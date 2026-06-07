Tóc Tiên lên tiếng về con số ẩn ý nghi công khai hẹn hò Trần Ngọc Vàng

Tóc Tiên nhanh chóng có phản hồi trước những đồn đoán của cư dân mạng.

Sau khi MV người còn thương em không ra mắt, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng còn trở thành tâm điểm bàn tán. Đặc biệt, cư dân mạng liên tục soi ra nhiều chi tiết được cho là "ẩn ý" trong sản phẩm mới của nữ ca sĩ. Cụ thể, nhiều netizen phát hiện trong MV xuất hiện hai con số 504 và 1350.

Ngay lập tức, hội "thám tử mạng" cho rằng đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Theo đó, số 504 được cho là trùng với ngày sinh 5/4 của Trần Ngọc Vàng, trong khi 1350 lại gợi liên tưởng đến ngày sinh nhật 13/5 của Tóc Tiên. Từ phát hiện này, không ít người đặt nghi vấn hai nghệ sĩ đã khéo léo cài cắm "mật mã tình yêu" vào MV. Một số bình luận còn cho rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy cả hai đang có mối quan hệ đặc biệt ngoài đời thực. Tin đồn hẹn hò vì thế ngày càng lan rộng trên mạng xã hội.

Cư dân mạng phát hiện chi tiết về con số 504 là sinh nhật của Trần Ngọc Vàng

Tương tự, 1350 là sinh nhật 13/5 của Tóc Tiên

Trước những suy diễn ngày một đi xa, Tóc Tiên đã trực tiếp lên tiếng để giải thích rõ sự việc. Nữ ca sĩ cho biết rất nhiều khán giả liên tục hỏi về ý nghĩa của hai con số nên cô quyết định nói rõ một lần. Tóc Tiên chia sẻ: "Mọi người hỏi vụ này quá nên Tiên giải đáp cho câu chuyện không đi xa ạ. Đạo diễn không nghĩ ra được ngày nào nên lấy luôn sinh nhật 2 nhân vật và ngày ra MV cho nhanh gọn lẹ. Không có bất cứ ẩn ý gì đâu nha trời ơi".

Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn hài hước nhấn mạnh: "Chúng tôi vô tư xin đừng cả nghĩ".

Động thái này được xem là lời phủ nhận trực tiếp của Tóc Tiên trước những đồn đoán liên quan đến chuyện tình cảm với Trần Ngọc Vàng. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, các con số xuất hiện trong MV đơn thuần được ê-kíp sử dụng dựa trên ngày sinh của hai nhân vật trong câu chuyện và thời điểm phát hành sản phẩm, hoàn toàn không mang thông điệp riêng tư như nhiều người suy đoán.

Tóc Tiên lên tiếng về những con số ẩn ý gây bàn tán

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng bắt đầu được công chúng nhắc đến cùng nhau khi hợp tác trong MV mới. Trong dự án này, Trần Ngọc Vàng đảm nhận vai nam chính, vào vai người yêu của Tóc Tiên. Cả hai có nhiều phân cảnh tình cảm từ nắm tay, ôm ấp đến những cảnh hôn gây chú ý. Khi được hỏi về thông điệp của sản phẩm mới, Tóc Tiên nói: "Thông điệp nghe khá là cao cả. Nhưng Mình đã nghĩ và ngẫm, hóa ra tình yêu cũng là một điều cao cả mà. Nên thông điệp của mình chỉ đơn giản là: Dù trải qua bao gấp gãy trong cuộc đời, mình vẫn khát khao yêu và được yêu".

Khi vướng loạt tranh cãi liên quan đến cảnh hôn Trần Ngọc Vàng, Tóc Tiên cũng đáp trả. Cụ thể, khi nhận được ý kiến từ một khán giả: "Em đã từng thích chị, cho đến 1 năm gần đây và đỉnh điểm là MV này ạ, bị phản cảm quá ạ", Tóc Tiên không né tránh mà thẳng thắn chia sẻ quan điểm. Nữ ca sĩ cho biết: "Không sao cả em ạ. Chị mong em hạnh phúc bên người em thương. Và chị cũng mong chúng ta sẽ bình thường hóa việc phụ nữ tin mình xứng đáng với hạnh phúc có thể tỏa sáng như thế nào”.

Trong MV mới, Tóc Tiên vướng tranh cãi vì hôn liên tục

Trần Ngọc Vàng cũng từng góp mặt trong các dự án như Người Cần Quên Phải Nhớ , Giấc Mơ Của Mẹ, Người Mặt Trời , Trên Bàn Nhậu Dưới Bàn Mưu hay Yêu Nhầm Bạn Thân . Dù có thời điểm bị gắn với nhận xét chưa thật sự bật lên giữa dàn mỹ nam mới của màn ảnh Việt, nam diễn viên vẫn kiên trì hoạt động nghệ thuật và dần tạo được dấu ấn riêng nhờ sự nghiêm túc với nghề.

Bên cạnh sự nghiệp đang trên đà khởi sắc, chuyện tình cảm của Trần Ngọc Vàng cũng là chủ đề khiến cư dân mạng tò mò. Tuy nhiên, nam diễn viên chọn cách giữ kín đời tư, hiếm khi chia sẻ về các mối quan hệ cá nhân hay cuộc sống ngoài công việc. Trên mạng xã hội, anh chủ yếu cập nhật hình ảnh liên quan đến phim ảnh, hậu trường và các hoạt động nghệ thuật.

Trước đó, Trần Ngọc Vàng từng vướng nghi vấn “phim giả tình thật” với Kaity Nguyễn khi cả hai có nhiều khoảnh khắc thân thiết trong quá trình quảng bá phim. Đặc biệt, màn tương tác táo bạo tại buổi ra mắt Friendzone từng khiến mạng xã hội xôn xao. Dẫu vậy, mọi đồn đoán cũng chỉ dừng ở mức suy đoán từ phía khán giả vì người trong cuộc chưa từng lên tiếng xác nhận. Sau đó, cả hai vẫn giữ tinh thần thoải mái khi tiếp tục đóng cặp trong dự án Tử Chiến Trên Không.

Trước đó, cư dân mạng đã soi được những khoảnh khắc tình tứ của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng trên thảm đỏ

Ảnh: FBNV