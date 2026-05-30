Sau 6 năm kết hôn, người đẹp vẫn giấu kín danh tính của nửa kia.

Sau nhiều đồn đoán từ người hâm mộ, Á hậu Tường San chính thức xác nhận đang mang thai em bé thứ hai vào sáng 30/5. Thông tin được người đẹp sinh năm 2000 chia sẻ trên trang cá nhân đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cụ thể, Tường San đăng tải dòng trạng thái đầy hạnh phúc: "Một niềm vui sắp tới mà đến hôm nay San mới bật mí với mọi người chi tiết. Cả nhà rất vui vì chuẩn bị đón thêm thành viên mới ạ", kèm biểu tượng phụ nữ mang thai.

Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời chúc mừng tới gia đình Tường San. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi Á hậu gen Z sắp lên chức mẹ hai con ở tuổi 26.

Á hậu Tường San xác nhận đang mang thai con thứ 2. Ảnh: FBNV

Trước khi xác nhận mang thai con thứ 2, Á hậu Tường San đã bị soi hàng loạt hint đang có tin vui. Ảnh: FBNV

Vừa qua, Á hậu Tường San gây chú ý khi tham gia sự kiện giải trí. Người đẹp gen Z mặc trang phục giấu dáng, rộng thùng thình. Tại sự kiện, "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung còn hỏi người đẹp gen Z: "Em bao nhiêu tháng rồi".

Á hậu gen Z trước đó liên tục mặc trang phục rộng khi tham gia sự kiện. Ảnh: FBNV

Tường San được biết đến khi giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Cùng năm, cô đại diện Việt Nam chinh chiến tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế và ghi dấu ấn với thành tích lọt Top 8 chung cuộc, đồng thời mang về giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng học vấn nổi bật, người đẹp nhanh chóng trở thành một trong những nàng hậu thế hệ Gen Z được công chúng quan tâm.

Tháng 11/2020, người đẹp sinh năm 2000 khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo kết hôn với ông xã doanh nhân hơn cô 9 tuổi. Trước những thắc mắc về việc lập gia đình ở độ tuổi còn rất trẻ, Tường San từng chia sẻ: "Ai cũng thắc mắc sao tôi cưới sớm, nhưng tôi cảm thấy đây là đúng người, đúng thời điểm. Ở bên anh, tôi thấy bình yên và an toàn".

Hôn lễ của nàng hậu khi đó nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, quy tụ dàn người đẹp đình đám như Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh, Diễm Trang, Thùy Tiên... Đến nay, sau gần 6 năm về chung một nhà, Tường San vẫn giữ cuộc sống hôn nhân kín đáo nhưng viên mãn, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Khi còn đang trong nhiệm kỳ của Miss World, Á hậu Tường San lên xe hoa khi mới 20 tuổi. Ảnh: FBNV

Những năm gần đây, dù không hoạt động showbiz quá sôi nổi, Tường San vẫn nhận được sự quan tâm nhờ nhan sắc ngày càng mặn mà và cuộc sống hôn nhân viên mãn. Mỗi lần xuất hiện, cô thường gây chú ý bởi thần thái rạng rỡ. Ở tuổi 26, Tường San đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng con.