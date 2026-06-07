Trần Ngọc Vàng lên tiếng giữa tranh cãi về MV ngập tràn cảnh hôn với Tóc Tiên

Trần Ngọc Vàng nhận về nhiều ý kiến trái chiều sau khi đóng nam chính trong MV của Tóc Tiên.

MV người còn thương em không của Tóc Tiên vẫn đang là tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội những ngày qua. Bên cạnh những lời khen dành cho phần hình ảnh, diễn xuất và câu chuyện cảm xúc, sản phẩm cũng kéo theo nhiều tranh cãi xoay quanh loạt cảnh thân mật giữa Tóc Tiên và nam chính Trần Ngọc Vàng.

Giữa lúc dư luận vẫn chia thành nhiều luồng ý kiến, động thái mới nhất của Trần Ngọc Vàng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong nhóm chat dành cho người hâm mộ, nam diễn viên đã gửi loạt tin nhắn dài bày tỏ sự biết ơn đến những khán giả luôn đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Trần Ngọc Vàng liên tục nhắc đến sự hạnh phúc, bình yên và gửi lời cảm ơn vì đã được fan yêu thương, ủng hộ.

Nam diễn viên chia sẻ: " Cảm ơn vì đã bảo vệ yêu thương tui. Cảm ơn những lá chắn thép của tui. Càng được yêu thương như thế tui càng an tâm và tự tin hơn ạ".

Chia sẻ gây chú ý của Trần Ngọc Vàng giữa ồn ào liên quan đến MV của Tóc Tiên

Không trực tiếp nhắc đến những tranh luận liên quan đến MV mới, nhưng nhiều cư dân mạng cho rằng đây là lời động viên và cảm ơn mà Trần Ngọc Vàng gửi đến người hâm mộ sau những ngày liên tục bị gọi tên trên mạng xã hội.

Trước đó, Tóc Tiên cũng trực tiếp lên tiếng trên trang cá nhân. Cụ thể trong phần giao lưu hỏi đáp với người hâm mộ, nữ ca sĩ nhận được một bình luận: "Em đã từng thích chị, cho đến 1 năm gần đây và đỉnh điểm là MV này ạ, bị phản cảm quá ạ".

Không né tránh ý kiến trái chiều, Tóc Tiên phản hồi với thái độ nhẹ nhàng. Nữ ca sĩ cho biết cô tôn trọng cảm nhận của mỗi khán giả, đồng thời bày tỏ mong muốn mọi người được sống hạnh phúc với tình yêu của mình. Nữ ca sĩ cho biết: "Không sao cả em ạ. Chị mong em hạnh phúc bên người em thương. Và chị cũng mong chúng ta sẽ bình thường hóa việc phụ nữ tin mình xứng đáng với hạnh phúc có thể tỏa sáng như thế nào".

Ngập tràn cảnh hôn trong MV của Tóc Tiên khiến cư dân mạng dậy sóng những tranh cãi

Ngay sau khi Người còn thương em không ra mắt, điều được bàn luận nhiều nhất không chỉ là giai điệu hay câu chuyện trong MV mà còn là những phân cảnh tình cảm giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng. Trong sản phẩm kéo dài hơn 5 phút, cả hai liên tục xuất hiện trong các khoảnh khắc gần gũi, từ ánh nhìn, những cái ôm cho đến nhiều cảnh khóa môi được quay trực diện. Các phân đoạn này được xây dựng như một phần quan trọng trong hành trình cảm xúc của hai nhân vật, tái hiện một tình yêu mãnh liệt trước khi đi đến những đổ vỡ và tiếc nuối.

Đây cũng được xem là một trong những sản phẩm táo bạo nhất của Tóc Tiên trong nhiều năm qua. Nữ ca sĩ cho thấy sự lăn xả khi thực hiện hàng loạt cảnh quay đòi hỏi tương tác thân mật và khả năng nhập vai cảm xúc với bạn diễn. Hình ảnh mới mẻ này khiến không ít khán giả bất ngờ bởi trước đó, Tóc Tiên hiếm khi lựa chọn khai thác yếu tố tình cảm theo hướng trực diện và mạnh mẽ đến vậy trong các MV của mình.

Tuy nhiên, chính những cảnh quay nóng bỏng cũng trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận người xem cho rằng phần hình ảnh đang lấn át âm nhạc, khiến sự chú ý dồn nhiều hơn vào các cảnh hôn thay vì giai điệu hay thông điệp của ca khúc. Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến nhận định đây là lựa chọn hợp lý về mặt kể chuyện, góp phần đẩy cảm xúc nhân vật lên cao trào và phù hợp với tinh thần mà ê-kíp muốn truyền tải.

Không dừng lại ở câu chuyện trong MV, cư dân mạng còn đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ ngoài đời của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng. Trước thời điểm sản phẩm ra mắt, cả hai từng nhiều lần bị "đẩy thuyền" sau loạt tương tác thân thiết, thường xuyên xuất hiện cùng nhóm bạn và để lộ những khoảnh khắc được cho là khá đặc biệt dành cho nhau. Chính vì vậy, khi poster khóa môi và những cảnh hôn dày đặc trong MV được công bố, nhiều cuộc thảo luận nhanh chóng chuyển hướng sang đời tư của hai nghệ sĩ. Dù Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng đều khẳng định đây là sự hợp tác nghệ thuật, những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ của cả hai vẫn liên tục trở thành chủ đề được bàn tán trên các diễn đàn giải trí.

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng liên tục bị réo tên trong những ngày qua

Ảnh: Tổng hợp