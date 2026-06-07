Chuyện tình kín tiếng của con gái chưởng môn Vịnh Xuân và chồng doanh nhân

Sau nhiều năm gần kín tiếng trong chuyện tình cảm, diễn viên Katleen Phan Võ – con gái chưởng môn Vịnh Xuân Nam Anh lên xe hoa cùng chồng doanh nhân.

Lễ gia tiên của Katleen Phan Võ diễn ra tại tư gia ở TP.HCM trong không khí ấm cúng, trước sự chứng kiến của gia đình và những người thân thiết. Trong tà áo dài truyền thống được thêu ren tinh tế, Katleen Phan Võ không giấu được sự xúc động khi lắng nghe những lời dặn dò từ cha mẹ hai bên.

Katleen Phan Võ vừa làm lễ cưới với chồng doanh nhân ở TP.HCM.

Chú rể của cô là Yuen Shiwan, thường được gọi bằng tên thân mật Lee, một doanh nhân thế hệ 9X đang sinh sống và làm việc tại Canada. Theo Katleen, cả hai tìm thấy sự đồng điệu trong tính cách, lối sống và những sở thích chung, từ đó xây dựng mối quan hệ bền chặt trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Điều đặc biệt là trong suốt thời gian yêu nhau, nữ diễn viên gần như không công khai bạn trai. Dù thường xuyên xuất hiện trước công chúng, Katleen luôn giữ kín đời sống riêng tư. Chỉ đến đầu năm nay, cô mới lần đầu chia sẻ những hình ảnh rõ mặt của vị hôn phu thông qua bộ ảnh cưới được thực hiện tại nhiều địa điểm theo phong cách cổ điển lẫn hiện đại.

Trước đó, tháng 6/2025, Katleen Phan Võ nhận lời cầu hôn trong chuyến du lịch tại một ngọn núi phủ tuyết ở Canada. Khoảnh khắc lãng mạn giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ đánh dấu bước ngoặt sau hơn hai năm hẹn hò của cặp đôi. Mối quan hệ của họ cũng nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên ngay từ những ngày đầu.

Sau lễ đính hôn, cả hai âm thầm chuẩn bị cho đám cưới mà không chia sẻ quá nhiều với truyền thông. Sau hôn lễ tại Việt Nam, cặp đôi dự kiến tổ chức thêm một buổi tiệc cưới cùng bạn bè tại Malaysia.

Nữ diễn viên Katleen và chồng có 3 năm yêu nhau kín tiếng.

Trước khi tìm thấy bến đỗ hạnh phúc, Katleen Phan Võ vốn là một trong những người đẹp kín tiếng nhất về đời tư trong làng giải trí . Trong một lần hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm, cô từng cho biết mình tìm kiếm một người đàn ông bản lĩnh, biết tôn trọng và ủng hộ công việc của bạn gái.

“Tôi chọn mẫu người yêu bản lĩnh, tôn trọng và hỗ trợ cho nghề nghiệp của bạn gái. Đến được với nghệ thuật với tôi là hành trình dài, có nỗ lực, có đấu tranh. Vì vậy, tôi sẽ không để đam mê của mình bị ảnh hưởng bởi yếu tố tình cảm”, nữ diễn viên từng bày tỏ.

Cô cũng khẳng định sẽ không từ bỏ sự nghiệp vì bất kỳ người đàn ông nào. Quan điểm rõ ràng ấy phần nào cho thấy lý do Katleen luôn thận trọng trong việc công khai đời sống riêng tư dù hoạt động trong môi trường giải trí nhiều năm.

Katleen Phan Võ sinh năm 1997 tại Canada, là con gái của đại sư Nam Anh – chưởng môn Vịnh Xuân chính thống phái và Hoa hậu Điện ảnh 1992 Thanh Xuân. Cô được công chúng chú ý vào năm 2017 khi làm phiên dịch cho võ sư Pierre Flores trong các chuyến giao lưu võ thuật tại Việt Nam.

Dù được đào tạo ngành Luật và có nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, Katleen lại lựa chọn theo đuổi nghệ thuật. Bước ngoặt đến khi cô trở về Việt Nam, quyết định theo đuổi niềm đam mê diễn xuất.

Chồng của nữ diễn viên là doanh nhân đang sinh sống và làm việc tại Canada

Nữ diễn viên gây chú ý với vai diễn trong “Lật mặt 4” của đạo diễn Lý Hải trước khi đảm nhận vai chính trong “Võ sinh đại chiến” và góp mặt ở nhiều dự án như “Táo Quậy”, “Lương duyên ngàn kiếp”.

Từng mang áp lực vì xuất thân là con gái của một chưởng môn võ phái nổi tiếng và một hoa hậu, Katleen nhiều lần chia sẻ mong muốn được công nhận bằng năng lực của chính mình thay vì những danh xưng gắn liền với gia đình.

Sau nhiều năm xây dựng sự nghiệp riêng và giữ kín chuyện tình cảm, hôn lễ vừa diễn ra không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc sống cá nhân mà còn là lần hiếm hoi công chúng được chứng kiến trọn vẹn hạnh phúc của “tiểu thư làng võ” nổi tiếng.