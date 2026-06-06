Jennie, aespa "nằm không cũng dính đạn" trong vụ bê bối sân bay của "Công chúa Kpop"?

Jennie (BLACKPINK) và aespa bất ngờ bị réo gọi trong bê bối của Jang Won Young.

Jang Won Young đang là cái tên tranh cãi với hành vi vô lễ với nhân viên sân bay, thu hút đến hơn 51,6 triệu lượt xem trên X. Cụ thể trong đoạn clip, khi nhân viên yêu cầu Jang Won Young tháo khẩu trang ra để kiểm tra gương mặt, nữ idol chỉ hơi hạ xuống. Việc cô không hợp tác khiến nhân viên mất nhiều thời gian hơn mới cho Jang Won Young qua. Sau đó, "công chúa Kpop" giật lại hộ chiếu bằng 1 tay, khoanh tay bước đi ngúng nguẩy với thái độ bực dọc. Điều này hoàn toàn tương phản với thái độ của thành viên IVE khác đi phía sau. Cô hợp tác với nhân viên khiến công việc kiểm tra trôi chảy thuận lợi, nhận lại hộ chiếu bằng 2 tay, còn cúi đầu lễ phép chào trước khi bước đi.

Dù có bằng chứng Jang Won Young đã đưa hộ chiếu bằng 2 tay và khoanh tay là thói quen của cô, nhưng những tranh cãi vẫn chưa dừng lại tại đây. Nhiều người đã chỉ ra những idol khác như Jennie (BLACKPINK) và aespa cũng từng có những hành vi được cho là thô lỗ với nhân viên sân bay. Các đoạn clip đã thu hút rất nhiều sự chú ý và trong khi một số người đồng tình, nhiều người khác lại phản bác toàn bộ cuộc tranh luận xung quanh phép tắc ứng xử ở Hàn Quốc.

Cuộc khủng hoảng sân bay của Jang Won Young...

... vô tình kéo theo tranh cãi tương tự của Jennie (BLACKPINK)...

... và aespa. Ảnh: X

"Những tranh cãi xoay quanh hành vi của các nữ thần tượng trong quá trình làm thủ tục tại sân bay. Không chỉ Jang Won Young của IVE, mà cả Jennie của BLACKPINK và aespa cũng từng vướng vào những tranh cãi về thái độ của mình trong quá khứ. Tại Hàn Quốc, dù bạn là người nổi tiếng hay bất kỳ ai khác, nếu muốn có một sự nghiệp lâu dài, thái độ khiêm tốn và phẩm chất tốt là điều vô cùng cần thiết. Nếu bạn để ý đến những người có sự nghiệp lâu dài, thường sẽ có một lý do nào đó giải thích tại sao. Ngược lại, cũng có những lý do khiến một số người nổi tiếng lặng lẽ biến mất khỏi ánh đèn sân khấu mà không gây nhiều chú ý. Mọi người có đồng ý không?" - người viết bài chỉ trích những nữ idol này.

Bất chấp sự chú ý rất lớn, nhiều người hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ Jang Won Young và các nữ idol. Họ cho rằng đây chỉ là 1 khoảnh khắc, không thể phản ánh được toàn bộ tình huống lúc đó cũng như tính cách thật của các nữ idol.

Jennie, aespa "nằm không cũng dính đạn" vì Jang Won Young. Ảnh: X

Cuộc khủng hoảng lan rộng đã 1 lần nữa ảnh hưởng đến danh tiếng của Jang Won Young. Đây không phải lần đầu tiên "công chúa Kpop" vướng phốt thái độ. Trong thời gian qua, cô liên tiếp bị bóc trần những hành vi mất lịch sự với fan, khao khát center, khác với hình tượng "chuyên nghiệp, tinh tế, EQ cao" mà nữ idol này xây dựng. Sự việc này lại 1 lần nữa khiến hình ảnh của Jang Won Young xấu đi trong mắt công chúng.

Jang Won Young sinh năm 2004, được biết đến rộng rãi với tư cách là cựu thành viên của nhóm nhạc dự án IZ*ONE và hiện là thành viên của nhóm nhạc nữ IVE. Năm 2018, Jang Won Young đại diện cho Starship Entertainment tham gia chương trình sống còn Produce 48. Với chiều cao nổi bật và tài năng trình diễn, cô đã giành được vị trí số 1 trong đêm chung kết và ra mắt với vai trò center của IZ*ONE.

Jang Won Young đã có đến 8 năm hoạt động ở showbiz. Ảnh: X

Sau khi IZ*ONE tan rã vào năm 2021, Jang Won Young trở về Starship Entertainment và tiếp tục ra mắt với nhóm nhạc nữ IVE. Cô tiếp tục đảm nhận vị trí center và nhanh chóng trở thành một trong những "it-girl" (cô gái nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn) của thế hệ thần tượng thứ 4.

Ngoài các hoạt động nhóm, Jang Won Young còn rất thành công với vai trò cá nhân. Cô từng làm MC cho chương trình âm nhạc Music Bank và là đại sứ cho nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm danh tiếng như Miu Miu và Innisfree. Cô cũng tham gia viết lời cho một số ca khúc của IVE. Jang Won Young được mệnh danh là "công chúa Kpop" do có vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu kỳ tựa công chúa.