Toàn cảnh drama khiến 3 nàng thơ du học sinh phải lên tiếng

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, học giỏi, thường xuyên chia sẻ những quan điểm về lối sống gần gũi với nhiều bạn trẻ, các “nàng thơ” YouTube trở thành hình mẫu mà ai cũng muốn hướng tới. Đó là Thạch Trang với khả năng sáng tạo nội dung cực cuốn được Gen Z hâm mộ; Là Meichan với vô vàn những năng lượng tích cực hay Bạch Lưu Dương cùng vibe “bạch nguyệt quang” mà ai cũng mê mẩn.

Điểm chung của 3 cô nàng này là đều được biết đến với cuộc sống du học sinh. Bên cạnh đó, cả 3 cũng thường xuyên ghi lại cuộc sống thường ngày, sở hữu lifestyle đáng ngưỡng mộ. Không những vậy, tất cả đều được xem là “con nhà người ta” vì hội tụ rất nhiều yếu tố, tính cách thân thiện, đáng yêu.

Thế nhưng bỗng 1 ngày, Thạch Trang, Bạch Lưu Dương và cả Meichan đều vướng ồn ào phải lên tiếng xin lỗi, giải thích khiến netizen không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thạch Trang bị "bóc" đạo nhái tranh, lùm xùm trong hội bạn thân

Mở bát cho chuỗi những drama của các “nàng thơ” là tin đồn về mối quan hệ xoay quanh Thạch Trang (Thạch Nguyễn Phương Trang, SN 1998). Theo đó, nhiều người đặt ra thắc mắc về việc Hà Thi bất ngờ hủy theo dõi Thạch Trang và BUBI Tran trên Instagram mặc dù trước đó cả 3 vẫn còn thân thiết, tham dự chung trong một sự kiện.

Tiếp đến, Thạch Trang khiến không ít người bức xúc khi phát hiện đã tự ý “sao chép” tranh của một họa sĩ người Nhật để vào các sản phẩm của mình như áo, thiệp,... để tặng hoặc bán cho người hâm mộ. Không những vậy, cũng trong sự kiện giao lưu và gặp gỡ của mình, Thạch Trang bị “tố” trả tiền không thỏa đáng cho các bạn tình nguyện viên hỗ trợ.

Các bài đăng liên quan đến Thạch Trang trên Threads đều thu hút lượng người quan tâm lớn

Cũng từ các sự việc này mà tích tụ thành “ngòi nổ” khiến những tranh cãi trước đó của Thạch Trang cũng bị netizen đưa ra để bàn tán. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng khi hình tượng về một Thạch Trang thường thấy trong clip đã sụp đổ vì cách ứng xử của cô bạn này.

Trước những lùm xùm, Thạch Trang đã đăng tải bài xin lỗi trong đêm ngày 3/6. Tuy nhiên, cách cô bạn đối diện với vấn đề lại tiếp tục làm bùng lên những tranh luận khi nhiều người cho rằng, Thạch Trang đang thiếu đi sự chân thành. Thậm chí, cô bạn còn bị đánh giá là cố tình gây sốc khi mở đầu bài đăng lên tiếng bằng câu: “Tôi xin lỗi vì bị phát hiện”.

"Tôi xin lỗi vì bị phát hiện" - cách Thạch Trang xin lỗi khiến sự việc hiện tại vẫn đang trở thành tâm điểm bàn tán

Bạch Lưu Dương lên tiếng khi bị tố "phông bạt"

Ngay sau Thạch Trang, Bạch Lưu Dương (Lưu Thị Bạch Dương, SN 2001) là cái tên tiếp theo bị cộng đồng mạng nhắc đến, kèm theo những bàn tán không mấy tích cực.

Theo đó trên MXH Threads xuất hiện nhiều bài đăng cho rằng nữ YouTuber “học kém nhưng phông bạt”. Một số tin đồn đưa ra rằng học lực của Bạch Lưu Dương không hề giỏi hay xứng danh “học bá”. Ngoài ra, ngôi trường mà cô theo học bên Pháp cũng bị netizen đặt nghi vấn là chỉ cần đóng tiền sẽ nghiễm nhiên có bằng tốt nghiệp mà không cần học.

Không để sự việc ồn ào hơn, Bạch Lưu Dương cũng nhanh chóng lên tiếng, giải thích rõ từng vấn đề. Bạch Lưu Dương đưa ra các dẫn chứng về các giải thưởng mà bản thân từng đạt được khi còn học phổ thông. Thậm chí, cô nàng còn đăng kèm hình ảnh bài viết được thầy giáo trường cấp 3 nêu gương vì có nhiều nổi bật trong quá trình học tập để chứng minh bản thân không đến mức “học kém”.

Bạch Lưu Dương

Qua sự việc, Bạch Lưu Dương lại ghi điểm hơn trong mắt cư dân mạng vì có cách đối diện vấn đề thẳng thắn, chân thành

Cô nàng cũng chia sẻ rõ về tên trường đại học tại Pháp, chuyên ngành theo học và khẳng định không giống như những lời đồn vô căn cứ trên mạng. Bạch Lưu Dương cũng cho biết bản thân không hề “phông bạt” bởi trong các vlog của mình, cô đều thoải mái công khai quay trường học, lớp học, bạn bè và thầy cô tại Pháp.

Cuối cùng, về vấn đề “đạo nhái” YouTuber khác đã xảy ra cách đây 1 năm, Bạch Lưu Dương cho biết dù sự việc đã được giải quyết nhưng việc mọi người liên tục nhắc lại cũng là do cô chưa hoàn thiện tốt bản thân. Do vậy, “nàng thơ” gốc Nghệ An gửi lời xin lỗi và mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, cô sẽ luôn lắng nghe và không ngại sửa đổi để trở nên tốt hơn.

Meichan bị nghi ngờ tâm cơ, phải lên tiếng giữa đêm

Không nằm ngoài vòng xoáy drama, Meichan (Nguyễn Hà Trang, SN 2000) cũng khiến dân tình ngỡ ngàng vì bị “bóc phốt” đời tư.

Cụ thể, một bài đăng trên Threads tố Meichan có cách ứng xử không đẹp với bạn bè. Khi nhóm có 3 người chơi chung, Meichan và H.C có mối quan hệ tình cảm nhưng lại giấu kín với H. - thành viên còn lại. Đáng chú ý hơn, khi H. bày tỏ crush H.C, Meichan dù đang hẹn hò vẫn nhiệt tình tư vấn cho bạn cách để tỏ tình.

Theo bài đăng, lời tỏ tình của H. thất bại cũng là lúc H. phát hiện ra mối quan hệ giữa Meichan và H.C. Điều này khiến H. quyết định hủy theo dõi cả 2 người bạn, không còn nhắc đến hay tương tác trên MXH.

Drama về mối quan hệ của Meichan khiến nhiều người ngỡ ngàng

Nữ YouTuber cũng đã có những phản hồi về các tin đồn trên mạng xã hội

Ngoài tin đồn trên, nhiều thông tin khác xoay quanh cách ứng xử khác hoàn toàn trên video của Meichan trong quá khứ cũng liên tục được netizen bình luận. Chính vì vậy, tối ngày 3/6, Meichan cũng đã lên tiếng trên story Instagram của mình.

Cô bạn cho biết những lời bàn tán xoay quanh chuyện riêng tư không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân Meichan mà còn liên quan đến nhiều người khác. Meichan khẳng định bài viết trên Threads lan truyền những thông tin riêng tư và cáo buộc thiếu căn cứ. Cô cũng bày tỏ bản thân sẵn sàng đối thoại trong trường hợp cần thiết để làm rõ, minh bạch mọi chuyện.

Cuối cùng, Meichan bày tỏ mong muốn được tôn trọng quyền riêng tư và không chia sẻ thông tin chưa xác thực để bảo vệ tất cả những người bị nhắc tên.