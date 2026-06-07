Phúc Nhĩ Khang "Tân Hoàn Châu cách cách" kêu cứu

Nam diễn viên Lý Giai Hàng thủ vai Phúc Nhĩ Khang kết hôn với Lý Thạnh đóng Tiểu Yến Tử nửa đêm livestream kêu cứu.

Trang Sina đưa tin đêm ngày 6/6, nam diễn viên Lý Giai Hàng từng thủ vai Phúc Nhĩ Khang của Tân Hoàn Châu Cách Cách bất ngờ lên sóng livestream trong trạng thái tiều tụy. Anh chia sẻ về những tin tức thất thiệt những ngày qua đã làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình mình.

Cụ thể, Lý Giai Hàng và vợ là nữ diễn viên Lý Thạnh (đóng Tiểu Yến Tử trong Tân Hoàn Châu Cách Cách) từng tham gia chương trình truyền hình thực tế Mẹ và vợ năm 2020. Tuy nhiên, thời gian gần đây một số tài khoản marketing liên tục cắt ghép các phân đoạn cũ, dẫn dắt dư luận theo hướng anh đối xử lạnh nhạt với vợ và quá nhiệt tình với nữ diễn viên Thành Quả.

Từ đó, những tin tức Lý Giai Hàng bỏ bê vợ, thiếu ý thức về ranh giới với người khác, hôn nhân trục trặc, Lý Thành bị đối xử tệ bạc liên tục xuất hiện nhiều trên MXH.

Lý Giai Hàng phát sóng trực tiếp với bộ dạng nhếch nhác, thiếu bình tĩnh. Nam diễn viên chia sẻ anh rất muốn chửi bới các tài khoản marketing cắt ghép ác ý.

Tuy nhiên, Lý Giai Hàng khẳng định những nội dung trên đã bị tách khỏi bối cảnh ban đầu và diễn giải theo hướng tiêu cực, từ đó dẫn đến hàng loạt suy đoán không đúng sự thật về cuộc sống hôn nhân của anh.

Nam diễn viên ví dụ tin đồn anh và Thành Quả ở riêng trong một căn phòng là không có thật vì thời điểm ghi hình thực tế có hơn 20 nhân viên làm việc tại hiện trường. Những biểu cảm trong chương trình của anh cũng hơi quá so với thực tế để phục vụ hiệu quả của chương trình và khi đó nam diễn viên chưa từng tham gia show giải trí nên không có kinh nghiệm. Nhưng việc suy diễn ác ý, sau đó lan truyền các nội dung bị bóp méo đã khiến gia đình anh vướng vào nhiều cuộc tranh cãi không đáng có.

Xuất hiện trong buổi livestream, Lý Giai Hàng để lộ thần sắc mệt mỏi, gương mặt hốc hác, mái tóc rối thiếu chỉn chu và trạng thái kích động không bình tĩnh. Nam diễn viên khẳng định sẽ báo cáo các tài khoản marketing gỡ bỏ nội dung sai sự thật và nhờ đến pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình.

Lý Giai Hàng và Lý Thạnh là cặp đôi đẹp của màn ảnh Hoa ngữ. Nam diễn viên kêu gọi khán giả không lan truyền tin tức không chính xác, làm ảnh hưởng tới gia đình anh.

"Nhĩ Khang" Lý Giai Hàng kết hôn với "Tiểu Yến Tử" Lý Thạnh năm 2014 và có một con trai. Họ thường chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc viên mãn trên MXH.

Năm 2025, Lý Thạnh gây chú ý khi tham gia show Tỷ tỷ đẹp gió rẽ sóng. Dù hai nghệ sĩ đều không phải ngôi sao lớn nhưng vẫn có công việc đều đặn, thường xuyên đóng vai phụ trong các bộ phim truyền hình ăn khách.