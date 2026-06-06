Siêu mẫu Minh Tú phẫu thuật thẩm mỹ?

So với thời điểm mới tham gia showbiz, ngoại hình của Minh Tú đã có sự thay đổi đáng kể.

Chiều 5/6, siêu mẫu Minh Tú bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới của ca sĩ Tóc Tiên. Ngay lập tức, diện mạo của cô được đặt lên bàn cân so sánh với những hình ảnh trong quá khứ. So với thời điểm mới bước chân vào showbiz, Minh Tú của hiện tại đã có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình, phong cách lẫn thần thái.

Trong đoạn clip lan truyền, Minh Tú diện trang phục đơn giản, tự tin tạo dáng bên Tóc Tiên trước ống kính truyền thông. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý lại nằm ở các đường nét gương mặt, đặc biệt là phần cằm và sống mũi của cô. Bên dưới các bài đăng, loạt bình luận trái chiều xuất hiện. Một số netizen đặt nghi vấn Minh Tú đã can thiệp thẩm mỹ ở vùng mũi và cằm.

Minh Tú xuất hiện khác lạ tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Tóc Tiên. Nguồn: Đi soi sao đi

Không ít ý kiến đặt nghi vấn cô đã can thiệp thẩm mỹ ở vùng mũi hoặc cằm. Nguồn: Đi soi sao đi

Trước những tin đồn liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ, Minh Tú từng lên tiếng khẳng định sự thay đổi của bản thân là kết quả của quá trình tập luyện và nỗ lực kéo dài từ năm 2017. "Nhiều người nói tôi phẫu thuật thẩm mỹ, đưa ra lời bình luận tiêu cực nhưng họ không theo dõi tôi từ năm 2011 đến nay. Tôi thay đổi từng ngày chứ không phải chỉ sau một giấc ngủ là tôi đẹp liền. Để có được những gì của ngày hôm nay tôi phải vượt qua rất nhiều khó khăn, đôi lúc là vượt qua cả chính bản thân mình", Minh Tú chia sẻ.

Diện mạo của cô thời điểm mới bắt đầu bước chân vào showbiz Việt. Ảnh: Tổng hợp

Minh Tú khẳng định sự thay đổi của bản thân là kết quả của quá trình tập luyện gian khổ. Ảnh: FBNV

Sau khi giành giải Bạc tại Siêu mẫu Việt Nam 2013, Minh Tú nhanh chóng trở thành một trong những chân dài đắt show của làng thời trang Việt. Không dừng lại ở đó, danh hiệu Á quân Asia's Next Top Model 2017 đã mở ra cho cô cơ hội vươn ra các sàn diễn quốc tế. Dù ở bất kỳ sân khấu nào, Minh Tú vẫn giữ vững hình ảnh một siêu mẫu nóng bỏng, quyến rũ và đầy chuyên nghiệp.

Về chuyện tình cảm, sau hành trình 10 năm gắn bó với nhiều thăng trầm, chia tay rồi tái hợp, Minh Tú và chồng người Đức Christopher đã chính thức về chung một nhà vào năm 2024 trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Cuộc hôn nhân không chỉ là cái kết viên mãn cho chuyện tình kéo dài cả thập kỷ, mà còn mở ra một chương mới bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống của nữ siêu mẫu cá tính. Sau khi kết hôn, người đẹp vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Minh Tú được biết đến là một trong những siêu mẫu nổi bật của làng thời trang Việt. Sở hữu chiều cao ấn tượng, phong cách cá tính. Ảnh: FBNV