Nữ nghệ sĩ này rơi vào thế khó khi bị cư dân mạng hiểu nhầm.

Những ngày qua, ồn ào xoay quanh MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Dù phía Sơn Tùng cùng các đơn vị liên quan đã lần lượt lên tiếng, sự việc vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Giữa lúc tranh cãi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nghệ sĩ Lê Giang bất ngờ phải lên tiếng đính chính vì bị réo tên oan. Theo đó, nhiều người đã nhầm lẫn diễn viên Lê Giang với nghệ sĩ thị giác Lê Giang - nhân vật đang có tranh chấp liên quan đến vụ việc của Sơn Tùng M-TP.

Trên livestream mới đây, diễn viên Lê Giang cho biết bà hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện đang diễn ra. Nữ nghệ sĩ tiết lộ đây cũng là lần đầu tiên bà biết có một người hoạt động nghệ thuật khác trùng tên với mình. Tuy nhiên, vì các bài đăng và bình luận trên mạng chỉ nhắc chung tên "nghệ sĩ Lê Giang" nên không ít người đã hiểu lầm và tràn vào trang cá nhân của bà để chỉ trích trong suốt nhiều ngày qua.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Trời ơi không phải tôi đâu, tôi đã nói nhiều lần rồi. Sơn Tùng mắc gì phải xin lỗi tôi, người khác chửi chứ đâu phải tôi. Cùng tên thôi, Lê Giang này không đụng chạm đến ai đâu mọi người. Thật sự tôi không biết, mọi người cứ gọi chung là nghệ sĩ Lê Giang nên hiểu nhầm thôi mọi người ơi. Hãy để tôi yên. Ở nhà ăn cơm cũng bị chửi là tôi đó".

Nghệ sĩ, diễn viên Lê Giang đính chính không liên quan đến vụ lùm xùm MV của Sơn Tùng

Đáng chú ý, khi được khán giả hỏi về Sơn Tùng M-TP, nữ nghệ sĩ vẫn dành nhiều lời khen cho nam ca sĩ. Lê Giang cho biết trong những lần có cơ hội làm việc chung, cô luôn ấn tượng với sự lễ phép và cách cư xử của giọng ca gốc Thái Bình.

"Sơn Tùng đẹp trai, tính tình rất dễ thương. Khi gặp nhau thì Tùng luôn nói: 'Cháu chào cô', khi đi quay chung lúc nào cũng hỏi tôi có mệt không. Trước khi về lúc nào cũng xin phép, chào tôi rồi mới về", Lê Giang chia sẻ.

Hiện đoạn livestream đính chính của nữ nghệ sĩ đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người cũng lên tiếng nhắc nhở cộng đồng mạng cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi bình luận hoặc công kích một cá nhân, tránh những trường hợp hiểu lầm không đáng có như câu chuyện của diễn viên Lê Giang.

Nghệ sĩ Lê Giang cho biết Sơn Tùng đẹp trai, dễ thương và lễ phép

Ồn ào liên quan đến MV của Sơn Tùng

Gần đây, mạng xã hội xôn xao trước tranh cãi liên quan đến MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP. Vụ việc không chỉ xoay quanh câu chuyện bản quyền hình ảnh mà còn mở ra cuộc tranh luận lớn về quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 2/6 khi tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận Hanoi Grapevine đăng tải bài phân tích đối chiếu giữa phân cảnh after-credit xuất hiện ở phút 3 phút 55 giây trong MV Come My Way và tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ (Vestige of the Land) của nghệ sĩ thị giác Lê Giang được thực hiện từ năm 2017.

Theo bài viết, hai tác phẩm có nhiều điểm tương đồng đáng chú ý. Các chi tiết như những mảng phù điêu vôi hóa, cấu trúc kiến trúc đổ vỡ bao quanh chân cột hay cảm hứng khai thác từ không gian đình làng Bắc Bộ được cho là xuất hiện ở cả hai tác phẩm. Điều này làm dấy lên nghi vấn ê-kíp sản xuất MV đã sử dụng chất liệu sáng tạo từ tác phẩm của Lê Giang mà chưa có sự cho phép hoặc ghi nhận nguồn gốc phù hợp.

Sơn Tùng bị réo tên liên tục vì những bàn luận liên quan đến MV mới ra mắt

Trước làn sóng tranh luận ngày càng lớn, rạng sáng 3/6, đơn vị thiết kế Microwave Soups chính thức lên tiếng. Đơn vị này thừa nhận hình ảnh tác phẩm Tàn Chỉ từng xuất hiện trong moodboard nghiên cứu ban đầu của đội ngũ sáng tạo. Tuy nhiên, Microwave Soups cũng thừa nhận đã chưa thực hiện việc xin phép tác giả trước khi sử dụng làm nguồn tham khảo và gửi lời xin lỗi đến nghệ sĩ Lê Giang cùng các bên liên quan.

Cùng thời điểm, Antiantiart - đơn vị tham gia sản xuất dự án - cũng lên tiếng nhận trách nhiệm vì chưa kiểm soát chặt chẽ quá trình triển khai thiết kế bối cảnh của đối tác. Trong khi các bên liên quan lần lượt phản hồi, Sơn Tùng M-TP và công ty M-TP Talent vẫn giữ im lặng. Điều này khiến dư luận liên tục đặt câu hỏi về trách nhiệm của nam ca sĩ cũng như đơn vị quản lý trong dự án.

Trong thông báo được đưa ra, Antiantiart đồng thời làm rõ vai trò của Công ty Cổ phần M-TP Talent trong quá trình thực hiện MV. Theo giải thích, M-TP Talent là đơn vị sử dụng dịch vụ và trao quyền chủ động cho Antiantiart trong việc triển khai các hạng mục sáng tạo. Các điều khoản hợp tác cũng quy định rõ phía sản xuất phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ những quy định liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Với tư cách đơn vị trực tiếp sản xuất MV, Antiantiart gửi lời xin lỗi tới M-TP Talent và Sơn Tùng M-TP vì những ảnh hưởng phát sinh từ vụ việc. Đơn vị này đồng thời cho rằng một số nhận định trên mạng xã hội đang quy trách nhiệm trực tiếp cho Sơn Tùng và M-TP Talent chưa phản ánh đầy đủ quy trình thực hiện dự án cũng như vai trò thực tế của các bên.

Ngay trong ngày 5/6, nghệ sĩ Lê Giang tiếp tục có những chia sẻ đáng chú ý trên trang cá nhân. Nữ nghệ sĩ cho biết cô không chấp nhận những lời xin lỗi đã được công bố trước đó. Theo Lê Giang, các đơn vị liên quan đang có dấu hiệu "đánh tráo khái niệm" khi biến câu chuyện sử dụng chất liệu sáng tạo thành vấn đề tham khảo ý tưởng đơn thuần. Bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi cá nhân, Lê Giang cho biết cô lên tiếng không chỉ vì bản thân mà còn vì cộng đồng nghệ sĩ trẻ. Nữ nghệ sĩ mong muốn vụ việc lần này có thể tạo ra tiền lệ tích cực, giúp các sản phẩm sáng tạo được tôn trọng hơn trong tương lai.

Ảnh: FBNV