Tình hình hiện tại của Vũ Thuý Quỳnh và Đức Phạm

Khoảnh khắc mới đây của Vũ Thuý Quỳnh bên bạn trai nhận nhiều chú ý.

Những ngày qua, mối quan hệ giữa Á hậu Vũ Thuý Quỳnh và bạn trai Đức Phạm tiếp tục trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán. Nguyên nhân xuất phát từ loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc người đẹp xuất hiện thân mật bên một chàng trai lạ tại nơi công cộng. Đáng chú ý, người xuất hiện cùng cô không phải Đức Phạm.

Ngay sau khi những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, Vũ Thuý Quỳnh đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ. Theo nàng hậu, người đàn ông trong đoạn clip chỉ là một người anh thân thiết đã quen biết từ lâu. Thậm chí, cô còn chia sẻ lại đoạn story có mặt người bạn này và viết: "Sáng giờ mọi người hỏi quá trời 2 ông anh trai của tôi". Động thái này được xem như lời giải thích trực tiếp trước những đồn đoán xuất hiện thời gian qua.

Vũ Thuý Quỳnh khẳng định người đàn ông trong clip mà cư dân mạng bàn tán là người anh thân thiết thôi (Ảnh: ChumChum)

Không dừng lại ở đó, trên kênh TikTok của mình, Vũ Thuý Quỳnh đăng tải khoảnh khắc mới nhất bên Đức Phạm. Trong ảnh, nàng hậu diện chiếc đầm đen gợi cảm, đứng sát rạt bên bạn trai. Doanh nhân Đức Phạm lộ diện với trang phục trẻ trung, đội nón lưỡi trai và ôm eo bạn gái cực ngọt ngào.

Khoảnh khắc tình tứ của cả hai thu hút sự chú ý của cư dân mạng bởi lâu rồi Vũ Thuý Quỳnh mới đăng tải hình ảnh xuất hiện cùng doanh nhân Đức Phạm. Dưới phần bình luận, một tài khoản chúc hạnh phúc cả hai sau những tin đồn chia tay, người đẹp phản hồi: "Em đăng tấm hình phần lớn vì không muốn họ hàng ở quê rồi bà con làng xóm lo lắng. Nên Quỳnh làm mọi thứ để những người thân của Quỳnh an tâm ạ".

Trước những ý kiến cho rằng cô và người xuất hiện trong ảnh trông không có sự tương tác tình cảm, Vũ Thúy Quỳnh cũng hài hước đáp lại: "Dạ bồ em không phải quen chụp hình ạ".

Vũ Thuý Quỳnh chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai Đức Phạm

Tháng 5 vừa qua, Vũ Thuý Quỳnh liên tục đăng tải các video, story sử dụng những ca khúc mang màu sắc buồn bã, tâm trạng, xoay quanh chủ đề tình yêu tan vỡ hoặc những mối quan hệ không trọn vẹn. Những chi tiết này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng, làm dấy lên nghi vấn chuyện tình cảm giữa cô và Đức Phạm đang gặp trục trặc.

Dưới các bài đăng của nàng hậu, không khó để bắt gặp hàng loạt bình luận hỏi thẳng về tình trạng mối quan hệ. Nhiều người cho rằng việc lựa chọn nội dung âm nhạc thường phản ánh phần nào cảm xúc cá nhân, từ đó suy đoán rằng Thuý Quỳnh đang trải qua giai đoạn không mấy vui vẻ trong chuyện tình cảm.

Không lâu sau đó, dưới một video từng gây xôn xao vì bị cho là hint chia tay, nàng hậu bất ngờ để lại bình luận khiến dân tình lập tức "quay xe". Khi có tài khoản hỏi thẳng: "Hết giận nhau rồi hả chị?", Vũ Thuý Quỳnh đáp lại ngắn gọn nhưng đủ gây chú ý: "Có giận đâu mà hết em". Câu trả lời này nhanh chóng được lan truyền, trở thành chi tiết quan trọng giúp làm rõ thực hư mối quan hệ.

Vũ Thuý Quỳnh và Đức Phạm vẫn hạnh phúc giữa loạt tin đồn

Hồi cuối tháng 9/2025, Thuý Quỳnh và Đức Phạm bị bắt gặp có nhiều cử chỉ thân thiết, thoải mái trò chuyện trong một giải đấu pickleball. Từ lúc xuất hiện cho đến khi ra về, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm hầu như dính như sam, khiến nhiều người không khỏi để mắt.

Sau đó nửa tháng, Vũ Thuý Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm cùng xuất hiện tại sự kiện. Cả hai được bắt gặp ngồi chung một hàng ghế, chỉ cách nhau đúng 1 chỗ. Điều đáng bàn là chiếc ghế mà Vũ Thuý Quỳnh ngồi lại dán tên của doanh nhân Đức Phạm.

Sau khi chương trình kết thúc, Vũ Thuý Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm tiếp tục bị bắt gặp ra về cùng nhau. Team qua đường quay được doanh nhân Đức Phạm lên xe sang ở vị trí ghế lái, ít phút sau Á hậu Vũ Thuý Quỳnh cũng xuất hiện và ngồi ở hàng ghế sau. Chưa hết, trong một sự kiện, netizen phát hiện chi tiết được cho cả hai cùng đeo đồng hồ của một thương hiệu, cùng thiết kế nhưng khác phiên bản - một chiếc dành cho nam, một chiếc dành cho nữ.

Đến tháng 11/2025, doanh nhân Đức Phạm đăng tải hình ảnh thân mật bên Á hậu Thuý Quỳnh kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Yêu em". Cho đến dịp đầu năm Bính Ngọ, Vũ Thuý Quỳnh chính thức công khai mối quan hệ.

Vũ Thuý Quỳnh và Đức Phạm công khai hẹn hò vào năm ngoái

Ảnh: Tổng hợp