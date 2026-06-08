Cùng cầm 1 triệu đi chợ, Han Ga In được tung hô còn vợ Jang Dong Gun bị mắng chửi như “tát nước vào mặt”

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Han Ga In và vợ Jang Dong Gun thế này?

Sáng 6/6, tờ TenAsia đưa tin, 2 nữ minh tinh hàng đầu Kbiz là Han Ga In và Go So Young (vợ Jang Dong Gun) hiện đang bị cộng đồng mạng xứ Hàn đặt lên bàn cân so sánh trên khắp các diễn đàn trực tuyến. Đáng nói, 2 nữ ngôi sao được so sánh với nhau không phải vì nhan sắc, thành tích hoạt động nghệ thuật mà lại xuất phát từ phong cách sống khác biệt.

Thông qua kênh YouTube cá nhân, Han Ga In mang đến các clip nội dung bình dị như cầm 50 ngàn won (gần 1 triệu đồng) đi chợ truyền thống hay thử thách bản thân với màn hóa trang hài hước đầy phá cách, thậm chí có phần dìm hàng bản thân. Thay vì tập trung vào cuộc sống hào nhoáng của 1 ngôi sao, cô ưu tiên khía cạnh giản dị và không ngại làm xấu hình tượng của bản thân, từ đó nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả. Ngay từ những ngày đầu lập kênh YouTube, Han Ga In đã bày tỏ mong muốn rằng cô muốn khán giả phải bật cười thích thú khi xem những video của mình và thực sự cô đã mang đến nhiều clip thú vị chinh phục được nhiều khán giả thuộc nhiều lứa tuổi.

Video ghi lại cuộc sống thường ngày của Han Ga In được netizen đón nhận 1 cách tích cực. Ảnh: Naver

Trong khi đó, cũng làm video ghi lại cuộc sống thường nhật nhưng Go So Young lại phải đón nhận những phản ứng hoàn toàn ngược lại. Đơn cử như trong video ghi lại cảnh cô đi chợ tại khu thực phẩm ở trung tâm thương mại Hyundai chi nhánh Apgujeong mới đây, khi lựa chọn những quả táo có giá 50 ngàn won (gần 1 triệu đồng), bà xã Jang Dong Gun đã gây tranh cãi khi phát biểu: “Trái cây thì dù có đắt 1 chút nhưng tôi vẫn mua ở những nơi đảm bảo uy tín. Những bà nội trợ như tôi đều biết rõ mẹo này mà”. Sau khi lắng nghe những chia sẻ này, 1 bộ phận cư dân mạng đã để lại phản hồi tiêu cực, “ném đá” Go So Young vì thói khoe của, khoe khoang lối sống thượng lưu.

Go So Young bị công kích dữ dội bởi lẽ đây không phải lần đầu cô có những phát ngôn khoe của trong các clip được đăng trên kênh YouTube cá nhân. Trước đó trong 1 video khác, bà xã Jang Dong Gun cũng từng hứng chỉ trích vì hồn nhiên khoe mẽ tòa nhà của gia đình mình. Cụ thể, khi đi qua khu Hannam (Seoul), Go So Young đã chỉ vào tòa nhà 30 tỷ won (508 tỷ đồng) của gia đình mình và khoe rằng: “Tòa nhà của chúng tôi vẫn ổn nhỉ. Tòa nhà đó chẳng phải là đẹp nhất ở khu này hay sao? Xin chào đứa con hiếu thảo nhé”. Ngay tại thời điểm đó, netizen đã công kích Go So Young tơi bời vì cho rằng nữ minh tinh có phát ngôn khoe khoang bất động sản. Giữa làn sóng chỉ trích dữ dội, cuối cùng ekip nữ diễn viên họ Go đã phải cắt bỏ phân cảnh khoe nhà nói trên.

Go So Young bị chỉ trích vì đăng nhiều video khoe của lên kênh YouTube cá nhân. Ảnh: Nate

Cùng mang 1 triệu đồng đi chợ nhưng Han Ga In lại chọn tới khu chợ truyền thống và tạo nên hình ảnh giản dị, gần gũi với khán giả. Trong khi đó, Go So Young cầm 1 triệu đồng đi mua đồ cao cấp, còn có phát ngôn khoe khoang lối sống sang chảnh, thượng lưu, chính điều này đã tạo thêm sự xa cách giữa nữ minh tinh với khán giả.

Dù Go So Young lấy cớ làm video ghi lại cuộc sống thường nhật 1 cách chân thực nhưng cô lại thường xuyên công khai tủ đồ hàng hiệu cùng những chuyến mua sắm xa xỉ. Sau tất cả, những clip nội dung do nữ diễn viên làm ra đã không được nhiều khán giả đón nhận tích cực.

Thực ra cuộc sống sang chảnh của Go So Young không phải là vấn đề. Điều thực sự gây ra sự khó chịu cho nhiều người xem lại nằm ở ngữ cảnh và thái độ của nữ diễn viên khi phô bày cuộc sống của mình. Không nhất thiết phải giấu giếm đi sự giàu sang, nhưng nếu nữ diễn viên chia sẻ thêm cả những trăn trở, góc khuất trong cuộc sống hào nhoáng ấy thì mới có thể chạm được tới trái tim nhiều người xem thay vì chỉ tập trung vào việc khoe của.

Cách làm video cuộc sống hiện tại của Go So Young không được khán giả đón nhận 1 cách tích cực. Theo nhiều netizen, việc nữ diễn viên thường xuyên khoe khoang lối sống thượng lưu khiến khoảng cách giữa cô với khán giả ngày càng thêm xa cách. Ảnh: TVDaily

Cùng làm video chia sẻ về cuộc sống thường nhật song Han Ga In được khen ngợi hết lời còn Go So Young lại bị mắng cho “lên bờ xuống ruộng”. Ảnh: X

Nguồn: TenAsia