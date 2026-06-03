Đơn vị sản xuất MV Come My Way của Sơn Tùng xin lỗi, làm rõ tranh cãi tham khảo tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang

Ngày 2/6, MV Come My Way của Sơn Tùng vướng tranh cãi vì bối cảnh after-credit tương đồng với tác phẩm Tàn Chỉ của nghệ sĩ Lê Giang, Microwave Soups - đơn vị chỉ đạo mỹ thuật và thiết kế bối cảnh đã chính thức lên tiếng.

Rạng sáng 3/6, Microwave Soups - đơn vị phụ trách chỉ đạo nghệ thuật (Art Direction) và thiết kế bối cảnh (Set Design) cho MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP và Tyga - đã chính thức đăng tải thư xin lỗi gửi tới nghệ sĩ thị giác Lê Giang sau những tranh cãi liên quan đến việc sử dụng hình ảnh được cho là có nhiều điểm tương đồng với tác phẩm Vestige of the Land (Tàn Chỉ, 2017).

Tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang và một cảnh trong MV COME MY WAY của Sơn Tùng bị Grapevine chỉ ra có sự tương đồng. Ảnh: Grapevine.

Trong thông báo, Microwave Soups thừa nhận đã tham khảo ngôn ngữ tạo hình từ tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang nhưng chưa có sự xin phép, trao đổi hay tham vấn ý kiến với tác giả ngay từ đầu.

Nguyên văn thư xin lỗi được Microwave Soups công bố như sau:

LỜI XIN LỖI TỪ MICROWAVE SOUPS ĐẾN TÁC GIẢ CỦA VESTIGE OF THE LAND (TÀN CHỈ, 2017) - NGHỆ SĨ THỊ GIÁC LÊ GIANG Với vai trò là đơn vị phụ trách Art direction và set design cho MV Come My Way, Microwave Soups chịu trách nhiệm về quá trình phát triển hình ảnh của dự án. Chúng em, team Microwave Soups xin gửi lời xin lỗi chân thành và trực tiếp đến nghệ sĩ Lê Giang. Trong quá trình phát triển set design cho dự án mà có tính văn hoá rất sâu rộng, chúng em đã tham khảo ngôn ngữ tạo hình mảnh phù điêu tác phẩm Vestige of the Land (Tàn chỉ, 2017) mà chưa có sự xin phép hay trao đổi và xin ý kiến trước với chị ngay từ đầu. Chúng em hoàn toàn nhận trách nhiệm về thiếu sót này, đồng thời cũng chân thành cảm ơn những góp ý của chị. Chúng em nhận thức rõ rằng mỗi tác phẩm nghệ thuật là kết quả của một quá trình lao động sáng tạo nghiêm túc và mang dấu ấn cá nhân sâu sắc. Sự việc không mong muốn này đã khiến chị cảm thấy bị tổn thương và không được tôn trọng. Chúng em thực sự xin lỗi vì đã không ứng xử đủ cẩn trọng và đúng mực với tác phẩm cũng như với chính tác giả của nó. Microwave Soups hoàn toàn nhận trách nhiệm về sự thiếu chặt chẽ và chưa đủ chu đáo trong quy trình làm việc của mình. Đây là điều chúng em đáng lẽ phải thực hiện đúng ngay từ đầu. Ngay khi nhận ra vấn đề, chúng em và đại diện Antiantiart đã chủ động liên hệ với nghệ sĩ Lê Giang để có thể trực tiếp gửi lời xin lỗi chị cũng như nhận được sự cảm thông từ chị. Các bên hiện đang tiếp tục trao đổi để tìm hướng giải quyết phù hợp trên tinh thần thiện chí. Thông qua thông cáo này, chúng em cũng xin lỗi các đối tác và các bên liên quan vì những ảnh hưởng phát sinh ngoài mong muốn. Sự việc lần này là một bài học đắt giá đối với team trong việc quản lý nguồn tham khảo và kiểm duyệt sản phẩm. Microwave Soups cam kết sẽ nghiêm túc rà soát, đồng thời siết chặt quy trình vận hành nội bộ để ngăn chặn những sai lầm tương tự trong tương lai. Đứng ở góc độ một người làm thiết kế và làm các công việc sáng tạo, chúng em thấu hiểu về những suy nghĩ và cảm xúc của chị đã trải qua, và cũng như là dù bất kì lí do nào thì nó cũng là sai sót. Một lần nữa, chúng em xin gửi lời xin lỗi chân thành tới nghệ sĩ thị giác Lê Giang, tác giả của Vestige of the Land (Tàn Chỉ, 2017), công ty M-TP Entertainment, anh em Antiantiart cùng tất cả những cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng bởi sự việc này. Trân trọng, Microwave Soups

Trong bài đăng, Microwave Soups cho biết đã chủ động liên hệ với nghệ sĩ Lê Giang để trực tiếp gửi lời xin lỗi. Các bên hiện vẫn đang tiếp tục trao đổi nhằm tìm hướng giải quyết phù hợp. Đơn vị này cũng gửi lời xin lỗi tới các đối tác và những bên liên quan vì những ảnh hưởng phát sinh từ vụ việc.

Ngay sau đó, Antiantiart - đơn vị giữ vai trò sản xuất và điều phối dự án - đã chia sẻ lại bài đăng xin lỗi của Microwave Soups, đồng thời thừa nhận trách nhiệm trong quá trình giám sát dự án. "Antiantiart ý thức rằng lỗi sai của team là đã không kiểm soát khâu thiết kế bối cảnh của Microwave Soups. Và khi có sai sót xảy ra, chúng tôi cũng có trách nhiệm trong quá trình phối hợp và kiểm soát chung", đơn vị này cho biết.

Antiantiart cũng gửi lời xin lỗi tới Sơn Tùng M-TP vì khiến nam ca sĩ chịu ảnh hưởng từ những tranh cãi không mong muốn. Đồng thời, đơn vị cho biết đang phối hợp cùng Microwave Soups để làm việc trực tiếp với nghệ sĩ Lê Giang nhằm giải quyết sự việc.

Sơn Tùng trong cảnh after credit

Trước đó, ngày 2/6, tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận Grapevine đã đăng tải bài viết trên Threads, chỉ ra những điểm tương đồng giữa tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ (Vestige of the Land) của nghệ sĩ thị giác Lê Giang và một bối cảnh xuất hiện trong MV Come My Way.

Tàn Chỉ (Vestige of the Land) của nghệ sĩ thị giác Lê Giang và một bối cảnh xuất hiện trong MV Come My Way

Theo nội dung email được công khai, Lê Giang cho rằng set quay trong MV có một số yếu tố gợi liên tưởng tới Tàn Chỉ, tác phẩm bà thực hiện từ năm 2017. Nữ nghệ sĩ nhắc đến các chi tiết như cấu trúc kiến trúc mang hơi hướng đình làng Bắc Bộ, bề mặt vật liệu tạo cảm giác vôi hóa cùng các mảng phù điêu và những chi tiết kiến trúc đổ vỡ xuất hiện quanh chân cột.

Lê Giang hiện là giảng viên tại Đại học RMIT Việt Nam. Theo chia sẻ của bà, Tàn Chỉ được thực hiện dưới sự bảo trợ của Viện Goethe Hà Nội, từng ra mắt dưới hình thức triển lãm và ấn phẩm sách trước khi tiếp tục được giới thiệu tại nhiều không gian nghệ thuật ở Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc).

Trong thư gửi ê-kíp sản xuất, nữ nghệ sĩ đề nghị làm rõ liệu tác phẩm của mình có nằm trong quá trình phát triển concept hoặc hệ thống tư liệu tham khảo của dự án hay không. Theo bà, việc ghi nhận nguồn tham chiếu là điều cần thiết nếu tác phẩm đã được sử dụng trong quá trình nghiên cứu và phát triển ý tưởng.

Antiantiart đồng thời cũng gửi lời xin lỗi đến Sơn Tùng

Việc Microwave Soups chính thức thừa nhận đã tham khảo ngôn ngữ tạo hình từ Vestige of the Land (Tàn Chỉ) mà chưa xin phép được xem là phản hồi trực tiếp đầu tiên từ phía đội ngũ tham gia sản xuất hình ảnh của MV Come My Way sau khi tranh cãi nổ ra.

Microwave Soups là một đội ngũ sáng tạo trẻ từng thực hiện phần hình ảnh cho nhiều dự án nổi bật như album Mắt Nhắm Mắt Mở của HIEUTHUHAI, MV Vườn Hồng của Văn Mai Hương và Chi Pu, trailer album HVL của MCK. Mới đây nhất, nhóm hợp tác cùng Antiantiart trong vai trò phát triển hình ảnh cho MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP và Tyga.