Nữ ca sĩ Việt xuất thân gia đình ngoại giao tại Đức: Nhiều MV trăm triệu view nhất showbiz, tuổi thật là điều bí ẩn nhất

Bên cạnh gia tài bản hit đồ sộ, vẻ ngoài "hack tuổi" của mỹ nhân này cũng không ít lần khiến khán giả phải ngỡ ngàng khi biết tuổi thật.

Xuất thân từ gia đình ngoại giao và học vấn đáng nể tại Đức

Từ lâu, Min đã là một trong những nữ ca sĩ nổi bật của Vpop khi sở hữu ngoại hình sáng, kỹ năng vũ đạo chuyên nghiệp cùng loạt bản hit đình đám. Tuy nhiên, ít ai biết cô nàng còn sở hữu gia thế "khủng" và nền tảng học vấn cực kỳ ấn tượng.

Min tên thật là Nguyễn Minh Hằng, sinh ngày 07/12/1988 tại Hà Nội. Trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp tại Việt Nam, Min từng có một thời gian dài sinh sống và học tập tại Đức. Nhờ có bố mẹ đều làm việc trong Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Min có điều kiện tiếp xúc với nền giáo dục châu Âu từ sớm. Cô thành thạo cả hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Đức.

Trong hơn 9 năm học tập tại đây, cô đã tốt nghiệp Europa-Universität Viadrina. Sau đó, Min có 2 năm làm việc tại Red Bridge TV & Film Production và Vindragon JSC với vai trò chuyên viên sản xuất phim và thiết kế đồ họa.

Min nhảy cover ca khúc Only One và được chính chủ BoA dành lời khen

Năm 2012, Min trở về Việt Nam và làm biên tập viên cho một đài truyền hình. Song song với công việc văn phòng, niềm đam mê nghệ thuật đã đưa cô đến với ST 319 - nhóm nhảy cover đình đám nhất giới trẻ bấy giờ, trong vai trò vũ công.

Trong giai đoạn hoạt động cùng ST 319, Min từng tạo tiếng vang lớn khi là vũ công chính trong bản cover dance ca khúc Only One nổi tiếng của ca sĩ BoA. Bản cover xuất sắc này đã may mắn lọt vào mắt xanh của "chính chủ". Nữ hoàng Kpop BoA đã trực tiếp chia sẻ lại video trên Twitter cá nhân kèm lời khen ngợi: "Xin cảm ơn. BoA nghĩ mọi người nên xem clip này ".

Bên cạnh tài năng, chủ đề tuổi tác của Min cũng từng nhiều lần "gây bão" mạng xã hội. Sở hữu nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn cùng gu thời trang luôn bắt kịp xu hướng, Min thường xuyên bị lầm tưởng là thế hệ 9x đời cuối hoặc Gen Z.

Vẻ ngoài trẻ trung của Min khiến nhiều người "sốc" khi biết tuổi thật

Khán giả từng không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện cô bằng tuổi với "công chúa bong bóng" Bảo Thy và thực chất lớn hơn Bích Phương 1 tuổi. Khoảnh khắc các nghệ sĩ nổi tiếng gọi Min là "chị" trên sóng truyền hình đã khiến nhiều netizen phải lập tức đi tra cứu lại năm sinh của cô. Gần đây, trên các nền tảng như Threads và YouTube còn rộ lên tin đồn thất thiệt cho rằng Min giấu tuổi và thực chất sinh năm 1984. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là những đồn đoán chưa được xác nhận

Nữ ca sĩ nhiều MV trăm triệu view nhất showbiz

Năm 2013, Min chính thức ra mắt với vai trò ca sĩ qua ca khúc Tìm do Hoàng Tôn sáng tác. Ngay sau khi phát hành, bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, ghi dấu ấn như một trong những giai điệu thanh xuân quen thuộc của thế hệ khán giả trẻ thời điểm đó. Tiếp nối thành công của Tìm, Min liên tục cho ra mắt các sản phẩm như Luôn Bên Anh, Get Out, Nhớ, Y.Ê.U, Shine Your Light..., từng bước khẳng định vị thế và trở thành một trong những nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất của Vpop.

Năm 2016 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi Min quyết định rời công ty ST.319 để hoạt động độc lập. Đây được xem là lựa chọn đầy thử thách nhưng cũng mở ra giai đoạn thăng hoa nhất trong hành trình âm nhạc của cô. Sau hai sản phẩm Take Me Away và Gọi Tên Em, Min tạo nên cú bứt phá mạnh mẽ với Có Em Chờ kết hợp cùng Mr.A. Ca khúc nhanh chóng phủ sóng rộng khắp, thống trị nhiều bảng xếp hạng và mang về cho nữ ca sĩ hàng loạt giải thưởng quan trọng. Cùng năm, màn kết hợp với Erik trong siêu hit Ghen tiếp tục giúp tên tuổi Min được biết đến rộng rãi hơn.

Có Em Chờ - MIN ft. Mr A

Những năm sau đó, Min duy trì phong độ ổn định với hàng loạt bản hit như Đừng Yêu Nữa, Em Mệt Rồi, Vì Yêu Cứ Đâm Đầu,... qua đó củng cố danh xưng "cỗ máy tạo hit" của Vpop. Đến năm 2020, cô cùng Erik và Khắc Hưng tạo nên hiện tượng toàn cầu với Ghen Cô Vy , dự án truyền thông nâng cao nhận thức phòng chống dịch Covid-19 được nhiều tổ chức quốc tế và truyền thông nước ngoài quan tâm. Cuối năm, Min tiếp tục ghi dấu ấn với Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu, một trong những ca khúc thành công nhất sự nghiệp của cô.

Tháng 3/2022, sau gần một thập kỷ hoạt động, Min phát hành album phòng thu đầu tay 50/50 . Dự án gồm 8 ca khúc, cho thấy sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc cũng như hình ảnh nghệ sĩ của nữ ca sĩ. Với sự pha trộn giữa Pop, R&B, Disco và nhiều màu sắc đương đại khác, album nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, trong đó ca khúc chủ đề Cà Phê trở thành trend nhạc nổi tiếng tên TikTok bấy giờ.

Sau đó, Min gần như vắng bóng khỏi các hoạt động âm nhạc trong khoảng ba năm. Đến cuối năm 2025, nữ ca sĩ chính thức tái xuất với album Dear Min . Màn trở lại nhanh chóng tạo được hiệu ứng mạnh mẽ khi nhiều ca khúc trong album như Chẳng Phải Tình Đầu Sao Đau Đến Thế, Chế Độ Im Lặng, Có Em Là Nhà... liên tục lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội. Thành công của dự án cho thấy sức hút của Min vẫn được duy trì bền bỉ dù trải qua thời gian dài tạm ngưng hoạt động.

Nhờ chuỗi thành tích ấn tượng kéo dài hơn một thập kỷ, Min hiện nắm giữ một trong những kỷ lục đáng chú ý nhất của nhạc Việt. Nữ ca sĩ sở hữu nhiều MV đạt trên 100 triệu lượt xem nhất Vpop với 6 sản phẩm gồm Bài Này Chill Phết, Đừng Yêu Nữa, Em Mệt Rồi, Ghen, Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu, Có Em Chờ và Ghen Cô Vy.

Từ một dancer đến ngôi sao hàng đầu Vpop, Min đã xây dựng sự nghiệp bằng những bản hit có sức sống bền bỉ cùng hình ảnh nghệ sĩ văn minh, kín tiếng. Sau hơn 10 năm hoạt động, cô không chỉ sở hữu kho nhạc đồ sộ với nhiều ca khúc gắn liền thanh xuân của khán giả mà còn trở thành một trong những nữ ca sĩ thành công hàng đầu Vpop.

