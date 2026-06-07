Hình ảnh chiếm sóng MXH sau tin Pax Thiên đột ngột qua đời vì ung thư

“Nhất cử nhất động” từ phía gia đình Angelina Jolie trong khoảng thời gian này liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng.

Sáng 7/6, tờ Dailymail đưa tin, Pax Thiên vừa cùng các anh chị em của mình tưng bừng đón sinh nhật cùng mẹ nuôi Angelina Jolie ở Los Angeles (Mỹ).

Theo nguồn tin, Angelina Jolie mới đây đã lọt vào ống kính của các tay săn ảnh khi cùng 2 con trai Pax Thiên và Knox ra ngoài mua sắm trong bầu không khí rộn ràng trước thềm tiệc sinh nhật. Nữ minh tinh đình đám xuất hiện với phong cách giản dị khi diện áo len xám, quần dài và đeo kính râm. Trong khi đó, Pax Thiên diện áo nỉ trắng trẻ trung kết hợp với quần kaki đen và giày thể thao năng động. Trước ống kính, Pax Thiên trò chuyện vui vẻ cùng mẹ nuôi trong khi Knox đang chuyển đồ từ trên xe xuống.

Pax Thiên trò chuyện cùng mẹ nuôi - Angelina Jolie khi ra ngoài mua sắm. Được biết, bức hình được chụp vào thời điểm Angelina Jolie đang chuẩn bị tổ chức sinh nhật bên các con thân yêu. Ảnh: Dailymail

Knox cũng gây chú ý với mái tóc cam đỏ nổi bần bật trong màn lộ diện cùng Pax Thiên và Angelina Jolie mới đây. Ảnh: Dailymail

Trước đó khoảng 2 tuần, truyền thông cũng chụp lại được hình ảnh Pax Thiên tới tham dự lễ tốt nghiệp của Zahara - cô con gái nuôi của Angelina Jolie. Khi ấy, chàng trai gốc Việt ghi điểm với phong cách thanh lịch khi kết hợp chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu màu xám đậm nam tính. Thần thái điềm tĩnh và phong cách chỉn chu của anh chàng cũng đã nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng.

Pax Thiên diện áo sơ mi trắng cùng mẹ và các anh em mình tới dự lễ tốt nghiệp của Zahara gần đây. Ảnh: Dailymail

“Nhất cử nhất động” từ Pax Thiên trong suốt 2 tuần qua đã liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng âu cũng là bởi vào hôm 18/5, trên mạng bất ngờ rộ lên tin đồn anh đột ngột qua đời do mắc bạo bệnh. Vào thời điểm đó, 1 trang Facebook có hơn 41.000 lượt theo dõi về Angelina Jolie gây xôn xao khi đăng tải thông tin Pax Thiên đã qua đời sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Trang này cho biết Angelina Jolie đã vô cùng suy sụp, đau đớn tột độ trước sự ra đi của con trai nuôi gốc Việt và còn có dòng trạng thái: “Con trai yêu của mẹ, ánh mặt trời của mẹ. Con đã dạy mẹ hiểu thế nào là tình yêu. Mẹ sẽ giữ con trong trái tim mình”.

Tuy nhiên, ngay vào lúc đó, người hâm mộ Angelina Jolie đã bác bỏ, cho biết đây tin đồn vô căn cứ, sai sự thật. Vào trang cá nhân của Angelina Jolie hoàn toàn không thấy dòng trạng thái đau buồn nào của nữ diễn viên xoay quanh tin Pax Thiên qua đời. Ngoài ra, truyền thông Mỹ cũng không đăng tải bất kỳ bài báo nào về việc Pax Thiên mất, hay chuyện anh mắc bệnh ung thư.

Chưa kể, netizen còn phát hiện trang Facebook nói trên thường xuyên sử dụng hình ảnh cắt ghép hoặc AI, đăng tải các nội dung giật gân, sai sự thật liên quan đến Angelina Jolie và gia đình cô để câu tương tác, như tin nữ diễn viên này từng nhập viện với nhiều vết thương trên người. Hơn nữa, Pax Thiên đã xuất hiện ngay sau tin đồn qua đời với trạng thái hồng hào, hoàn toàn khỏe mạnh. Nói tóm lại, thông tin con trai nuôi gốc Việt của Angelina Jolie qua đời thực chất là tin đồn sai sự thật, bịa đặt ra để câu tương tác.

Công chúng phẫn nộ khi Pax Thiên bỗng trở thành nạn nhân của tin giả. Ảnh: People

Pax Thiên tên thật Nguyễn Quang Sáng, sinh ngày 29/11/2003, được Angelina Jolie - Brad Pitt nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi ở Việt Nam vào năm 2007. Thời điểm nhận nuôi Pax Thiên, Angelina Jolie và Brad Pitt cũng đã nhận nuôi Maddox và Zahara. Sau khi bố mẹ nuôi ly hôn, Pax Thiên sống với Angelina Jolie. Mối quan giữa Pax Thiên và Brad Pitt được cho biết rất căng thẳng. Cả 2 đã không nói chuyện từ năm 2016.

Pax Thiên cũng chính là nhân tố khiến Brad Pitt suy sụp và quyết định từ bỏ dừng tranh chấp quyền nuôi con với vợ cũ Angelina Jolie. Nguyên nhân là Pax Thiên từng công khai chỉ trích Brad Pitt bằng lời lẽ nặng nề vào Ngày của Cha năm 2020: “Chúc mừng ngày của cha. Hết lần này đến lần khác, cha chỉ chứng minh mình là người bố tồi tệ và đáng khinh. Cha biến cuộc sống của mẹ, các em anh thành địa ngục và sự thật tồi tệ về sẽ được đưa ra ánh sáng”. Pax Thiên thậm chí còn gọi cha là “kẻ khốn đẳng cấp thế giới”. Thái độ của anh khiến Brad Pitt bị tổn thương.

Sau khi trưởng thành, Pax Thiên không học đại học và hiện làm họa sĩ game với bút danh Embtto. Bên cạnh công việc họa sĩ, anh còn làm trợ lý, hỗ trợ người mẹ minh tinh điều hành hãng thời trang Atelier Jolie.

Theo tờ People, sau khi Brad Pitt rời khỏi cuộc sống của minh tinh Maleficent và anh cả Maddox du học Hàn Quốc, Pax Thiên trở thành người đàn ông trụ cột trong gia đình Angelina Jolie. Nữ diễn viên hàng đầu từng chia sẻ rằng Pax Thiên có tính cách điềm đạm, dễ gần, yêu thương và chiều chuộng các em khác với vẻ ngoài cá tính, ít nói. Với việc Pax Thiên càng lớn ra dáng đàn ông, chững chạc và nam tính, anh thường xuyên xuất hiện bên cạnh để hỗ trợ và bảo vệ mẹ Angelina Jolie từ thảm đỏ, phim trường cho tới hoạt động hàng ngày như mua sắm, dạo phố.

Pax Thiên được Angelina Jolie - Brad Pitt nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi ở Việt Nam. Ảnh: Getty Images

Sau khi cha mẹ nuôi ly hôn, Pax Thiên cũng từ mặt Brad Pitt. Ảnh: Getty Images

Nguồn: Dailymail