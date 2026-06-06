Bi kịch đau đến xé lòng của nữ diễn viên mất con trai 6 tuổi, sau đó sảy thai cặp song sinh

Những bi kịch mà nữ diễn viên này từng trải qua đã khiến công chúng không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Chiều 5/6, tờ TVReport cho hay, nữ diễn viên kiêm nghệ sĩ hài Sung Hyun Joo (phim Chuyện Tình Sungkyunkwan) vừa làm khách mời trong 1 talk show được phát sóng trên kênh YouTube Boriety. Tại đây, Sung Hyun Joo gây xôn xao khi chia sẻ về chuỗi bi kịch xé lòng của cô trong suốt cuộc đời. Theo lời nữ diễn viên Chuyện Tình Sungkyunkwan, cô đã mất con trai 6 tuổi và trải qua tận 2 lần sảy thai.

Còn nhớ, nữ nghệ sĩ họ Sung cùng ông xã hạnh phúc đón con trai đầu lòng hồi năm 2014. Nhưng tới năm 2018 khi vừa tròn 4 tuổi, bé bất ngờ ngã bệnh rồi không may qua đời hồi năm 2020 sau 2 năm kiên cường chiến đấu với bệnh tật.

Trong 1 lần làm khách mời trên chương trình AM Plaza (KBS1), Sung Hyun Joo cho biết con trai cô qua đời do bị nhiễm trùng huyết: “Thằng bé bị nhiễm trùng huyết vào 3 ngày trước lễ Giáng sinh. Trước đó, con tôi đã 2 lần chiến thắng tình trạng nhiễm trùng huyết. Nhưng bằng trực giác của 1 người mẹ, tôi cảm nhận được rằng lần đó (hồi năm 2020), thằng bé không còn sức để chiến đấu nữa rồi”.

Sau khi con trai qua đời, Sung Hyun Joo đã cho xuất bản cuốn tùy bút ghi lại câu chuyện về cậu bé. Cô đã quyên góp toàn bộ tiền nhuận bút khoảng 13 triệu won (221 triệu đồng) để phục vụ cho việc điều trị của các bệnh nhân nhí tại bệnh viện nhi. Ảnh: Nate

Sau khi mất con trai, Sung Hyun Joo đã trải qua hành trình làm thụ tinh ống nghiệm đầy gian nan với hy vọng có con lần nữa. Nữ diễn viên xót xa trải lòng: “Tôi đã thụ tinh ống nghiệm tổng cộng 7 lần. Trong quá trình đó, tôi bị sảy thai 1 cặp song sinh và sau đó lại sảy thai thêm 1 lần nữa”.

Sau khi sảy thai liên tiếp, Sung Hyun Joo từng đau đớn tới mức định từ bỏ hành trình thụ tinh ống nghiệm, nhưng rồi cô lại quyết định bắt đầu lại từ đầu với mong muốn có con. Nữ diễn viên chia sẻ: “Khi mất đi cặp song sinh, tôi đã có suy nghĩ rằng mình thực sự không thể tiếp tục được nữa. Tôi nhận ra rằng mang thai không hẳn là đích đến cuối cùng. Sau đó, tôi đã nghỉ ngơi 1 năm vì từng nghĩ bản thân không thể chịu đựng thêm được nữa. Nhưng rồi tôi vẫn dần lấy lại động lực để thụ tinh ống nghiệm thêm lần nữa”.

Cuộc đời Sung Hyun Joo trải qua chuỗi ngày dài đầy bi kịch. Ảnh: Naver

Sau 7 lần thụ tinh ống nghiệm, trong đó có 2 lần sảy thai, cuối cùng nữ diễn viên họ Sung đã hạ sinh bé gái an toàn. Vào tháng 9 năm ngoái, Sung Hyun Joo cùng ông xã vỡ òa đón chào tiểu công chúa chào đời và đã nhận được những lời chúc mừng tốt đẹp nhất từ người hâm mộ.

Sung Hyun Joo sinh năm 1983, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn khi vừa tròn 24 tuổi với tư cách diễn viên hài. Cô bắt đầu nhận được sự quan tâm từ đông đảo công chúng nhờ tiểu phẩm mang tên Bongsunga School trong chương trình hài kịch ăn khách Gag Concert. Sau đó, nữ nghệ sĩ lấn sân diễn xuất và tạo được dấu ấn cho riêng mình qua bộ phim truyền hình đình đám 1 thời Chuyện Tình Sungkyunkwan.

Tới năm 2011, Sung Hyun Joo kết hôn với doanh nhân Lee Seung Jin hơn cô 6 tuổi tại 1 khách sạn ở Seoul, Hàn Quốc. Được biết, nữ diễn viên và ông xã gặp nhau lần đầu hồi năm 2009, ban đầu họ giữ mối quan hệ anh em thân thiết trước khi phát triển thành người yêu của nhau.

Sung Hyun Joo kết hôn với 1 doanh nhân hơn 6 tuổi hồi năm 2011. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo