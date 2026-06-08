Vợ Rhymastic đã sinh con thứ 2

Rhymastic hạnh phúc thông báo tin vui trên trang cá nhân.

Sáng 8/6, trên trang cá nhân, Rhymastic đã chia sẻ loạt ảnh đầu tiên bên bà xã Thanh Huyền và nhóc tỳ chào đời, qua đó thông báo tin vui này đến bạn bè và người hâm mộ. Nam rapper liên tục nở nụ cười rạng rỡ khi bế con trên tay, trong khi cậu cả Ma Bư cũng tỏ ra vô cùng hào hứng khi lần đầu gặp em gái.

Theo tiết lộ từ Rhymastic, nhóc tỳ có tên là An Di, tên gọi thân mật ở nhà là Ma Di. Loạt hình ảnh được chia sẻ ghi lại những khoảnh khắc đầy hạnh phúc của gia đình nhỏ tại bệnh viện sau khi em bé chào đời. Trên trang cá nhân, Rhymastic viết lời chào thay con gái: "Con là An Di, con xin chào các ông các bà, các bác, các cô chú ạ. Con mới chào đời mấy ngày thôi mà trộm vía thấy khỏe mạnh và được yêu thương quá trời".

Rhymastic hạnh phúc bên "thiên thần nhí" vừa chào đời

Anh cả Ma Bư hào hứng cưng nựng em gái

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Rhymastic nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè cùng đông đảo khán giả đã để lại lời chúc mừng dành cho gia đình nam rapper nhân dịp đón thêm thành viên mới.

Bên cạnh đó, nhan sắc của Thanh Huyền sau sinh cũng trở thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm. Trong những hình ảnh được chia sẻ, bà xã Rhymastic xuất hiện với gương mặt tươi tắn, thần thái rạng rỡ dù vừa trải qua hành trình "vượt cạn". Nhiều người dành lời khen cho vẻ ngoài xinh đẹp, nhẹ nhàng của bà xã Rhymastic.

Nhan sắc rạng rỡ sau hành trình "vượt cạn" của Thanh Huyền

Trước đó, vào dịp đầu năm 2026, Thanh Huyền từng khiến nhiều người bất ngờ khi xác nhận đang mang thai con thứ hai. Thời điểm đó, gia đình Rhymastic lựa chọn giữ kín thông tin trong thời gian dài trước khi chính thức chia sẻ với công chúng.

Trong suốt thai kỳ, Thanh Huyền nhận được sự quan tâm đặc biệt từ ông xã. Rhymastic thường xuyên đồng hành cùng vợ trong các hoạt động đời thường, từ những chuyến đi ngắn ngày đến các buổi gặp gỡ bạn bè thân thiết. Dù mang thai, Thanh Huyền vẫn duy trì nhịp sống năng động, thỉnh thoảng xuất hiện trong những buổi tiệc thân mật hoặc sự kiện phù hợp cùng chồng.

Trên mạng xã hội, bà xã Rhymastic cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng. Từ những chuyến du lịch nghỉ dưỡng, các buổi cà phê cùng bạn bè cho đến hình ảnh trong không gian sống hiện đại, Thanh Huyền luôn nhận được nhiều lời khen bởi thần thái rạng rỡ và gu thời trang tinh tế.

Thanh Huyền giữ vững phong độ nhan sắc khi mang thai

Rhymastic luôn bên cạnh bà xã trong giai đoạn thai kỳ

Cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhóc tỳ chào đời

Bà xã của Rhymastic là Lai Thanh Huyền, mỹ nhân nổi tiếng trên mạng xã hội. Cả hai kết hôn vào năm 2019 sau thời gian dài hẹn hò. Trên trang cá nhân, gia đình nam rapper thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Khán giả cũng dành sự chú ý đến vẻ ngoài của "nóc nhà" Rhymastic.

Thanh Huyền có nhan sắc và vóc dáng đáng ngưỡng mộ dù không phải là ngôi sao nổi tiếng. Gương mặt sắc sảo cùng phong cách gợi cảm của Thanh Huyền khiến nhiều người xuýt xoa. Dù đã là mẹ 2 con nhưng bà xã Rhymastic vẫn khiến cộng đồng mạng "chao đảo" vì nhan sắc không đùa được đâu.

Từ hình ảnh một hot girl Hà thành được nhiều người biết đến, Thanh Huyền giờ đây trở thành một trong những hot mom được yêu mến trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến cư dân mạng trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn cùng cuộc sống gia đình viên mãn bên Rhymastic.

Nhan sắc của bà xã Rhymastic khiến nhiều người trầm trồ

Ảnh: FBNV