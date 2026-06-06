Vừa chia tay tỷ phú, Lisa (BLACKPINK) bị tung video chi 1 tỷ “dao kéo” toàn bộ gương mặt

Ngoại hình ngày ấy - bây giờ của Lisa (BLACKPINK) bỗng trở thành đề tài gây bàn tán xôn xao.

Sáng 6/6, tờ Koreaboo đưa tin, đoạn video 1 bác sĩ thẩm mỹ tố Lisa (BLACKPINK) chi hơn 40 ngàn USD (1,1 tỷ đồng) “dao kéo” bỗng được chia sẻ rần rần trở lại trên các diễn đàn trực tuyến. Trong video, bác sĩ nêu ra những điểm thay đổi trên gương mặt em út BLACKPINK từ mũi cho đến môi, cằm,... Sau 1 hồi phân tích, vị bác sĩ này chỉ rõ ra từng bộ phận mà Lisa đã đụng chạm “dao kéo”, đồng thời công bố luôn giá tiền cho từng ca phẫu thuật thẩm mỹ của nàng rapper sinh năm 1997.

Cụ thể, Lisa bị tố chi tổng cộng số tiền 40 ngàn USD (1,1 tỷ đồng) để “đập mặt xây lại” và can thiệp vào rất nhiều bộ phận trên khắp gương mặt, bao gồm 6000 USD (158 triệu đồng) sửa mí mắt trên, 4000 USD (105 triệu đồng) mở góc mắt ngoài, 16000 USD (421 triệu đồng) nâng/sửa mũi, 7000 USD (184 triệu đồng) thu ngắn nhân trung và 7000 USD (184 triệu đồng) để độn cằm.

Trong video, 1 bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng đăng ảnh ngày ấy - bây giờ của Lisa, đồng thời tố nữ idol “dao kéo” khắp mặt. Ảnh: Koreaboo

Đoạn clip đã gây xôn xao, thảo luận trên diện rộng và thu hút lượng tương tác cao sau thời gian ngắn được chia sẻ. Trong đó, 1 số khán giả cho rằng Lisa thực sự đã đụng chạm “dao kéo” do cô đã thay đổi quá nhiều so với thời điểm trước khi chính thức ra mắt showbiz.

Bên cạnh đó, cũng có không ít fan lên tiếng bênh vực em út BLACKPINK. Theo những khán giả này, hình ảnh vị bác sĩ đưa ra là khá phiến diện vì cũng khoảnh khắc đó mà ở góc chụp khác, mũi của Lisa không khác biệt nhiều so với hiện tại. Hay khi để mặt mộc hoặc qua góc nghiêng, mũi Lisa ở hiện tại vẫn có phần tròn trịa không khác quá khứ là bao. Người hâm mộ cũng nhấn mạnh, em út BLACKPINK trở nên khác biệt so với thời điểm trước khi debut là do góc ảnh cũng như công nghệ trang điểm hiện đại.

Hình ảnh bác sĩ thẩm mỹ đưa ra được cho là do góc chụp dìm vì cũng cùng khoảnh khắc đó nhưng ở 1 hình ảnh khác, đường nét của Lisa khá giống với hiện tại (ảnh bên phải). Ảnh: X

Đoạn clip nói trên gây xôn xao âu cũng là bởi Lisa vừa dính tin chia tay “thái tử LVMH” Frédéric Arnault. Đến thời điểm này, video nghi Lisa “dao kéo” bỗng dưng bị đào lại khiến nhiều khán giả không khỏi suy ngẫm, đặt ra nghi vấn anti-fan đang cố tình “hắc nước bẩn” nhằm hạ bệ em út BLACKPINK.

Trước đó, tờ Sohu bất ngờ đăng tải loạt bằng chứng cho thấy Lisa đã chia tay CEO Frédéric Arnault. Cụ thể, kể từ đầu tháng 4, Frédéric Arnault đã không còn thả tim hay nhấn like bất kỳ bài đăng nào của Lisa trên mạng xã hội. Chưa hết, khi tham dự 1 sự kiện gần đây, Frédéric Arnault được trông thấy đồng hành cùng 1 người phụ nữ lạ mặt. Hơn 1 năm qua, thiếu gia tài phiệt và Lisa cũng không còn xuất hiện bên nhau. Khi Lisa sang Pháp tham dự Paris Fashion Week vào tháng 10/2025, cả 2 cũng chẳng có cuộc gặp gỡ nào. Thậm chí khi đó Lisa còn tham dự buổi after party của thương hiệu thuộc quyền sở hữu của nhà bạn trai, nhưng Frédéric Arnault lại không hề xuất hiện bên cô mà lại đi dự tiệc tối của show Dior.

Thêm 1 phát hiện khác củng cố cho nghi vấn Lisa và Frédéric Arnault đã chấm dứt chuyện yêu đương, đó chính là không biết từ bao giờ mà anh trai của thiếu gia này cũng đã hủy theo dõi em út BLACKPINK trên MXH.

Theo nhiều khán giả, thiếu gia Frédéric Arnault và gia đình anh đang ngầm tỏ thái độ đoạn tuyệt, cắt đứt mối quan hệ và xóa sổ Lisa ra khỏi “name” của đế chế thượng lưu. Đáng chú ý, từ đầu tới giờ, phía Frédéric luôn chủ động “ra đòn”, để lộ dấu hiệu cho thấy anh đã chia tay Lisa. Từ đây, không ít netizen nhận định rằng chính Frédéric Arnault là người chủ động “đá” mỹ nhân Kpop, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình kéo dài 3 năm ngắn ngủi.

Frédéric Arnault đã không còn nhấn like các bài đăng của Lisa từ đầu tháng 4 tới nay. Ảnh: X

Anh trai của Frédéric Arnault cũng đã hủy theo dõi Lisa trên MXH. Ảnh: Sina

Ngoài ra, theo tờ Sohu tìm hiểu được, Frédéric Arnault chưa từng có ý định kết hôn với Lisa. Nguyên nhân nữ idol sinh năm 1997 khó trở thành con dâu hào môn không chỉ nằm ở xuất thân không môn đăng hộ đối hay trải nghiệm cá nhân, mà còn vì cô không đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe mà các gia đình tài phiệt mong muốn như vướng quá nhiều thị phi, không đủ kín tiếng, rào cản về sắc tộc và vòng tròn quan hệ quá hạn hẹp của Lisa trong giới thượng lưu. Danh tiếng của Lisa có thể giúp Frédéric Arnault được chú ý, nhưng không mang lại giá trị cho toàn bộ gia tộc của bạn trai. Chưa kể, nữ ca sĩ còn thường xuyên vướng tranh cãi trong quá trình hoạt động nghệ thuật nên cô bị xem là yếu tố rủi ro cho việc kinh doanh của gia đình tài phiệt.

Nguồn: Koreaboo