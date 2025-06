Ái nữ chưởng môn phái Vịnh Xuân được cầu hôn, nửa kia lộ diện gây sốt

Đó là Katleen Phan Võ - con gái Hoa hậu điện ảnh 1992 Thanh Xuân và võ sư Nam Anh, chưởng môn Vịnh Xuân chính thống phái.

Sáng 4/6, Katleen khoe nhẫn cầu hôn và hoa, chụp ảnh giữa khung cảnh lãng mạn ở Canada như một công chúa. Kèm theo đó, cô viết: “I said YES to my best friend. Forever grateful for you” (Tạm dịch: Tôi đã nói “Em đồng ý” với người bạn thân nhất của mình. Mãi mãi biết ơn anh).

Katleen Phan Võ khoe nhẫn cầu hôn

Nhiều người cũng tò mò về danh tính vị hôn phu của Katleen vì đây là lần hiếm hoi cô giới thiệu nửa kia. Trước đó, ái nữ làng võ khá kín tiếng chuyện tình cảm gần như không có chia sẻ công khai nào.

Phía dưới bài đăng, không chỉ cư dân mạng mà nhiều người nổi tiếng trên MXH như Sun HT, Hạt Mít, Trương Hoàng Mai Anh, Thiều Bảo Trang,... để lại bình luận chúc mừng Katleen. Với không khí này, netizen đã dự đoán đám cưới của cặp đôi cũng sẽ là sự kiện quy tụ dàn khách mời xin xò.

Nhiều người nổi tiếng để lại bình luận chúc mừng cặp đôi

Những khoảnh khắc khác khi Katleen được cầu hôn

Hình ảnh hiếm hoi về vị hôn phu của Katleen

Katleen Phan Võ sinh năm 1997, được sinh ra ở Canada và có thời gian sinh sống ở nước ngoài. Cô bắt đầu được biết đến rộng rãi trong nước ở thời điểm 2017 - cao thủ Vịnh Xuân Flores đến Việt Nam thách đấu.

Katleen gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ và thần thái sang chảnh, hiện đại. Vóc dáng của tiểu thư làng võ khiến dân tình ngưỡng mộ với chiều cao 1m65, body cân đối và vòng 2 phẳng lì. Được biết bí quyết để Katleen có vóc dáng này là duy trì tập võ và nhảy.

Trên Instagram cá nhân, Katleen đang có hơn 138k người theo dõi và được chú ý khi xuất hiện trong nhiều dự án phim.

Katleen và mẹ