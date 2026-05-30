Thứ hạng của Hương Giang tại Miss Grand

Trước giờ G chung kết, nhiều trang sắc đẹp đã đưa ra những dự đoán về kết quả chung cuộc và vị trí của Hương Giang khiến nhiều người chú ý.

Chỉ còn vài giờ nữa, đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Thái Lan. Trong khi người hâm mộ sắc đẹp đang hồi hộp chờ đợi màn tranh tài cuối cùng của dàn mỹ nhân khắp thế giới, cái tên nhận được sự quan tâm lớn nhất từ khán giả Việt Nam vẫn là Hương Giang.

Mới đây, hai diễn đàn sắc đẹp có lượng người theo dõi đông đảo là Missosology và Sash Factor đã công bố bảng dự đoán cuối cùng cho Miss Grand International All Stars 2026. Sau hành trình để lại nhiều ấn tượng, Hương Giang hiện đang được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá có khả năng tiến sâu tại cuộc thi năm nay.

Các trang chuyên về nhan sắc đưa ra dự đoán về kết quả của Hương Giang

Theo Missosology, Hương Giang được xếp ở vị trí thứ 6 chung cuộc. Đây là thứ hạng khá tích cực nếu nhìn vào cục diện cuộc thi năm nay khi quy tụ hàng loạt cựu hoa hậu mạnh đến từ Colombia, Peru, Ghana, Philippines hay Cộng hòa Séc.

Trong khi đó, Sash Factor thận trọng hơn khi dự đoán đại diện Việt Nam sẽ dừng chân ở vị trí thứ 8. Dù có sự khác biệt về thứ hạng, cả hai chuyên trang đều có chung nhận định rằng Hương Giang gần như nắm chắc một suất trong Top 15 và hoàn toàn đủ khả năng tiến xa hơn nếu thể hiện tốt trong đêm chung kết.

Điều này phần nào phản ánh sự ổn định của Hương Giang xuyên suốt mùa giải, từ các phần thi phụ, hoạt động bên lề cho đến hai đêm bán kết vừa qua.

Hương Giang là gương mặt hút truyền thông kể từ khi cuộc thi khởi tranh

Theo bảng xếp hạng được ban tổ chức cập nhật vào khoảng 9h sáng ngày 30/5, Hương Giang hiện đang đứng thứ 13.

Đại diện Việt Nam đạt điểm trung bình 8,73 sau hai đêm thi bán kết, đồng thời sở hữu 8.202 lượt bình chọn từ khán giả. Thành tích này giúp cô duy trì vị trí trong nhóm thí sinh có tổng điểm cao nhất và tạm thời góp mặt trong Top 15.

Đây được xem là kết quả khá khả quan nếu nhìn lại hành trình của Hương Giang ở vòng bán kết. Trước đó, nàng hậu từng gây tiếc nuối khi nhận điểm 5 từ giám khảo Omar Harfouch tại phần thi mặt mộc, khiến điểm trung bình bị kéo xuống đáng kể và làm dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng fan sắc đẹp.

Dù vậy, nhờ phần thi dạ hội được đánh giá cao cùng lượng bình chọn áp đảo từ khán giả Việt Nam, Hương Giang vẫn giữ được vị trí an toàn trước thềm chung kết.

Một trong những điểm đặc biệt của Miss Grand International All Stars năm nay chính là thể thức lựa chọn thí sinh vào vòng trong.

Theo công bố từ ban tổ chức, Top 18 chung cuộc sẽ được xác định theo hai nhóm. Trong đó, 15 thí sinh đầu tiên là những người có tổng điểm cao nhất sau vòng bán kết, được tính theo tỷ lệ 70% điểm từ giám khảo và 30% từ bình chọn khán giả. 3 suất còn lại sẽ thuộc về những thí sinh chiến thắng các hạng mục giải thưởng phụ.

Điều này đồng nghĩa bảng xếp hạng hiện tại vẫn chưa phải kết quả cuối cùng. Bất kỳ biến động nào về lượng bình chọn hoặc các giải thưởng phụ đều có thể tạo nên bất ngờ vào phút chót.

Trước giờ G chung kết, Hương Giang vẫn được xem là một trong những đại diện châu Á nổi bật nhất cuộc thi. Không chỉ duy trì sức hút truyền thông mạnh mẽ, cô còn liên tục dẫn đầu nhiều đợt bình chọn của khán giả kể từ ngày nhập cuộc.

Sau những màn trình diễn gây chú ý như hiệu ứng bướm bay trong phần thi dạ hội, hay việc tự tin xuất hiện với gương mặt mộc trên sân khấu quốc tế, Hương Giang đang đứng trước cơ hội ghi thêm một dấu ấn đáng nhớ trong hành trình chinh phục vương miện Miss Grand International All Stars 2026 .

Với những gì đã thể hiện, Hương Giang xứng đáng có mặt trong Top 18 chung cuộc

