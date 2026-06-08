Lona Kiều Loan lộ bụng lùm lùm sau khi bị bắt gặp về chung nhà bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Cư dân mạng phát hiện vóc dáng của Lona Kiều Loan có dấu hiệu khác thường.

Những ngày qua, Lona Kiều Loan liên tục trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội sau khi xuất hiện cùng bác sĩ Chiêm Quốc Thái tại một số sự kiện. Giữa lúc những đồn đoán về mối quan hệ của cả hai vẫn chưa có lời giải đáp, Lona Kiều Loan lại tiếp tục khiến cư dân mạng chú ý vì một chi tiết khác liên quan đến ngoại hình.

Mới đây, Kiều Loan hội ngộ của dàn người đẹp Miss World Vietnam 2019 tại đám cưới của Thu Hiền. Trong khung hình chung, Lona Kiều Loan xuất hiện nổi bật với bộ trang phục tông đen thanh lịch. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý không phải nhan sắc hay thần thái của cô mà là phần vòng 2 có dấu hiệu nhô lên rõ rệt. Ở một số góc quay nghiêng và khi tạo dáng cùng hội bạn thân, Kiều Loan để lộ vùng bụng lùm lùm hơn thường thấy. Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng liên hệ với những hình ảnh gần đây của cô và tiếp tục đặt nghi vấn người đẹp đang mang thai.

Lona Kiều Loan lộ vòng 2 nhô lên thấy rõ khi dự đám cưới bạn thân

Trước đó không lâu, Kiều Loan cũng gây bàn tán khi xuất hiện với những trang phục dáng rộng, hạn chế khoe vóc dáng. Trong một số video được ghi lại tại sự kiện, dáng đi và cách lựa chọn trang phục của cô cũng trở thành chủ đề được netizen đem ra phân tích.

Tuy nhiên, tất cả hiện vẫn chỉ dừng lại ở những suy đoán từ cộng đồng mạng. Phần vòng 2 nhô lên trong hình ảnh mới nhất hoàn toàn có thể đến từ góc chụp, tư thế tạo dáng hoặc thiết kế trang phục. Bản thân Kiều Loan cũng chưa từng lên tiếng xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến chuyện mang thai hay đời sống tình cảm.

Trước đó ít ngày, cô đã bị soi vóc dáng như phụ nữ đang có tin vui

Lona Kiều Loan bị bắt gặp về chung toà chung cư bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Lona Kiều Loan là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019, từng đại diện Việt Nam thi Miss Grand và dừng chân vị trí top 10. Không chỉ cuộc thi nhan sắc, cô còn thử sức với lĩnh vực MC, ca sĩ, rapper, thậm chí còn gây bão tại King of Rap. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu chia sẻ về công việc, phong cách sống hiện đại, những chuyến đi và hình ảnh cuộc sống tiện nghi tại không gian sống cao cấp.

Sau khi có danh hiệu Á hậu, cô công khai can thiệp "dao kéo" để hoàn thiện ngoại hình, tìm kiếm cơ hội phát triển. Và bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái chính là người đã hỗ trợ, tư vấn cho Lona Kiều Loan. Sau đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong công việc lẫn những sự kiện giải trí, gặp gỡ bạn bè... Trong thời gian qua, xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến mối quan hệ tình cảm giữa Chiêm Quốc Thái và vị bác sĩ này.

Trước đây, Lona Kiều Loan ưu tiên những trang phục hở bạo khoe dáng nhưng gần đây thì kín bưng

Cách đây không lâu, cả hai bị tóm dính xuất hiện tại tiệc cảm ơn của Hương Giang. Dù không ngồi cùng bàn nhưng cả hai bị bắt gặp hướng ánh nhìn về phía đối phương. Đặc biệt, bác sĩ Chiêm Quốc Thái còn chủ động công khai tặng hoa cho Lona Kiều Loan giữa sự kiện.

Theo ghi nhận, sau khi được Hương Giang mời lên sân khấu nhận hoa cảm ơn, bác sĩ Chiêm Quốc Thái quay trở về khu vực khách mời. Tuy nhiên, thay vì mang bó hoa về chỗ ngồi, anh lại chủ động tiến đến nơi Lona Kiều Loan đang ngồi và trao hoa cho nàng Á hậu trước sự chứng kiến của nhiều người. Về phía Kiều Loan, cô vui vẻ nhận hoa, nở nụ cười rạng rỡ và tỏ ra khá tự nhiên trước hành động này. Khoảnh khắc nhanh chóng khiến những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ của cả hai tiếp tục được bàn tán trên mạng xã hội.

Lona Kiều Loan và Chiêm Quốc Thái bị bắt gặp ra về sau sự kiện

Sau khi tiệc kết thúc, Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái ra về khá sớm. Cả hai không xuất hiện cùng nhau mà di chuyển bằng hai phương tiện riêng biệt. Thế nhưng, điểm dừng chân cuối cùng của cả hai đều là tại một khu chung cư nằm ở trung tâm TP.HCM. Được biết, đây là nơi Lona Kiều Loan đang sinh sống trong thời gian gần đây, trong khi bác sĩ Chiêm Quốc Thái vốn sở hữu một căn biệt thự riêng.

Dù cùng về nhà, cả hai vẫn giữ thái độ khá thận trọng. Bác sĩ Chiêm Quốc Thái thong dong bước vào sảnh trước, còn Lona Kiều Loan xuất hiện phía sau ít phút. Trong suốt quá trình di chuyển, cả hai gần như không có bất kỳ tương tác thân mật nào, không trò chuyện, không đi cạnh nhau và luôn giữ khoảng cách nhất định. Bác sĩ Chiêm Quốc Thái nhanh chóng vào bên trong, Lona Kiều Loan lên nhà cùng trợ lý.

Khoảnh khắc bác sĩ Chiêm Quốc Thái tặng hoa cho Lona Kiều Loan gây bão MXH

Theo nhiều nguồn tin, Lona Kiều Loan đã sinh con đầu lòng nhưng giữ kín bưng

Ảnh: FBNV