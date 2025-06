Lộ cảnh Meichan và Hà Còi gặp nhau, Harry lên tiếng ẩn ý rồi vội xoá đi: Netizen thắc mắc chuyện gì đang xảy ra?

Mây tầng nào gặp gió tầng đó nên nhóm bạn gồm các KOL trên MXH vẫn luôn nhận về sự chú ý từ công chúng. Tuy nhiên cũng có nhiều nhóm bạn gặp diễn biến khó hiểu, khiến netizen thắc mắc về mối quan hệ của họ. Một trong số đó là bộ ba Meichan - Hà Còi - Harry (Schannel).

Thời điểm từ đầu năm 2024 đến tháng 8/2024, Meichan - Hà Còi - Harry từng gây “chấn động tam giới” khi thường xuyên xuất hiện chung khung hình tại Hàn Quốc. Trong những clip được đăng lên MXH, nhóm bạn trai xinh gái đẹp được netizen thích thú vì toát ra năng lượng vui vẻ, tích cực.

Riêng Meichan và Harry đều là YouTuber, đều là du học sinh Hàn Quốc nên có những điểm tương đồng và dễ chia sẻ với nhau. Cả hai còn cùng quay vlog YouTube, cùng đi ăn, cùng khám phá trường đại học của Meichan.

Trong khi đó Harry và Hà Còi cũng rất thân thiết, thường xuyên quay clip chung, nhiều nhất là hồi tháng 7/2024. Harry cũng từng bay trên chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam do Hà Còi làm phi công.

Tuy nhiên bẵng đi một thời gian, cộng đồng mạng không còn thấy nhóm bạn xuất hiện chung.

Đến khoảng tháng 2/2025, các “Conan internet” phát hiện ra Harry đã không còn follow Hà Còi và Meichan trên Instagram, chiều ngược lại cũng tương tự. Hà Còi và Meichan vẫn theo dõi nhau bình thường. Tình trạng theo dõi - bỏ theo dõi của bộ ba này được duy trì đến hiện tại (ngày 4/6).

Ngoài ra Harry cũng đã khoá bình luận các clip có mặt Hà Còi và Meichan trên TikTok.

Về phía Hà Còi và Meichan, netizen đang lan truyền cảnh cả hai xuất hiện cùng nhau và đặt câu hỏi về mối quan hệ này.

Ngày 3/6 vừa qua, Meichan lên tiếng về những ồn ào liên quan đến mình gần đây, khẳng định bài viết trên Threads lan truyền những thông tin riêng tư và cáo buộc thiếu căn cứ. Cô bày tỏ mong muốn được tôn trọng quyền riêng tư và không chia sẻ thông tin chưa xác thực để bảo vệ tất cả những người bị nhắc tên.

Sau thông báo của Meichan, Harry đăng story với nội dung: “I think the apple’s rotten right to the core” (Tạm dịch: Tôi nghĩ quả táo bị thối rữa từ tận lõi). Sau đó không lâu, story này đã không còn nữa.

Trong broadcast của Hà Còi, cư dân mạng cũng để lại lời nhắn đề nghị phi công này lên tiếng nhưng anh chưa có phản hồi nào.

Meichan (Nguyễn Hà Trang, sinh năm 2000) là một trong những nhà sáng tạo nội dung trẻ được yêu thích, sở hữu 765 nghìn người đăng ký. Cô hội tụ nhiều yếu tố từ ngoại hình xinh đẹp đến học vấn cùng tình cách thân thiện, đáng yêu. Chính vì vậy cô bạn thường được mọi người ưu ái gọi với những danh xưng như “con nhà người ta”, “nữ thần thế hệ Gen Z”.

Harry có tên thật là Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 2005, Hà Nội), là thành viên của Schannel và hiện đang là du học sinh tại Hàn Quốc. Bén duyên với nghề Content Creator từ khi còn là học sinh trung học, hiện tại kênh YouTube của Harry có hơn 202 nghìn người đăng ký.

Hà Còi (Bùi Thanh Hà, sinh năm 2001) là cơ phó điển trai nổi tiếng trên MXH. Anh chàng khiến nhiều người "đứng ngồi không yên" với diện mạo điển trai cùng loạt clip ghi lại khoảnh khắc cực ngầu khi ngồi trong buồng lái. Hiện tại, Hà Còi có 1,1 triệu người theo dõi trên TikTok.

