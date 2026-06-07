Nữ ca sĩ hạng A bị chồng doanh nhân “đá” sau nửa năm cưới, vừa tái hôn gấp với đại gia hơn 6 tuổi

Đời sống tình ái của nữ ca sĩ hạng A này khiến cho công chúng không khỏi choáng váng.

Seo In Young (cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry) là sao nữ có đời sống tình ái làm tiêu tốn giấy mực bậc nhất xứ Hàn. Còn nhớ cô từng bị chồng cũ - 1 doanh nhân công nghệ “đá” hồi năm 2023 chỉ sau đúng 7 tháng kết hôn.

Tới nay, Seo In Young tiếp tục phủ kín truyền thông với thông tin tái hôn đại gia hơn 6 tuổi. Theo nguồn tin do Xports News đăng tải trong sáng 7/6, cựu thành viên Jewelry đang rục rịch tổ chức hôn lễ với vị doanh nhân giàu có Choi Ji Hoon - CEO doanh nghiệp sáng tạo nội dung NP trong nửa cuối năm nay. Được biết, 2 người gặp nhau qua sự giới thiệu của 1 người quen và dần nảy sinh tình cảm dành cho đối phương theo thời gian. Sau 1 khoảng thời gian hẹn hò hạnh phúc, nay họ quyết định tiến tới hôn nhân.

Seo In Young tái hôn với đại gia hơn 6 tuổi sau khi bị chồng cũ “đá” không thương tiếc. Ảnh: Naver

Ngay trong sáng 7/6, đại diện phía Seo In Young vừa xác nhận thông tin cô tái hôn trong 1 chia sẻ ngắn gọn với tờ Star News: “Seo In Young đang hẹn hò với CEO Choi Ji Hoon và dự kiến sẽ kết hôn vào nửa cuối năm nay. Ngày cưới cụ thể vẫn chưa được ấn định nhưng theo đúng kế hoạch là trong năm nay, họ sẽ cưới nhau”.

Cách đây không lâu khi xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân, Seo In Young đã khoe với người hâm mộ rằng hiện cô đang có tình yêu mới: “Từ hồi tiểu học đến giờ, tôi chưa từng ngừng yêu đương bao giờ. Mối quan hệ hẹn hò hiện tại của tôi vẫn đang tiến triển hết sức tốt đẹp”. Sau đó, khi xuất hiện trên kênh YouTube của người đồng nghiệp Lee Ji Hye, Seo In Young cũng không ngần ngại bày tỏ mong muốn sớm tái hôn: “Em sẽ lại kết hôn lần nữa thôi. Đó là ước mơ của em mà”.

Cách đây không lâu, nữ ca sĩ liên tục gây chú ý khi tiết lộ bản thân đã tìm được tình yêu mới và rất muốn tái hôn. Ảnh: Nate

Seo In Young kết hôn với 1 doanh nhân công nghệ vào tháng 2/2023. Ngay sau đó, cặp đôi đã chuyển đến sống chung cùng nhau tại căn hộ hạng sang ở Pangyo (Hàn Quốc). Thế nhưng đến tháng 9/2023, tức chỉ 7 tháng sau khi kết hôn, nữ ca sĩ gây bàn tán khi xóa tất cả bài đăng liên quan đến hôn nhân, bao gồm thông báo tổ chức đám cưới và ảnh cưới trên trang cá nhân.

Sau đó, tờ Ilgan Sports đưa tin Seo In Young bị chồng đâm đơn ly dị. Ban đầu, truyền thông cho hay, lý do cuộc hôn nhân này tan vỡ chủ yếu xuất phát từ lỗi lầm của Seo In Young. Thế nhưng tới năm nay, nữ ca sĩ họ Seo lại ám chỉ chính chồng doanh nhân mới là nguyên nhân khiến mối quan hệ của họ rơi vào ngõ cụt. Theo đó, trong lần xuất hiện trên kênh YouTube vào hôm 26/3, cựu thành viên Jewelry gây chú ý khi có những lời tâm sự đầy ẩn ý giống như đang tố cáo chồng cũ đã “thay lòng đổi dạ”: “Mọi người đừng bao giờ tin rằng cái dáng vẻ khi đối phương yêu thương bạn lúc ban đầu sẽ tồn tại mãi mãi. Con người ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà. Nhưng nếu họ thay đổi quá nhanh thì sẽ làm cho tôi không kịp có thời gian để chuẩn bị tâm lý. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của riêng tôi thôi nhé”.

Chưa dừng lại ở đó, Seo In Young còn cho biết người ngoài đã sớm nhận ra những dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ giữa cô và doanh nhân công nghệ: “Nhiều người cứ nói rằng ngay từ lúc đám cưới của vợ chồng tôi diễn ra, họ đã nghĩ tôi và ông xã sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn. Đến khi tôi chính thức tuyên bố ly dị, những người đó còn bảo ‘Chỉ có mình In Young là không biết thôi, chứ khách mời tới dự đám cưới ai cũng đoán được kết cục này rồi mà’ với vẻ chắc nịch”. Từ đây, 1 bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn chồng cũ có biểu hiện bất thường trong hôn lễ với Seo In Young, khiến những khách mời tới dự đám cưới mất niềm tin nơi anh.

Seo In Young có cuộc hôn nhân không như mơ với chồng cũ. Ảnh: X

Việc nữ ca sĩ ghim thù ông xã tới tận thời điểm hiện tại cho thấy cuộc hôn nhân tan vỡ đã để lại nỗi đau đớn sâu sắc trong lòng cô. Bên cạnh những tổn thương tâm lý nghiêm trọng, Seo In Young còn lâm cảnh lao đao tài chính hậu ly hôn người chồng đầu tiên. Hồi đầu tháng 4, nữ ca sĩ sinh năm 1984 tung video thông báo cô hiện đang thất nghiệp và đã gặp nhiều vấn đề về mặt tiền bạc sau khi ly dị doanh nhân công nghệ. Để có tiền trang trải cuộc sống và sống qua ngày, Seo In Young đã phải bán hết gần 800 đôi giày hàng hiệu.

Cô tiết lộ thêm rằng mình không chỉ bán gần 800 đôi giày hàng hiệu mà còn cho hàng chục chiếc túi Hermès đắt đỏ “bốc hơi”: “Tôi từng sở hữu hàng chục chiếc túi Hermès nhưng giờ chỉ giữ lại đúng 2 chiếc, còn lại bán sạch. Sau khi bán xong, tôi cũng thu về được 1 khoản khá hời để trang trải cuộc sống”.

Seo In Young sinh năm 1984, chính thức ra mắt giới giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 18 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry. Năm 2009, cô rời nhóm để tập trung vào sự nghiệp solo và đã ra mắt nhiều nhạc phẩm thành công. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Seo In Young còn thử sức đóng phim và tạo dấu ấn trong lòng khán giả qua 1 số show truyền hình nổi tiếng như We Got Married, Real Men…

Cô từng có quá khứ huy hoàng ở làng giải trí Kbiz. Ảnh: Naver

Nguồn: Xports News