Danh tính người mẹ gốc Việt của rapper đình đám vừa hợp tác với Sơn Tùng

Sơn Tùng M-TP và Tyga vừa chính thức phát hành Come My Way vào tối 28/5/2026, đánh dấu sự trở lại của "Ông hoàng Vpop" sau hai năm vắng bóng. Bản collab này nhanh chóng gây bão với hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ, thu hút sự chú ý nhờ nhịp điệu Afrobeat sôi động và sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ đến từ hai nền văn hóa khác biệt.

Điểm đặc biệt khiến cộng đồng mạng Việt Nam quan tâm chính là rapper Tyga – Michael Ray Stevenson – có một nửa dòng máu Việt Nam từ mẹ. Đằng sau chàng rapper nổi tiếng với phong cách "bad boy" là một người phụ nữ gốc Việt đã định hình cả cuộc đời anh: mẹ ruột – bà Pasionaye Nicole Nguyen.

Mẹ là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến Tyga. Ảnh: Instagram

Tầm ảnh hưởng sâu sắc của mẹ đến Tyga

Bà Pasionaye Nicole Nguyen sinh năm 1971 tại Việt Nam, lớn lên ở đây trước khi di cư sang Mỹ và định cư tại Compton, California. Bà là người đã một tay nuôi dưỡng Tyga trở thành nghệ sĩ thành công như ngày hôm nay.

Là con trai của một người mẹ đơn thân, Tyga sinh ra khi bà Pasionaye mới chỉ 18 tuổi. Cha anh gặp nhiều rắc rối pháp lý, nên bà phải gánh vác vai trò nuôi dạy con trai trong môi trường Compton – nơi đầy thử thách và bạo lực. Dù cuộc sống khó khăn, bà vẫn là chỗ dựa vững chắc, truyền cho Tyga tinh thần kiên cường và tình yêu văn hóa gốc gác.

Tyga bên mẹ ngày nhỏ. Ảnh: Instagram

Tyga từng xăm tên mẹ lên cổ, đây minh chứng rõ nét cho tình cảm sâu đậm. Bà không chỉ là người mẹ mà còn là người bạn, người cố vấn, luôn ở bên động viên con trai trong những lúc khó khăn nhất của sự nghiệp. Tyga thường chia sẻ rằng mẹ là "người hỗ trợ tốt nhất" trong cuộc đời anh, người luôn làm mọi thứ sáng hơn khi anh rơi vào đáy vực.

Bà Pasionaye thích nấu những món ăn Việt Nam truyền thống, chăm sóc vườn tược và dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là cháu nội King Cairo. Dù Tyga nổi tiếng với lối sống xa hoa và các mối quan hệ showbiz hào nhoáng, anh vẫn giữ mối liên hệ chặt chẽ với mẹ, coi bà là nguồn cảm hứng và động lực lớn nhất.

Nam rapper rất yêu thương mẹ. Ảnh: Instagram

Tình yêu thương khi mẹ còn sống và nỗi đau khi bà ra đi

Khi mẹ còn sống, Tyga thể hiện tình yêu thương mẹ một cách công khai và chân thành. Anh thường đăng ảnh chung, dành những lời tri ân trên mạng xã hội và coi bà là "thiên thần" của cuộc đời mình. Bà Pasionaye tự hào theo dõi sự nghiệp con trai, từ những ngày đầu khó khăn đến khi trở thành ngôi sao quốc tế với hit như Rack City, Taste...

Mẹ Tyga bên con trai và cháu trai. Ảnh: Instagram

Tháng 1/2025, bà Pasionaye Nicole Nguyen qua đời ở tuổi 53. Đến tháng 2/2025, Tyga mới công khai thông tin qua bài đăng cảm động trên Instagram. Anh viết: "Tôi đã cố gắng hiểu tại sao Chúa lại lấy đi những con người ý nghĩa và đẹp đẽ nhất khỏi chúng ta... Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống không có mẹ bên cạnh. Mẹ là người tốt nhất và hỗ trợ nhất trong đời tôi".

Tyga bày tỏ nỗi trống rỗng trong tim và mong một ngày được gặp lại mẹ ở thiên đường: "Tôi yêu mẹ mãi mãi và sẽ cố gắng tôn vinh mẹ trong mọi khoảnh khắc còn lại của cuộc đời". Anh gọi bà là một trong những thiên thần tuyệt vời nhất, bày tỏ nỗi đau, sự trống vắng khi mất mẹ.

Những hình ảnh cuối đời của mẹ Tyga. Ảnh: Instagram

Di sản không phai mờ

Bà Pasionaye Nicole Nguyen không chỉ nuôi dưỡng Tyga lớn lên, mà còn truyền cho anh sự tự hào về gốc gác Việt Nam. Tyga tự hào với dòng máu Việt Nam từ phía mẹ. Anh từng nhiều lần nhắc về ẩm thực Việt và văn hóa Việt như một phần không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ.

Sự ra đi của mẹ là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời rapper. Sau khi bà qua đời, Tyga đã rơi vào khoảng lặng trầm tư trong thời gian dài. Anh từng tâm sự rằng mỗi bước đi trên con đường nghệ thuật hiện tại đều mang theo hình bóng của bà.

Mất đi người phụ nữ có ảnh hưởng nhất, Tyga giờ đây coi việc phát triển sự nghiệp là cách để duy trì di sản mà mẹ đã dày công gây dựng. Giữa hào quang của một ngôi sao toàn cầu, việc Tyga vẫn luôn dành một vị trí trang trọng nhất cho người mẹ gốc Việt đã khiến hình ảnh của anh trở nên đẹp hơn rất nhiều trong mắt công chúng. Màn hợp tác cùng Sơn Tùng M-TP tới đây chắc chắn sẽ là một chương mới, nơi dòng máu Việt trong anh được kết nối một cách ý nghĩa nhất.