Diễn biến gây sốc vụ nam diễn viên thiệt mạng thương tâm ngay trong sân vườn nhà bạn gái

Cái chết của sao nam hàng đầu này khiến công chúng bàng hoàng, xót xa.

Vụ việc nam diễn viên gạo cội James Handy bị sát hại, tử vong ở tuổi 81 đang gây chấn động Hollywood. Theo báo cáo của Sở Cảnh sát Los Angeles (Mỹ), ngôi sao Top Gun: Maverick đã bị Michael Gledhill - con trai của bạn gái ông - sát hại. Sau khi gây án, hung thủ gọi khẩn cấp đến tổng đài 911 và la hét: "Tôi là con của Chúa, tôi vừa giết 1 người đàn ông tội lỗi". Các nhà chức trách cho biết Michael Gledhill còn chủ động chặn xe tuần tra và thừa nhận anh là người đâm James Handy. Khi cảnh sát đến khu nhà số 19200 đường Erwin - nơi bạn gái James Handy sống - họ nhìn thấy ông nằm bất tỉnh ngoài sân vườn, trên ngực có nhiều vết đâm. Ông được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu, nhưng được tuyên bố đã tử vong từ trước đó.

Trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án, Michael Gledhill được tiết lộ đã sát hại bạn trai của mẹ trong trạng thái tâm thần bất bình thường. Hung thủ được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt (Schizophrenia) từ tháng 7/2025. Một tuần trước khi án mạng xảy ra, Michael Gledhill đã ngừng uống thuốc điều trị và có dấu hiệu bị hoang tưởng nặng.

James Handy bị sát hại, hưởng thọ 81 tuổi. Ảnh: Sony Picture.

Nghi phạm là con trai của bạn gái James Handy. Hung thủ gây án được cho biết mắc bệnh tâm thần phân liệt và gây án trong trạng thái thần trí bất bình thường, có dấu hiệu hoang tưởng. Ảnh: Page Six.

Theo tờ TMZ, Michael Gledhill đang bị giam giữ tại Nhà tù Van Nuys, với số tiền bảo lãnh 2 triệu USD (khoảng 52 tỷ đồng). Cơ quan chức năng đã truy tố Michael Gledhill tội giết người. Nếu bị kết tội, Michael Gledhill có thể phải đối mặt mức án từ 26 năm tù đến tù chung thân theo luật bang California (Mỹ).

Trong thông cáo gửi truyền thông, công tố viên Nathan J. Hochman xót xa trước cái chết thương tâm của tài tử James Handy: "Không ai đáng phải kết thúc cuộc đời theo cách này - bị đâm vào ngực và bỏ mặc hấp hối trước sân nhà. James Handy xứng đáng được tận hưởng những năm tháng cuối đời bên những người ông yêu thương. Giống như mọi nạn nhân của án mạng khác, mạng sống của ông đều có giá trị và người đã tước đoạt nó bằng hành vi bạo lực phải chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Kẻ sát hại James Handy có thể phải đối mặt mức án từ 26 năm tù đến tù chung thân. Ảnh: Page Six.

Tài tử James Handy sinh năm 1945, ra mắt với vai trò diễn viên vào năm 1997 và đã có gần 150 vai diễn trong sự nghiệp của mình. Trong nhiều năm qua, James Handy đã xuất hiện với tư cách khách mời trong nhiều chương trình truyền hình và có những vai diễn ngắn trong các bộ phim như Quantum Leap, LA Law, NYPD Blue, Beverly Hills, 90210, Melrose Place, Walker, Texas Ranger, Profiler, The West Wing, The Practice, Breaking News, Alias và The Young and the Restless.

Trên màn ảnh rộng, tài tử này đã xuất hiện trong các phim Taps, Arachnophobia và Logan. Người hâm mộ điện ảnh có thể nhớ đến James Handy nhiều nhất qua vai diễn người diệt côn trùng trong phim Jumanji năm 1995 và gần đây nhất là vai người pha chế rượu tên Jimmy trong phim bom tấn Top Gun: Maverick năm 2022.

James Handy có 150 vai diễn trong suốt sự nghiệp. Ảnh: Page Six.

James Handy có 150 vai diễn trong suốt sự nghiệp. Ảnh: Page Six.

Nguồn: Page Six