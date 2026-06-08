Thông tin nữ diễn viên chuẩn bị cưới "hồng hài nhi" kém 10 tuổi gây ngỡ ngàng

Chuyện tình chị - em của cặp đôi hơn kém 10 tuổi này khiến công chúng vô cùng bất ngờ

Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc, cuối cùng nữ diễn viên Baek Eun Hye đã nổi lên nhờ phim truyền hình ăn khách My Royal Nemesis. Cô thủ vai Cha Joo Mi - CEO của công ty may mặc Cha Il và là dì thứ hai của Cha Se Gye - do nam diễn viên Heo Nam Jun thủ vai.

Đến nay, Baek Eun Hye công bố tin vui kép khi thông báo kết hôn với bạn trai kém 10 tuổi. Công ty quản lý Big Boss Entertainment đã xác nhận với Star News rằng: “Nữ diễn viên Baek Eun Hye sẽ sớm kết hôn”. Chồng của Baek Eun Hye là nam diễn viên nhạc kịch Lee Jun Woo, sinh năm 1996, kém Baek Eun Hye tròn 10 tuổi.

Baek Eun Hye công bố cưới "hồng hài nhi" kém 10 tuổi. Ảnh: Instagram

Trên mạng xã hội, Lee Jun Woo cũng đăng tải ảnh cưới cùng tâm thư gửi đến người hâm mộ. Anh bắt đầu bằng câu: "Có một tin tôi muốn đích thân chia sẻ với những người luôn ủng hộ và ở bên cạnh tôi". Nam diễn viên 30 tuổi tiếp tục: "Một người quý giá đã bước vào cuộc đời tôi, một người cùng chí hướng với tôi và sẽ cùng tôi bước đi. Và tôi đã hứa sẽ dành trọn phần đời còn lại bên người ấy. Từ những ngày còn là vận động viên cho đến nay là diễn viên nhạc kịch, tôi đã trở thành người như ngày hôm nay là nhờ tình yêu thương và sự ủng hộ mà các bạn đã dành cho tôi. Đó là lý do tại sao tôi muốn chia sẻ tin vui này với các bạn. Tôi sẽ rất biết ơn nếu các bạn cầu nguyện và chúc phúc cho chúng tôi".

Baek Eun Hye sinh năm 1986, tốt nghiệp Đại học nữ sinh Sookmyung chuyên ngành âm nhạc. Sau khi tốt nhiệp năm 2007, cô đầu quân cho Big Boss Entertainment và chính thức bước chân vào làng điện ảnh Hàn Quốc. Trong gần 2 thập kỷ sự nghiệp, Baek Eun Hye đóng nhiều vai phụ trong các phim Nokdu Flower, Thư Ký Kim Sao Thế?, No, Thank You, The Good Detective...

Ảnh: Instagram

Baek Eun Hye đang ghi dấu ấn qua phim My Royal Nemesis. Ảnh: Instagram

Lee Jun Woo sinh năm 1996, từng là vận động viên trượt băng nghệ thuật trước khi làm diễn viên nhạc kịch. Anh ra mắt năm 2021 qua vở nhạc kịch La Révolution và từ đó xây dựng sự nghiệp của mình cả trên sân băng lẫn sân khấu. Chuyện tình chị - em của cặp đôi hơn kém 10 tuổi này khiến công chúng vô cùng bất ngờ, nhưng họ đã nhanh chóng chúc mừng Baek Eun Hye và Lee Jun Woo.