Bố Daehan - Minguk - Manse tuyên bố dậy sóng về tính cách 3 con tuổi dậy thì

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa tài tử Song Il Gook (Truyền Thuyết Jumong) và các con?

Sáng 29/5, tờ MK cho hay, nam diễn viên đình đám Song Il Gook (phim Truyền Thuyết Jumong) vừa làm khách mời trên chương trình Cultwo Show và có những chia sẻ gây bão về 3 cậu con trai sinh 3 Daehan - Minguk - Manse.

Trước ống kính, Song Il Gook thở dài thườn thượt, cho biết Daehan - Minguk - Manse đang bước vào giai đoạn thay đổi tâm tính rõ rệt ở tuổi dậy thì: “Nuôi 3 đứa con trai đúng là mệt mỏi thực sự. Kể từ khi 3 đứa nó cùng bước vào lớp 8, bầu không khí trong nhà đã thay đổi hoàn toàn. Minguk đang ở tuổi dậy thì nên tôi khá đau đầu. Thằng bé này ghét tôi rồi. Mà Minguk đang học sáng tác và còn học làm DJ nữa”. Tiết lộ mới về Minguk khiến cho nhiều khán giả không khỏi cảm thấy bất ngờ. Không thể ngờ được rằng cậu bé ngày nào trên The Return Of Superman còn hay đùa nghịch, cứ thấy đồ ăn là chạy phăng phăng mà giờ đây đã trở thành 1 cậu nam sinh trung học có thể ngồi nói chuyện về sản xuất âm nhạc được rồi.

Cũng trong chương trình mới đây, Song Il Gook còn gây sốt khi có nhiều chia sẻ đáng chú ý về tình hình của Manse ở thời điểm hiện tại. Theo lời nam diễn viên, anh và Manse có cùng chung tần số tấu hài, thế nhưng cậu bé này vẫn không thể tránh khỏi sự thay đổi chóng mặt ở giai đoạn dậy thì: “Tần số tấu hài của 2 bố con tôi thì hợp nhau thật, nhưng Manse thật ra cũng chẳng khác gì 2 đứa kia đâu. Cái cách nó nhìn tôi ấy... cứ như thể nó đang nhìn đống rác vậy đó. Cứ mỗi lần tôi bước chân về nhà là lại như vậy. Tôi thậm chí còn chẳng cằn nhằn gì tụi nhỏ cơ. Không hiểu lý do vì sao lại như vậy luôn”.

Trước đó khoảng 1 tuần, khi làm khách mời trên chương trình Kim Joo Ha’s Day & Night (kênh MBN), Song Il Gook cũng từng than thở về những khó nhọc của bản thân khi nuôi dạy 3 cậu con trai trong giai đoạn dậy thì: “Không phải 1, cũng chẳng phải 2, mà là tận 3 đứa cùng bước vào tuổi nổi loạn cùng 1 lúc. Ở nhà tôi dạo này lúc nào cũng có cảm giác như đi trên băng mỏng vậy đó”.

Đặc biệt, tài tử họ Song cho biết thêm dạo này mỗi lần lên sóng truyền hình là anh lại phải nhìn sắc mặt các con. Nam ngôi sao thú nhận: “Bây giờ tụi nhỏ không thích tôi kể chuyện của chúng trên ti vi nữa đâu. Mỗi lần như thế, tôi lại phải nói rằng: ‘Thì bố cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình mình nữa chứ. Không kể chuyện tụi con ra thì ai thèm mời bố đi show nữa!’ với dáng vẻ như đang nài nỉ ”.

Nhớ lại về quá khứ, Song Il Gook cho biết các con từng có thái độ rất khác đối với anh. Nam diễn viên hồi tưởng: “Hồi xưa tôi thích thơm má ôm ấp 3 thằng nhỏ. Một ngày chắc phải thơm tụi nó tới cả nghìn lần. Nhưng dạo này, việc đó đã trở thành ‘nhiệm vụ bất khả thi’. Gần đây, tôi thử giơ tay định khoác vai con 1 cách trìu mến thì ngay lập tức bị đẩy ra không thương tiếc. Có đứa còn nói lại với tôi rằng ‘Bố làm cái gì đấy?’. Nhưng may thay ít nhất vẫn còn Manse là chịu hợp tác 1 chút”.

Ngoài ra, trên chương trình Morning Forum (đài KBS2) cách đây không lâu, Song Il Gook cho biết tâm tính của 3 con trai đã thay đổi nhiều tới mức anh phải thốt ra: “3 đứa con tôi đã biến mất rồi, giờ chỉ còn 3 người xa lạ trước mặt tôi mà thôi”. Chứng kiến tính khí thất thường của Daehan - Minguk - Manse ở thời điểm hiện tại, tài tử Truyền Thuyết Jumong còn hài hước bình luận: “Tụi nhỏ giờ học lớp 8 rồi. Cái độ tuổi lớp 8 của tụi nhóc mới đáng sợ làm sao”.

Tài tử Song Il Gook kết hôn với nữ thẩm phán Jung Seung Yeon hồi năm 2008. 4 năm sau đó, cặp đôi chào đón 3 nhóc tỳ sinh 3 đáng yêu Daehan, Minguk và Manse. 3 cậu bé trở thành hiện tượng trên toàn châu Á sau khi xuất hiện trong chương trình The Return Of Superman hồi năm 2014. Sau khi rời khỏi show, từng bước đi và hành trình trưởng thành của 3 cậu nhóc vẫn được công chúng dõi theo từng ngày cho tới thời điểm hiện tại.

