Cả MXH đang hóng vụ sao nam bị phốt liên hoàn trên Instagram: Giả vờ độc thân, ngoại tình từ diễn viên lồng tiếng đến hot girl

Hàng loạt hình ảnh riêng tư được cho là liên quan đến các mối quan hệ ngoài luồng của sao nam này đã bị phát tán trên MXH.

Ngày 6/6, tờ KoreaBoo đưa tin nam nghệ sĩ Kuwabara Satoru đang là tâm điểm tranh cãi trong showbiz Nhật Bản. Anh vừa bị DEATHDOL Note - một tài khoản chuyên đăng tải các thông tin gây sốc, tố cáo đời tư của người nổi tiếng, đặc biệt là các thần tượng và nghệ sĩ Nhật Bản - "bóc phốt" liên hoàn trên Instagram.

Theo đó, Kuwabara Satoru bị tố cáo giả vờ độc thân để tán gái trong nhiều năm qua. Anh được cho biết đã bí mật cưới vợ, thậm chí có con. Dù là người đã có gia đình, song sao nam hàng đầu này không hề an phận. Kuwabara Satoru bị cáo buộc ngoại tình sau lưng vợ, lén lút cặp kè với nhân viên nữ trong ngành, diễn viên lồng tiếng và các hot girl mạng bốc lửa. Theo DEATHDOL Note, Kuwabara Satoru đã lấy lòng các cô gái trẻ đẹp bằng việc tặng miễn phí vé mời đến các buổi biểu diễn của anh. Đi kèm với bài tố cáo là hàng loạt hình ảnh riêng tư được cho là liên quan đến các mối quan hệ ngoài luồng của Kuwabara Satoru.

Kuwabara Satoru bị tố cáo che giấu việc đã có vợ con, lén lút ngoại tình với nhiều phụ nữ khác nhau. Ảnh: KoreaBoo.

Hàng loạt hình ảnh riêng tư được cho là liên quan đến các mối quan hệ ngoài luồng của Kuwabara Satoru bị phát tán. Ảnh: KoreaBoo.

Đối mặt với việc bị cáo buộc đời tư hỗn loạn, Kuwabara Satoru chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý là trước khi scandal nổ ra, nam nghệ sĩ đã thông báo tạm ngưng hoạt động từ ngày 11/5 đến ngày 14/6. Khi đó, anh cho biết vẫn có thể cập nhật mạng xã hội trong thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Kuwabara Satoru được phát hiện đã xóa tài khoản Instagram sau khi lộ ảnh riêng tư, bị bóc phốt che giấu việc đã kết hôn và ngoại tình với nhiều người.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Nhật Bản. Dù chưa rõ thực hư, song hình ảnh của Kuwabara Satoru đang lung lay dữ dội vì hàng loạt cáo buộc tiêu cực liên quan đến đời tư. Kuwabara Satoru sinh năm 1984, là nhà sản xuất của thương hiệu game âm nhạc nổi tiếng Ensemble Stars. Anh cũng là nhạc sĩ, ca sĩ kiêm tay bass của ban nhạc hàng đầu xứ phù tang Sir Vanity.

Kuwabara Satoru là nghệ sĩ tài năng của showbiz Nhật. Ảnh: X.

Nguồn: KoreaBoo