Lệ Nhiệt Ba luôn nằm trong nhóm nữ nghệ sĩ đẹp nhất Trung Quốc

3. Dương Mịch (1986)

Dương Mịch là một trong những ngôi sao quyền lực nhất Cbiz. Cô sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại và sức hút bền bỉ suốt gần hai thập kỷ. Những bộ phim tiêu biểu gồm "Cung Tỏa Tâm Ngọc", "Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa" và "Phù Dao".

4. Triệu Lệ Dĩnh (1987)

Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng với gương mặt thanh tú cùng hình tượng gần gũi. Từ xuất thân bình thường, cô vươn lên trở thành một trong những nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc với các phim "Hoa Thiên Cốt", "Minh Lan Truyện", "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" và "Dữ Phượng Hành".

5. Cổ Lực Na Trát (1992)

Cổ Lực Na Trát sở hữu nhan sắc lai đặc trưng của vùng Tân Cương với đường nét sắc sảo và thần thái cuốn hút. Cô được đánh giá là một trong những mỹ nhân đẹp nhất thế hệ 9X của Cbiz.

6. Bạch Lộc (1994)

Bạch Lộc ghi điểm nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, trẻ trung cùng khả năng biến hóa đa dạng trong nhiều dạng vai diễn. Cô nổi tiếng qua các phim "Châu Sinh Như Cố", "Ninh An Như Mộng", "Trường Nguyệt Tẫn Minh" và "Bắc Thượng".

Bạch Lộc ghi điểm nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, trẻ trung cùng khả năng biến hóa đa dạng

7. Dương Tử (1992)

Dương Tử là một trong những nữ diễn viên có lượng người hâm mộ đông đảo nhất Trung Quốc. Cô sở hữu vẻ đẹp thanh thuần cùng diễn xuất ổn định qua các phim "Cá Mực Hầm Mật", "Trầm Vụn Hương Phai" và "Trường Tương Tư".

8. Lưu Thi Thi (1987)

Xuất thân từ múa ballet, Lưu Thi Thi nổi bật nhờ khí chất thanh lịch và dịu dàng. Các tác phẩm tiêu biểu của cô gồm "Bộ Bộ Kinh Tâm", "Hiên Viên Kiếm" và "Nhất Niệm Quan Sơn".

9. Nghê Ni (1988)

Nghê Ni được xem là biểu tượng nhan sắc hiện đại của điện ảnh Trung Quốc. Cô sở hữu thần thái sang trọng, quyến rũ và thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng thời trang danh giá.

Châu Đông Vũ là một trong những ảnh hậu trẻ tuổi thành công nhất Trung Quốc

10. Châu Đông Vũ (1992)

Châu Đông Vũ là một trong những ảnh hậu trẻ tuổi thành công nhất Trung Quốc. Cô ghi dấu ấn bằng vẻ đẹp cá tính, khác biệt cùng khả năng diễn xuất xuất sắc qua các phim "Chuyện Tình Cây Táo Gai", "Em Của Thời Niên Thiếu" và "Thiếu Niên Chi Danh".

Top 10 mỹ nam Hoa ngữ đẹp nhất

1. Tiêu Chiến (1991)

Tiêu Chiến là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Sở hữu gương mặt thanh tú, nụ cười ấm áp và chiều cao ấn tượng 1,83m, anh nhiều lần góp mặt trong các bảng xếp hạng mỹ nam châu Á. Tên tuổi của Tiêu Chiến bùng nổ sau thành công của bộ phim "Trần Tình Lệnh", bên cạnh các tác phẩm nổi bật như "Ngọc Cốt Dao", "Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn" và "Vùng Biển Trong Mơ Ấy".

2. Vương Nhất Bác (1997)

Vương Nhất Bác sở hữu vẻ đẹp hiện đại, lạnh lùng cùng phong cách thời trang cá tính. Anh hoạt động đa năng trong vai trò ca sĩ, diễn viên và tay đua mô tô chuyên nghiệp. Các tác phẩm tiêu biểu của nam nghệ sĩ gồm "Trần Tình Lệnh", "Hữu Phỉ", "Băng Vũ Hỏa" và phim điện ảnh "Vô Danh".

Vương Nhất Bác sở hữu vẻ đẹp hiện đại, lạnh lùng cùng phong cách thời trang cá tính

3. Dương Dương (1991)

Dương Dương được xem là hình mẫu mỹ nam hoàn hảo của màn ảnh Trung Quốc với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao và khí chất thư sinh. Anh nổi tiếng qua hàng loạt tác phẩm như "Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên", "Toàn Chức Cao Thủ", "Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh" và "Đặc Chiến Vinh Diệu".

4. La Vân Hi (1988)

La Vân Hi gây ấn tượng với vẻ ngoài thư sinh, làn da trắng cùng khí chất cổ trang hiếm có. Nam diễn viên được khán giả yêu mến qua các bộ phim "Hương Mật Tựa Khói Sương", "Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương" và "Trường Nguyệt Tẫn Minh".

5. Hứa Khải (1995)

Sở hữu chiều cao 1,87m và gương mặt đậm chất điện ảnh, Hứa Khải là một trong những nam thần thế hệ mới nổi bật nhất Cbiz. Anh ghi dấu ấn qua các phim "Diên Hy Công Lược", "Chiêu Diêu", "Thiên Cổ Quyết Trần" và "Lạc Du Nguyên".

6. Lý Hiện (1991)

Lý Hiện chinh phục khán giả bằng vẻ ngoài nam tính, khỏe khoắn và phong thái trưởng thành. Anh trở thành hiện tượng sau thành công của bộ phim "Cá Mực Hầm Mật", đồng thời được đánh giá cao qua các tác phẩm "Kiếm Vương Triều", "Đi Đến Nơi Có Gió" và "Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ".

Lý Hiện chinh phục khán giả bằng vẻ ngoài nam tính, khỏe khoắn và phong thái trưởng thành

7. Thành Nghị (1990)

Thành Nghị nổi bật với ngoại hình cổ điển và khả năng diễn xuất cảm xúc. Anh được yêu thích qua nhiều bộ phim cổ trang đình đám như "Lưu Ly", "Trầm Vụn Hương Phai", "Liên Hoa Lâu" và "Anh Hùng Chí".

8. Ngô Lỗi (1999)

Gia nhập làng giải trí từ nhỏ, Ngô Lỗi ngày càng trưởng thành với ngoại hình điển trai và phong cách mạnh mẽ. Anh được biết đến qua các phim "Tinh Hán Xán Lạn", "Trường Ca Hành", "Xuyên Qua Hỏa Tuyến" và "Tình Yêu Mà Thôi".

9. Trương Lăng Hách (1997)

Trương Lăng Hách gây chú ý nhờ chiều cao 1,88m cùng gương mặt sáng màn ảnh. Anh nhanh chóng trở thành một trong những mỹ nam được săn đón nhất với các tác phẩm "Thương Lan Quyết", "Ninh An Như Mộng" và "Độ Hoa Niên".

10. Vương Hạc Đệ (1998)

Vương Hạc Đệ sở hữu vẻ đẹp nam tính, hiện đại và thần thái cuốn hút. Sau thành công vang dội của "Thương Lan Quyết", anh trở thành gương mặt được yêu thích hàng đầu tại Trung Quốc và nhiều nước châu Á.

Vương Hạc Đệ sở hữu vẻ đẹp nam tính, hiện đại và thần thái cuốn hút

Ngoài những cái tên kể trên, làng giải trí xứ Trung còn sở hữu nhiều mỹ nam nổi tiếng qua nhiều thế hệ. Đầu tiên là nhóm nam diễn viên thực lực và có sức ảnh hưởng lâu năm gồm: Trần Khôn, Huỳnh Hiểu Minh, Hoắc Kiến Hoa, Chung Hán Lương, Ngô Ngạn Tổ, Bành Vu Yến, Cổ Thiên Lạc, Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa và Quách Phú Thành. Đây đều là những ngôi sao từng tạo dấu ấn sâu đậm trên màn ảnh Hoa ngữ và nhiều lần được truyền thông châu Á ca ngợi về ngoại hình.

Ở thế hệ kế cận, những cái tên như: Trần Hiểu, Lâm Canh Tân, Nhậm Gia Luân, Trương Nhược Quân, Cung Tuấn, Lưu Học Nghĩa, Tống Uy Long, Bạch Kính Đình hay Hồ Nhất Thiên tiếp tục khẳng định vị thế nhờ ngoại hình nổi bật cùng nhiều vai diễn thành công.

Trong khi đó, lớp mỹ nam trẻ như: Trần Triết Viễn, Đinh Vũ Hề, Ngao Thụy Bằng, Trần Tinh Húc, Tăng Thuấn Hy hay Vương Tinh Việt đang trở thành những gương mặt được khán giả trẻ đặc biệt yêu thích.

Không chỉ có diễn viên, làng giải trí Hoa ngữ còn sở hữu nhiều nam nghệ sĩ đa tài vừa thành công trong âm nhạc vừa có sức hút về ngoại hình như: Châu Kiệt Luân, Vương Lực Hoành, Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm, Tạ Đình Phong, Ngôn Thừa Húc hay Minh Đạo.

Với các diễn viên nữ, nhiều mỹ nhân thuộc thế hệ 7X và 8X vẫn giữ vững vị trí biểu tượng nhan sắc của Cbiz. Những cái tên như: Tôn Lệ, Cao Viên Viên, Trương Bá Chi, Thư Kỳ, Trần Kiều Ân, Lưu Đào, Tần Lam hay Hứa Tình không chỉ nổi tiếng nhờ ngoại hình mà còn được đánh giá cao về diễn xuất và sức ảnh hưởng trong làng giải trí.

Nhóm mỹ nhân chuyên dòng phim cổ trang cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Lý Thấm, Trần Đô Linh, Tống Tổ Nhi, Mạnh Tử Nghĩa, Điền Hi Vi, Cảnh Điềm hay Hồ Băng Khanh đều sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát và thường xuyên góp mặt trong các dự án cổ trang đình đám.

Trong những năm gần đây, thế hệ mỹ nhân 9X và 10X đang trở thành lực lượng nổi bật của Cbiz với những gương mặt như: Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Trương Tịnh Nghi, Châu Dã, Vương Sở Nhiên, Lưu Hạo Tồn, Lư Dục Hiểu và Quan Hiểu Đồng. Họ không chỉ gây chú ý nhờ ngoại hình trẻ trung mà còn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trong và ngoài Trung Quốc.

Bên cạnh đó, nhiều ngôi sao nữ được xem là biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí Hoa ngữ như: Angelababy, Đồng Lệ Á, Cúc Tịnh Y, Trương Quân Ninh, Hàn Tuyết, Trương Thiên Ái, Trương Hinh Dư, Đàm Tùng Vận, Chúc Tự Đan hay Âu Dương Na Na cũng góp phần tạo nên bức tranh nhan sắc đa dạng của Cbiz hiện đại.

Làng giải trí Hoa ngữ vẫn luôn là cái nôi sản sinh ra nhiều những gương mặt sở hữu ngoại hình nổi bật, từ tượng đài nhan sắc đến những ngôi sao trẻ đều không khó để tìm thấy ở Cbiz. Cũng chính sự đa dạng về phong cách và dấu ấn cá nhân này đã giúp các nghệ sĩ trở thành những biểu tượng sắc đẹp được rất nhiều khán giả yêu mến, thần tượng.