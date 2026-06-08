Còn ai chê Kim Ji Won xấu nữa không?

Màn lộ diện mới đây của Kim Ji Won khiến cả mạng xã hội phải dậy sóng.

Chiều 7/6, tờ Star News đưa tin, Kim Ji Won vừa chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với bộ ảnh mới được chụp ở trời Tây. Được biết, loạt hình ghi lại những cảnh hậu trường của mỹ nhân Queen of Tears trong chuyến công tác ở Milan (Ý). Đặc biệt hơn cả, công chúng đổ dồn sự chú ý vào việc nữ diễn viên họ Kim đã cắt phăng mái tóc dài trước đây và bỗng lột xác với phong cách mới.

Trong vài tháng qua, Kim Ji Won liên tục gây bàn tán khi bỗng dưng xuống sắc, thậm chí còn bị cho là đã đánh mất khí chất tiểu thư sang chảnh. Thế nhưng, sau khi chiêm ngưỡng bộ hình mới đây, nhiều khán giả lúc trước từng chê bai, để lại những đánh giá tiêu cực về visual mỹ nhân họ Kim đã ngay lập tức “quay xe” trong vòng 1 nốt nhạc và vội chuyển sang khen ngợi diện mạo nữ diễn viên này hết lời. Như vậy, chỉ sau thời gian ngắn, nữ diễn viên 9X đã nhanh chóng lấy lại phong độ nhan sắc, khiến nhiều khán giả không khỏi kinh ngạc.

Các trang báo Hàn hiện không tiếc lời ca ngợi visual nữ diễn viên sinh năm 1992 trong bộ hình mới. Xuất hiện giữa khung cảnh Milan cổ kính, Kim Ji Won bừng sáng, đẹp tuyệt đối điện ảnh. Mái tóc ngắn cũng góp phần làm tôn lên trọn vẹn những đường nét cực phẩm của cô, từ sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi hờ hững đầy cuốn hút cho đến góc nghiêng sắc sảo như tạc tượng.

Bộ ảnh đã nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, và nguyên nhân đến từ màn khoe trọn nhan sắc đỉnh cao, đẹp từ mọi góc độ của mỹ nhân họ Kim. Ảnh: Naver

Kim Ji Won thực sự đã mang tới 1 bữa tiệc thị giác mãn nhãn cho người hâm mộ. Trước ống kính, nụ cười ngọt ngào của nữ diễn viên sinh năm 1992 đã làm trái tim fan xao xuyến. Ảnh: Nate

Ngay cả điều kiện ánh sáng không đạt chuẩn cũng chẳng thể dìm nổi nhan sắc trời ban của Kim Ji Won. Ảnh: Naver

Góc nghiêng đỉnh cao của nữ diễn viên 9X cũng khiến khán giả tấm tắc khen ngợi hết lời và khó lòng rời mắt khỏi khung hình. Ảnh: X

Trước đó, trong khoảng từ tháng 3 tới tháng 5, Kim Ji Won liên tục phải đối mặt với làn sóng tiêu cực từ netizen xung quanh chuyện nhan sắc của bản thân. Khi ấy, nhiều khán giả nhận xét nữ minh tinh Queen of Tears bỗng “lao dốc” visual, thậm chí còn để lộ nhiều hình ảnh gương mặt trông có phần biến dạng, thiếu tự nhiên.

Xuất hiện trong 1 cuộc phỏng vấn với tạp chí ELLE Korea hồi tháng 5 vừa qua, cô bỗng liên tục bị soi nhan sắc ở mọi khung hình. Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi gương mặt của nữ diễn viên khi ấy trông hốc hác, đơ cứng khác lạ, có dấu hiệu biến dạng với chiếc cằm nhọn hoắt bất thường. Trên nền tảng mạng xã hội X, không ít cư dân mạng khi nhìn thấy hình ảnh mới nhất của Kim Ji Won đã phải thốt lên: “Chuyện tồi tệ gì đang xảy ra với ‘Nữ hoàng nước mắt’ xứ Hàn vậy?”. Nguyên nhân được khán giả đưa ra là do Kim Ji Won trông quá gầy nên dẫn đến đường nét trên gương mặt có phần biến đổi, không còn sự hài hòa và rạng ngời như trước. Bên cạnh đó, nhìn vào chiếc cằm Vline nhọn hoắt khác thường của Kim Ji Won, nhiều ý kiến còn đặt nghi vấn cô có thể đang gặp biến chứng thẩm mỹ hút mỡ mặt hoặc can thiệp dao kéo gọt cằm để hoàn thiện nhan sắc, dẫn tới gương mặt trở nên khác lạ.

Nhan sắc lạ lẫm của Kim Ji Won trong màn xuất hiện hồi tháng trước khiến khán giả kinh ngạc, lo lắng. Ảnh: X

Trước đó vào hồi tháng 3, Kim Ji Won cũng từng khiến công chúng xôn xao với màn lộ diện ở sự kiện ra mắt bộ sưu tập trang sức cao cấp mang tên Eclettica của BVLGARI tại Milan. Trong sự kiện này, nữ diễn viên họ Kim diện bộ đầm cúp ngực màu xanh navy, và bộ trang phục đã làm phô bày rõ rệt vóc dáng gầy gò đáng lo ngại của sao nữ sinh năm 1992 trước ống kính máy quay. Đặc biệt, cánh tay gầy guộc cùng phần xương quai xanh nhô cao đã khiến cư dân mạng không khỏi lo lắng. Nhiều khán giả còn nhận xét, nữ minh tinh bỗng trở nên khác lạ, trông già nua, thiếu sức sống sau khi đột ngột sụt cân so với thời gian trước đó.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng khi ấy không giấu nổi sự lo lắng khi chứng kiến màn lộ diện của Kim Ji Won trong sự kiện ra mắt bộ sưu tập trang sức cao cấp, thậm chí còn đặt ra nghi vấn cô đang gặp vấn đề sức khỏe đáng báo động. Ngoài ra, cũng có nhiều ý kiến cho rằng Kim Ji Won giảm cân đột ngột vì đang chuẩn bị cho vai diễn mới. Qua đó, nhiều fan bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần cống hiến vì nghệ thuật của nữ diễn viên 9X.

Nhiều khán giả suýt không nhận ra nữ diễn viên khi cô dự 1 sự kiện hồi tháng 3. Ảnh: Naver

Kim Ji Won sinh năm 1992, bắt đầu sự nghiệp của mình từ khá sớm với vai trò người mẫu và diễn viên quảng cáo, trước khi dần khẳng định chỗ đứng trong làng phim Hàn. Tên tuổi cô gắn với nhiều bộ phim nổi tiếng như Gia Đình Là Số Một 3, Gửi Người Xinh Tươi, The Heirs, Hậu Duệ Mặt Trời, Thanh Xuân Vật Vã...

Trong năm 2024, vai diễn Hong Hae In - nữ tài phiệt sang chảnh nhưng có số phận bi kịch trong phim Queen Of Tears, đã đưa Kim Ji Won trở thành tâm điểm toàn cầu. “Phản ứng hóa học” của cô với Kim Soo Hyun tạo nên cơn sốt lớn, giúp bộ phim phá vỡ nhiều kỷ lục về mặt thương mại.

Kim Ji Won trở nên nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt vai diễn ấn tượng trên màn ảnh nhỏ. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo